हरियाणा में ठंड ने दी दस्तक, 15 साल का रिकॉर्ड टूटने के आसार, प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता

हरियाणा में रात को सिहरन बढ़ गई है. दिन में हल्की धूप निकल रही है.

HARYANA WEATHER UPDATE
हरियाणा में ठंड ने दी दस्तक (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 15, 2025 at 9:36 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में अब मौसम ने रुख बदलना शुरू कर दिया है.दिन में हल्की धूप और रात में बढ़ती ठंडक ने लोगों को अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में मौसम के बदलते मिजाज का एहसास करा दिया है. मौसम विभाग के अनुसार 15 से 19 अक्टूबर तक फरीदाबाद और आसपास के क्षेत्रों में आसमान पूरी तरह साफ और मौसम शुष्क रहने की संभावना है.

दिन में गर्माहट, रात में बढ़ी ठंडक: मौसम विभाग की मानें तो इन दिनों दिन का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि रात में पारा गिरकर 19 से 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. इस दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है. ऐसे में किसानों के लिए यह समय फसलों की बुवाई और तुड़ाई के लिहाज से बेहद राहत भरा रहने वाला है.

तापमान में और गिरावट के आसार: मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले दिनों में रात का तापमान और घट सकता है. सुबह की ओस और हल्की ठंडक मौसम को और सुहावना बनाएगी.

हरियाणा में बन सकता है ठंड का नया रिकॉर्ड: वहीं, हरियाणा में इस बार सर्दी 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ सकती है. अक्टूबर में ही न्यूनतम तापमान 15.7 डिग्री तक पहुंच गया है. मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक अगर तापमान 10 डिग्री या उससे नीचे गया तो 2020 का रिकॉर्ड टूट जाएगा. अक्टूबर की शुरुआत में पश्चिमी विक्षोभ से 30 एमएम बारिश हुई, जो सामान्य से 649% अधिक है. इससे तापमान औसत से नीचे आ गया है. 2004 में पूरे अक्टूबर में 58.4 एमएम बारिश हुई थी. इस बार ठंड की दस्तक पहले ही पड़ चुकी है और आने वाले दिनों में पारा और गिरने की संभावना है.

प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता: मौसम के बदलते मिजाज के बीच फरीदाबाद, गुरुग्राम सहित एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है. खासकर बल्लभगढ़ क्षेत्र में एक्यूआई 250 के पार पहुंच चुका है, जो वायु गुणवत्ता को ‘खराब श्रेणी’ में रखता है. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस स्तर का प्रदूषण स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है, इसलिए बुजुर्गों, बच्चों और श्वास संबंधी रोगियों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. साफ मौसम और बढ़ती ठंडक के बीच प्रदूषण की बढ़ती मार सरकार और प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है.

किसानों को सलाह: कृषि विशेषज्ञों के अनुसार सरसों की बुवाई के लिए यह समय सही है. किसानों को खेतों की तैयारी कर उन्नत किस्म के बीज बोने की सलाह दी गई है. इसके साथ ही उर्वरकों का संतुलित प्रयोग और खेतों में नमी बनाए रखना जरूरी बताया गया है. वहीं, जिन किसानों की कपास की फसल तैयार है, उन्हें साफ मौसम का फायदा उठाते हुए तुड़ाई शुरू करने की सलाह दी गई है. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि फाइबर की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कपास पर अनावश्यक कीटनाशक या रासायनिक छिड़काव से बचें. इसके साथ ही धान की फसल में बदरा या खाल सड़ने जैसी बीमारियों पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवा छिड़कने की हिदायत भी दी गई है.

IMD CHANDIGARH
HARYANA KA MOUSAM
हरियाणा का मौसम
COLD IN HARYANA
HARYANA WEATHER UPDATE

