हरियाणा में ठंड ने दी दस्तक, 15 साल का रिकॉर्ड टूटने के आसार, प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता

चंडीगढ़: हरियाणा में अब मौसम ने रुख बदलना शुरू कर दिया है.दिन में हल्की धूप और रात में बढ़ती ठंडक ने लोगों को अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में मौसम के बदलते मिजाज का एहसास करा दिया है. मौसम विभाग के अनुसार 15 से 19 अक्टूबर तक फरीदाबाद और आसपास के क्षेत्रों में आसमान पूरी तरह साफ और मौसम शुष्क रहने की संभावना है.

दिन में गर्माहट, रात में बढ़ी ठंडक: मौसम विभाग की मानें तो इन दिनों दिन का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि रात में पारा गिरकर 19 से 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. इस दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है. ऐसे में किसानों के लिए यह समय फसलों की बुवाई और तुड़ाई के लिहाज से बेहद राहत भरा रहने वाला है.

तापमान में और गिरावट के आसार: मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले दिनों में रात का तापमान और घट सकता है. सुबह की ओस और हल्की ठंडक मौसम को और सुहावना बनाएगी.

हरियाणा में बन सकता है ठंड का नया रिकॉर्ड: वहीं, हरियाणा में इस बार सर्दी 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ सकती है. अक्टूबर में ही न्यूनतम तापमान 15.7 डिग्री तक पहुंच गया है. मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक अगर तापमान 10 डिग्री या उससे नीचे गया तो 2020 का रिकॉर्ड टूट जाएगा. अक्टूबर की शुरुआत में पश्चिमी विक्षोभ से 30 एमएम बारिश हुई, जो सामान्य से 649% अधिक है. इससे तापमान औसत से नीचे आ गया है. 2004 में पूरे अक्टूबर में 58.4 एमएम बारिश हुई थी. इस बार ठंड की दस्तक पहले ही पड़ चुकी है और आने वाले दिनों में पारा और गिरने की संभावना है.