हरियाणा में बारिश के बाद और बढ़ी ठंड, 12 शहरों में कोल्ड-डे की चेतावनी, कोहरे ने लगाई रफ्तार पर "ब्रेक"

चंडीगढ़ :हरियाणा में नए साल की शुरुआत में बारिश ने प्रदेश में ठंड और भी बढ़ा दी है. आलम यह है कि हरियाणा में अब रात ही नहीं, बल्कि दिन के समय भी हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है. इस बीच IMD ने आज यानी कि शुक्रवार को राज्य के कई हिस्सों में कोल्ड-डे और कोल्ड वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं, आज सुबह कई जिलों में घना कोहरा छाने से जनजीवन प्रभावित रहा.

12 जिलों में कोल्ड-डे की चेतावनी: मौसम विभाग ने प्रदेश के 12 जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है. इन जिलों में सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, चरखीदादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर शामिल है. यहां कोल्ड-डे की स्थिति बनी हुई है.इन जिलों में दिन का तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया गया, जिससे लोगों को दिन में भी ठंड का अहसास हुआ.

जानें क्या बोले मौसम वैज्ञानिक: इस बारे में मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन खीचड़ ने कहा कि, "2 से 7 जनवरी तक प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा. 3 और 4 जनवरी को कई स्थानों पर घना कोहरा और कुछ इलाकों में शीतलहर जारी रह सकती है. 5 जनवरी के बाद कोहरे की तीव्रता में थोड़ी कमी आने की संभावना है, हालांकि धुंध का असर बना रह सकता है."

15 जिलों में 15 डिग्री से नीचे तापमान: इसके साथ ही हरियाणा के 15 जिलों -अंबाला, हिसार, फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, रोहतक, चरखी दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, पानीपत, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर में अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा. पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र दिन में सबसे ठंडे शहरों में शामिल रहे.