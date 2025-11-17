ETV Bharat / state

हरियाणावालों सावधान! इस दिन से पड़ेगी हाड़ कंपाने वाली ठंड, हिसार देश के ठंडे मैदानी शहरों में हुआ शामिल

हरियाणा में 19 नवंबर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा.

हरियाणा का मौसम (Etv Bharat)
चंडीगढ़: हरियाणा में मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है.रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. न्यूनतम तापमान के आधार पर हिसार सोमवार को उत्तर और मध्य भारत के उन शीर्ष 10 मैदानी शहरों में शामिल रहा, जहां रात का पारा 6.8°C से नीचे दर्ज हुआ. दिन का अधिकतम तापमान भी सामान्य से करीब दो डिग्री कम बना हुआ है. सुबह के समय हल्की धुंध और प्रदूषण का असर साफ महसूस किया जा रहा है.

हिसार और महेंद्रगढ़ रहा सबसे ठंडा: मौसम विभाग की मानें तो रविवार की रात हिसार और महेंद्रगढ़ राज्य के सबसे ठंडे स्थान रहे, जहां क्रमशः 6.8°C और 6.9°C न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ. वहीं, दिन में सिरसा का अधिकतम तापमान 28.4°C रहा, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा.तापमान में हो रहे बदलावों को देखते हुए प्रदेश में सर्दी की पकड़ धीरे-धीरे मजबूत होने लगी है.

19 नवंबर से मौसम में बदलाव की संभावना: मौसम विभाग के मुताबिक 19 नवंबर से मौसम में हल्का परिवर्तन देखने को मिल सकता है. इस दौरान आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है, जिससे ठंड में और वृद्धि हो सकती है. हालांकि, बारिश की कोई चेतावनी फिलहाल जारी नहीं की गई है. मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि 18 नवंबर तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. इस दौरान उत्तर और उत्तर-पश्चिमी हवाएं हल्की से मध्यम गति से चलेंगी, जिससे सुबह और शाम को सर्दी का एहसास बढ़ेगा. अधिकतम तापमान 25–29°C और न्यूनतम तापमान 6–10°C के बीच रहने का अनुमान है.

IMD का ताज़ा अपडेट: IMD चंडीगढ़ की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन यह सामान्य से करीब 2°C कम दर्ज किया गया. सिरसा में 28.4°C अधिकतम तापमान रिकॉर्ड हुआ, जबकि न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट जारी रही. राज्य में सबसे कम तापमान 6.8°C हिसार में दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.8°C कम है.

किसानों के लिए सलाह: मौसम विभाग के मुताबिक अभी बारिश की संभावना नहीं है और आसमान साफ रहेगा।.हालांकि, सुबह और देर रात चलने वाली ठंडी हवाएं तापमान में गिरावट बनाए रखेंगी.विभाग ने किसानों और आम जनता को सुबह की धुंध और ठंड से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है.

