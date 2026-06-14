हजारीबाग की चरही घाटी में कोल्ड ड्रिंक लदा ट्रक पलटा, केबिन में एक घंटे तक फंसा रहा चालक, बिखरी कोल्ड ड्रिंक लूट ले गए लोग
हजारीबाग के चरही घाटी में सड़क दुर्घटना हुई है. एक कोल्ड ड्रिंक लदा ट्रक पलट गया. हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल है.
Published : June 14, 2026 at 7:33 PM IST
हजारीबाग:जाको राखे साइयां, मार सके न कोय यह पंक्ति हजारीबाग में चरितार्थ हुई है . दरअसल, चरही घाटी में रविवार को कोल्ड ड्रिंक लदा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया. लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद घायल चालक को बाहर निकाला गया.
काफी मशक्कत से चालक को निकाला गया बाहर
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद चालक महेंद्र कुमार पाल केबिन में फंस गया था. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और केबिन में फंसे चालक को निकालने का प्रयास शुरू किया. चालक के दोनों पैर लोहे के हिस्सों में बुरी तरह फंस गए थे. इस कारण कटर मशीन की मदद से वाहन को काटकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया. जिसके बाद उसे प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग सदर अस्पताल भेजा गया.
कोल्ड ड्रिंक लूटने की मची होड़
इधर, ट्रक पलटने के बाद शर्मनाक मंजर नजर आया. हादसे के बाद सड़क पर कोल्ड ड्रिंक की बोतलें बिखर गई थी, जिसे लूटने की होड़ मच गई. सैकड़ों की संख्या में लोगों ने कोल्ड ड्रिंक को लूट लिया. रास्ते से गुजर रहे मोटरसाइकिल चालक और स्थानीय ग्रामीणों के बीच कोल्ड ड्रिंक को लूटने की होड़ लगी रही. दो पहिया वाहन तो छोड़िए चार पहिया वाहन चालक भी अपनी गाड़ियों को सड़क किनारे खड़ी कर कोल्ड ड्रिंक की बोतलें लूटते नजर आए.
कुछ देर के लिए यातायात रहा प्रभावित
सड़क दुर्घटना के कारण कुछ समय तक घाटी मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा. स्थिति को पुलिस की टीम ने काबू में पाया और घायल को इलाज के लिए हजारीबाग भेजा गया. यह ऑपरेशन लगभग 1 घंटे तक चला. चालक को जीवित निकालने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली.
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