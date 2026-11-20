गले में फंसा कोल्ड ड्रिंक की बोतल का कांच, मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के डॉक्टरों ने ऐसे बचाई मरीज की जान
यदि समय रहते कांच को बाहर नहीं निकाला जाता, तो यह स्थिति मरीज के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 3:15 PM IST|
Updated : November 20, 2026 at 3:26 PM IST
हमीरपुर: घर में चल रहे सेलिब्रेशन के दौरान कोल्ड ड्रिंक पीना एक व्यक्ति के लिए जानलेवा मुसीबत बन गया. कोल्ड ड्रिंक पीते समय कांच की बोतल का एक छोटा टुकड़ा अचानक उसके गले में फंस गया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई. परिजन उसे तुरंत सरकाघाट अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज हमीरपुर रेफर कर दिया. यहां शुरुआती जांच में भी गले में फंसे कांच का पता नहीं चल पाया. इसके बाद गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग की विशेषज्ञ डॉ. पूर्णिमा पटियाल ने एंडोस्कोपी के जरिए जांच की. करीब 30 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद डॉक्टरों की टीम ने कांच का टुकड़ा बाहर निकालकर मरीज की जान बचा ली.
एक्स-रे में नहीं चला कांच के टुकड़े का पता
गुरुवार देर रात जब परिजन मरीज को लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे, तो इमरजेंसी विभाग में चिकित्सकों ने तुरंत उपचार शुरू किया. मरीज का एक्स-रे समेत अन्य जरूरी जांचें करवाई गईं, लेकिन शुरुआती जांच में गले के अंदर फंसे कांच का पता नहीं चल पाया. इसके बाद गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग की विशेषज्ञ डॉ. पूर्णिमा पटियाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एंडोस्कोपी करने का निर्णय लिया.
समय पर इलाज नहीं मिलता तो हो सकता था जानलेवा
डॉ. पूर्णिमा पटियाल ने बताया कि एंडोस्कोपी के दौरान मरीज के गले के अंदर कोल्ड ड्रिंक की बोतल का कांच का टुकड़ा फंसा हुआ मिला. इसके बाद उन्होंने अपनी टीम के सहयोग से करीब 30 मिनट तक चली प्रक्रिया के बाद कांच के टुकड़े को सफलतापूर्वक बाहर निकाल दिया. इससे मरीज को बड़ी राहत मिली. उन्होंने कहा कि यदि समय रहते कांच को बाहर नहीं निकाला जाता, तो यह स्थिति मरीज के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी. ऐसे मामलों में सही जांच और समय पर उपचार बेहद जरूरी होता है.
डॉक्टरों की तत्परता से टला बड़ा खतरा
मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. देशराज शर्मा ने बताया कि सरकाघाट क्षेत्र से एक मरीज को देर शाम अस्पताल लाया गया था. उसके गले में कोल्ड ड्रिंक की बोतल का कांच का टुकड़ा फंस गया था. गैस्ट्रो विशेषज्ञ डॉ. पूर्णिमा पटियाल और उनकी टीम ने एंडोस्कोपी के माध्यम से करीब आधे घंटे में बोतल के कांच को सफलतापूर्वक बाहर निकाल दिया. उन्होंने कहा कि यदि समय रहते कांच नहीं निकाला जाता, तो यह स्थिति मरीज के लिए जानलेवा हो सकती थी मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के गैस्ट्रो विभाग की टीम ने देर रात आपात स्थिति में मरीज का उपचार कर इस जटिल प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया.
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