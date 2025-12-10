दिल्ली-NCR में तेज हवाओं के बाद बढ़ने लगी ठंड, कोहरे का भी असर दिखना शुरू, AQI भी हुआ कम
मौसम विभाग के माने तो राजधानी दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.
Published : December 10, 2025 at 7:23 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में बीते 24 घंटे के दौरान मौसम काफी साफ रहा है. जहां मंगलवार को काफी तेज धूप रही और लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली. बात अगर प्रदूषण की करें तो राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 6: 45 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 279 अंक बना हुआ है.
आईएमडी के अनुसार बीते दिन मंगलवार को यहां अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग 0.7 डिग्री कम था तथा न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से लगभग 0.4 डिग्री कम था. बुधवार के लिए आईएमडी ने आंशिक रूप से कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है.
AQI में थोड़ा हुआ सुधार
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 6: 45 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 279 अंक बना हुआ है जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 288 गुड़गांव में 299 गाजियाबाद में 301 ग्रेटर नोएडा में 292 नोएडा में 275 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली की अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है.
