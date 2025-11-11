झारखंड में लुढ़का न्यूनतम पारा, गुमला में पड़ रही हाड़ कंपाने वाली ठंड!
झारखंड में सर्दी ने सितम ढाना शुरू कर दिया है. गुमला जिला में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है.
Published : November 11, 2025 at 4:33 PM IST
रांचीः झारखंड में सर्दी ने सितम ढाना शुरु कर दिया है. गुमला का न्यूनतम पारा 8.5 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है. कुछ और जिलें हैं जहां पिछले 24 घंटे के भीतर न्यूनतम पारा 9 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड हुआ है.
मौसम केंद्र रांची के मुताबिक झारखंड के निचले ट्रोपोस्फेरिक लेवल पर उत्तर-पश्चिम से उत्तर की ओर हवाएं चल रहीं हैं. इसकी वजह से कई इलाकों के न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी देखी जा रही है.
ज्यादातर जिलों में महसूस की जा रही है कनकनी
मौसम केंद्र के मुताबिक पिछले 24 घंटें में लोहरदगा में 8.6 डिग्री सेल्सियस, खूंटी में 9.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा है. इसके अलावा डालटनगंज में 10.1, लातेहार में 10.2 हजारीबाग में 10.5, पश्चिमी सिंहभूम में 11.4, बोकारो में 11.6 और रांची में 11.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ है.
पिछले 24 घंटों में डालटनगंज और बोकारो के न्यूनतम पारा में करीब 6 डिग्री सेल्सियस की कमी आ गई है. इसकी वजह से ज्यादातर जिलों में कनकनी महसूस की जा रही है. मौसम केंद्र रांची के मुताबिक 12 नवंबर से 17 नवंबर के बीच सुबह में कोहरा और धुंध के बाद मौसम के साफ और शुष्क रहने की संभावना है.
इन जिलों में शीतलहर से होगा सामना
मौसम केंद्र रांची का अनुमान है कि 12 नवंबर और 13 नवंबर को झारखंड के उत्तर-पश्चिमी जिलों के साथ साथ उत्तरी छत्तीसगढ़ से लगे इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना है. लिहाजा, पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा और गुमला के लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरुरत है. मौसम केंद्र के मुताबिक 12 नवंबर से 15 नवंबर के बीच कोडरमा, चतरा, गढ़वा, लातेहार, पलामू और रामगढ़ में न्यूनतम पारा 9 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है.
अधिकतम तापमान के मामले में 30.8 डिग्री सेल्सियस के साथ चाईबासा जिला सबसे ज्यादा गर्म रहा है. इसके अलावा पाकुड़ और गोड्डा का अधिकतम पारा 30 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है. जबकि रांची का अधिकतम पारा 27 डिग्री, बोकारो का 25.5 डिग्री, जमशेदपुर का 28.4 डिग्री, डाल्टनगंज का 28.6 डिग्री जबकि धनबाद का पारा भी 30 डिग्री सेल्सियस से कम रहा है.
