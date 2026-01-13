ETV Bharat / state

बस कुछ दिनों की राहत, यूपी में बारिश बढ़ाएगी ठंड; शीतलहर के आगे धूप बेअसर

न्यूनतम-अधिकतम पारे में उछाल, लेकिन कम नहीं हो रही है गलन और ठिठुरन.

यूपी में ठंड.
यूपी में ठंड. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 13, 2026 at 8:48 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में इस समय मौसम सर्द बना हुआ है. अधिकांश इलाकों में कोहरा देखने को मिल रहा है, खासकर सुबह-शाम के समय तापमान काफी कम रहता है. उत्तरी भारत में शीतलहर की स्थिति है. इस बीच मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिन बारिश के होंगे. इससे ठंड में इजाफा होगा.

मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा सुबह के समय बरकरार रहेगा. ठंड की यह लहर कम होने के बजाय कुछ इलाकों में और भी बढ़ सकती है, खासकर रात और सुबह के तापमान में निरंतर गिरावट जारी रहेगी. मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि पिछले दो दिनों से लगातार अच्छी धूप हो रही है, जिसके कारण दोपहर के समय अधिकतम तापमान ज्यादातर जिलों में 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रह रहा है. हालांकि जिस तरीके से मौसम में बदलाव हुआ है, कड़क धूप निकल रही है, उससे कुछ दिनों में ही बारिश होने की संभावना है. मौजूदा समय में ज्यादातर जिलों का न्यूनतम तापमान 9 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच है.

आज ऐसा रहेगा मौसम: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं, जहां पर न्यूनतम तापमान गिरा है. हालांकि इन जिलों का अधिकतम तापमान 17 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच होने का अनुमान है. मंगलवार को कानपुर का न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस, रायबरेली (फुर्सतगंज) 4.6 डिग्री सेल्सियस, शाहजहांपुर 4.8 डिग्री सेल्सियस, मेरठ 5.2 डिग्री सेल्सियस और बरेली 5.6 डिग्री सेल्सियस, आगरा 7.6 डिग्री सेल्सियस, लखनऊ 6.6 डिग्री सेल्सियस, अयोध्या 5.0 डिग्री सेल्सियस, वाराणसी 6.5 डिग्री सेल्सियस और प्रयागराज 7.5 डिग्री सेल्सियस अनुमानित है.

मेरठ में सितमगर बनी सर्दी, 4 डिग्री पर पहुंचा न्यूनतम पारा: लगातार चल रही सर्द हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है. कोहरे में विजीबिलिटी शून्य हो गई है. सर्दी की वजह से प्री नर्सरी से कक्षा 9 तक के स्कूलों में आज और कल भी अवकाश रहेगा. वहीं, कक्षा 10 से 12 वीं तक के छात्रों के लिए समय में बदलाव किया गया है. हालांकि विद्यालयों में जो परीक्षाएं हो रही है, उन्हें निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक कराने के निर्देश हैंय एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्थिति में है. मंगलवार सुबह 317 पर यहां का AQI पहुंच गया. इस समय का न्यूनतम तापमान चार डिग्री से. है.

आगरा में धूप बेअसर: आगरा में तीन दिन से मौसम बदल गया है. हर दिन धूप निकल रही है. मगर, गलन और ठिठुरन कम नहीं हो रही है. बीते रविवार को आगरा में इस सीजन की सबसे ठंडी रात रही. रात में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.5 डिग्री कम होकर 4.9 डिग्री सेल्सियस तक गिरा. सोमवार की बात करें तो अधिकतम तापमान सामान्य से 0.9 डिग्री कम होकर 20.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. मंगलवार सुबह से आसमान साफ है. आज भी धूप निकलेगी. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद हवाओं की दिशा उत्तर पश्चिमी हो गई है. जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मंगलवार और बुधवार की रात शीतलहर चलने और पाला पड़ने की संभावना है.

धूप से चढ़ा पारा लेकिन फिर बदलेगा मौसम: चार दिनों से मौसम में परिवर्तन लोगों के लिए राहत लेकर आया है. हालांकि, मगर मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 15 जनवरी से नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालय की ओर बढ़ रहा है, जो एक बार फिर से बर्फीली हवाओं का दौर वापस लाएगा.
सोमवार को वाराणसी का अधिकतम तापमान सामान्य से 0.6 डिग्री ज्यादा 22.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.3 डिग्री कम 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. चार दिन पहले वाराणसी का अधिकतम पारा 11 डिग्री था, जो अब बढ़कर 24 डिग्री तक पहुंच गया है. मौसम जानकार मनोज श्रीवास्तव का कहना है कि तापमान में गिरावट के कारण प्रदेश में रात के समय शीतलहर और पाले की संभावना बढ़ गई है.

पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद हवाओं की दिशा फिर से उत्तरी-पश्चिमी हो जाएगी, जिससे अगले 24 घंटों में तापमान में गिरावट आ सकती है. पूर्वांचल के कुछ हिस्सों के अलावा शेष क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में 1-3 डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है.

यह भी पढ़ें: मेरठ में दलित महिला की हत्या का मामला; बरामद बेटी रूबी आशा ज्योति केंद्र से परिजनों के साथ भेजी गई अपने गांव

TAGGED:

UP RAIN ALERT
UP MINIMUM MERCURY DROPPED
UP COLD WAVE FOG
UP WEATHER UPDATE
COLD FOG AND COLD WAVE IN UP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.