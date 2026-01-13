ETV Bharat / state

बस कुछ दिनों की राहत, यूपी में बारिश बढ़ाएगी ठंड; शीतलहर के आगे धूप बेअसर

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में इस समय मौसम सर्द बना हुआ है. अधिकांश इलाकों में कोहरा देखने को मिल रहा है, खासकर सुबह-शाम के समय तापमान काफी कम रहता है. उत्तरी भारत में शीतलहर की स्थिति है. इस बीच मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिन बारिश के होंगे. इससे ठंड में इजाफा होगा.

मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा सुबह के समय बरकरार रहेगा. ठंड की यह लहर कम होने के बजाय कुछ इलाकों में और भी बढ़ सकती है, खासकर रात और सुबह के तापमान में निरंतर गिरावट जारी रहेगी. मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि पिछले दो दिनों से लगातार अच्छी धूप हो रही है, जिसके कारण दोपहर के समय अधिकतम तापमान ज्यादातर जिलों में 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रह रहा है. हालांकि जिस तरीके से मौसम में बदलाव हुआ है, कड़क धूप निकल रही है, उससे कुछ दिनों में ही बारिश होने की संभावना है. मौजूदा समय में ज्यादातर जिलों का न्यूनतम तापमान 9 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच है.

आज ऐसा रहेगा मौसम: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं, जहां पर न्यूनतम तापमान गिरा है. हालांकि इन जिलों का अधिकतम तापमान 17 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच होने का अनुमान है. मंगलवार को कानपुर का न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस, रायबरेली (फुर्सतगंज) 4.6 डिग्री सेल्सियस, शाहजहांपुर 4.8 डिग्री सेल्सियस, मेरठ 5.2 डिग्री सेल्सियस और बरेली 5.6 डिग्री सेल्सियस, आगरा 7.6 डिग्री सेल्सियस, लखनऊ 6.6 डिग्री सेल्सियस, अयोध्या 5.0 डिग्री सेल्सियस, वाराणसी 6.5 डिग्री सेल्सियस और प्रयागराज 7.5 डिग्री सेल्सियस अनुमानित है.

मेरठ में सितमगर बनी सर्दी, 4 डिग्री पर पहुंचा न्यूनतम पारा: लगातार चल रही सर्द हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है. कोहरे में विजीबिलिटी शून्य हो गई है. सर्दी की वजह से प्री नर्सरी से कक्षा 9 तक के स्कूलों में आज और कल भी अवकाश रहेगा. वहीं, कक्षा 10 से 12 वीं तक के छात्रों के लिए समय में बदलाव किया गया है. हालांकि विद्यालयों में जो परीक्षाएं हो रही है, उन्हें निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक कराने के निर्देश हैंय एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्थिति में है. मंगलवार सुबह 317 पर यहां का AQI पहुंच गया. इस समय का न्यूनतम तापमान चार डिग्री से. है.