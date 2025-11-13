उत्तराखंड में बढ़ने लगी ठिठुरन, कोहरा और पाला बढ़ा सकता है टेंशन
उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. ठंड बढ़ने से लोगों ने स्वेटर-जैकेट्स बाहर निकाल लिए हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 13, 2025 at 3:30 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में इन दिनों पहाड़ी व मैदानी जिलों में ठंड ने दस्तक दे दी है. आने वाले दिनों में लोगों की परेशानियों और बढ़ सकती हैं. लोगों ने स्वेटर-जैकेट्स पहनने शुरू कर दिए हैं. सुबह और रात के समय ठंड का असर बढ़ गया है, वहीं दिन में हल्की धूप लोगों को ठंड से जरूर राहत दे रही है. वहीं मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड राज्य के सभी जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है.
शीतलहर का कहर बढ़ने वाला है: गौर हो कि प्रदेश के पर्वतीय अंचलों में पाला और वहीं मैदानी क्षेत्रों में कोहरा पड़ने लगा है. पहाड़ी व मैदानी जनपदों सर्दियों की दस्तक के साथ रात में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. वहीं दिन में गुनगुनी धूप का अहसास हो रहा है. उत्तराखंड में हल्की बारिश होती है तो बर्फबारी हो सकती है. जिससे आने वाले दिनों में ठिठुरन और बढ़ सकती है. उत्तराखंड के अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, नैनीताल, मसूरी, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में शीतलहर का कहर बढ़ने वाला है.
लोगों ने निकाले गर्म कपड़े: शीतलहर से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है. लोगों ने ठिठुरन से बचने के लिए स्वेटर- जैकेट्स पहनने शुरू कर दिए हैं. पर्वतीय अंचलों में सुबह-शाम ठंड पड़ रही है तो वहीं दिन में चरख धूप खिलने से ठंड से राहत मिल रही है. जबकि मैदानी क्षेत्रों में भी मौसम ने करवट बदल ली है. मैदानी इलाकों में ठंड पड़ने लगी है. सुबह-शाम मैदानी इलाकों में कोहरा छाने से तापमान में गिर रहा है. प्रदेश में पल-पल बदल रहे मौसम के मिजाज ने लोगों की दुश्वारियों को बढ़ा दिया है.
गुनगुनी धूप का लुत्फ उठा रहे सैलानी: मौसम में बदलाव के कारण लोग वायरल बीमारी की चपेट में आ रहे हैं. उत्तराखंड के तमाम हिल स्टेशन अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए देश भर में प्रसिद्ध हैं, जहां इन दिनों पर्यटक सुहावने मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं. मसूरी और नैनीताल में सुबह-शाम सैलानियों की भीड़ देखने को मिल रही है. दिन के समय सैलानी गुनगुनी धूप का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं. फिलहाल उत्तराखंड के सभी जिलों में मौसम शुष्क बना हुआ है.वहीं पर्वतीय जिलों में तापमान में गिरावट के साथ बर्फबारी के संकेत मिलने लगे हैं.
