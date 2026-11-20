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गले में फंसा कोल्ड ड्रिंक की बोतल का कांच, मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के डॉक्टरों ने ऐसे बचाई मरीज की जान

कोल्ड ड्रिंक की बोतल का कांच बना जान का खतरा ( ETV BHARAT )

हमीरपुर: घर में चल रहे सेलिब्रेशन के दौरान कोल्ड ड्रिंक पीना एक व्यक्ति के लिए जानलेवा मुसीबत बन गया. कोल्ड ड्रिंक पीते समय कांच की बोतल का एक छोटा टुकड़ा अचानक उसके गले में फंस गया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई. परिजन उसे तुरंत सरकाघाट अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज हमीरपुर रेफर कर दिया. यहां शुरुआती जांच में भी गले में फंसे कांच का पता नहीं चल पाया. इसके बाद गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग की विशेषज्ञ डॉ. पूर्णिमा पटियाल ने एंडोस्कोपी के जरिए जांच की. करीब 30 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद डॉक्टरों की टीम ने कांच का टुकड़ा बाहर निकालकर मरीज की जान बचा ली.

मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के डॉक्टरों ने बचाई मरीज की जान (ETV BHARAT) एक्स-रे में नहीं चला कांच के टुकड़े का पता