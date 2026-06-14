ETV Bharat / state

हजारीबाग की चरही घाटी में कोल्ड ड्रिंक लदा ट्रक पलटा, केबिन में एक घंटे तक फंसा रहा चालक, बिखरी कोल्ड ड्रिंक लूट ले गए लोग

हजारीबाग के चरही घाटी में सड़क दुर्घटना हुई है. एक कोल्ड ड्रिंक लदा ट्रक पलट गया. हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल है.

Truck overturns in Hazaribag
ट्रक के केबिन में फंसे चालक को निकालती पुलिस टीम और सड़क पर बिखरी कोल्ड ड्रिंक्स लूटते लोग. (कोलाज इमेज-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 14, 2026 at 7:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हजारीबाग:जाको राखे साइयां, मार सके न कोय यह पंक्ति हजारीबाग में चरितार्थ हुई है . दरअसल, चरही घाटी में रविवार को कोल्ड ड्रिंक लदा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया. लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद घायल चालक को बाहर निकाला गया.

काफी मशक्कत से चालक को निकाला गया बाहर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद चालक महेंद्र कुमार पाल केबिन में फंस गया था. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और केबिन में फंसे चालक को निकालने का प्रयास शुरू किया. चालक के दोनों पैर लोहे के हिस्सों में बुरी तरह फंस गए थे. इस कारण कटर मशीन की मदद से वाहन को काटकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया. जिसके बाद उसे प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग सदर अस्पताल भेजा गया.

प्रत्यक्षदर्शी, स्थानीय और पुलिस पदाधिकारी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

कोल्ड ड्रिंक लूटने की मची होड़

इधर, ट्रक पलटने के बाद शर्मनाक मंजर नजर आया. हादसे के बाद सड़क पर कोल्ड ड्रिंक की बोतलें बिखर गई थी, जिसे लूटने की होड़ मच गई. सैकड़ों की संख्या में लोगों ने कोल्ड ड्रिंक को लूट लिया. रास्ते से गुजर रहे मोटरसाइकिल चालक और स्थानीय ग्रामीणों के बीच कोल्ड ड्रिंक को लूटने की होड़ लगी रही. दो पहिया वाहन तो छोड़िए चार पहिया वाहन चालक भी अपनी गाड़ियों को सड़क किनारे खड़ी कर कोल्ड ड्रिंक की बोतलें लूटते नजर आए.

Truck overturns in Hazaribag
हजारीबाग में सड़क पर बिखरी कोल्ड ड्रिंक्स लूटते लोग. (फोटो-ईटीवी भारत)

कुछ देर के लिए यातायात रहा प्रभावित

सड़क दुर्घटना के कारण कुछ समय तक घाटी मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा. स्थिति को पुलिस की टीम ने काबू में पाया और घायल को इलाज के लिए हजारीबाग भेजा गया. यह ऑपरेशन लगभग 1 घंटे तक चला. चालक को जीवित निकालने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली.

Truck overturns in Hazaribag
हजारीबाग की चरही घाटी में ट्रक पलटने के बाद राहत-बचाव कार्य में जुटी पुलिस और स्थानीय लोग. (फोटो-ईटीवी भारत)

ये भी पढ़ें-

लातेहार में कार और मोटरसाइकिल में भीषण टक्कर, दो लोगों की मौत

झारखंड के सिमडेगा में भीषण सड़क हादसा, पति-पत्नी और तीन बच्चों की मौत, चार घायल

पलामू के पांकी में सड़क दुर्घटना, दो युवक की मौत

TAGGED:

TRUCK OVERTURNS IN HAZARIBAG
ROAD ACCIDENT IN HAZARIBAG
ACCIDENT IN CHARHI VALLEY
चरही घाटी में सड़क दुर्घटना
TRUCK OVERTURNS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.