झारखंड में लुढ़का न्यूनतम पारा, गुमला में पड़ रही हाड़ कंपाने वाली ठंड!

रांचीः झारखंड में सर्दी ने सितम ढाना शुरु कर दिया है. गुमला का न्यूनतम पारा 8.5 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है. कुछ और जिलें हैं जहां पिछले 24 घंटे के भीतर न्यूनतम पारा 9 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड हुआ है.

मौसम केंद्र रांची के मुताबिक झारखंड के निचले ट्रोपोस्फेरिक लेवल पर उत्तर-पश्चिम से उत्तर की ओर हवाएं चल रहीं हैं. इसकी वजह से कई इलाकों के न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी देखी जा रही है.

ज्यादातर जिलों में महसूस की जा रही है कनकनी

मौसम केंद्र के मुताबिक पिछले 24 घंटें में लोहरदगा में 8.6 डिग्री सेल्सियस, खूंटी में 9.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा है. इसके अलावा डालटनगंज में 10.1, लातेहार में 10.2 हजारीबाग में 10.5, पश्चिमी सिंहभूम में 11.4, बोकारो में 11.6 और रांची में 11.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ है.

IMD द्वारा जारी वेदर रिपोर्ट (ETV Bharat)

पिछले 24 घंटों में डालटनगंज और बोकारो के न्यूनतम पारा में करीब 6 डिग्री सेल्सियस की कमी आ गई है. इसकी वजह से ज्यादातर जिलों में कनकनी महसूस की जा रही है. मौसम केंद्र रांची के मुताबिक 12 नवंबर से 17 नवंबर के बीच सुबह में कोहरा और धुंध के बाद मौसम के साफ और शुष्क रहने की संभावना है.