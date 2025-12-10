ETV Bharat / state

झारखंड में तापमान का मिला-जुला है मिजाज, आज रात से पारा में आएगी गिरावट

झारखंड में ठंड से फिलहाल कुछ राहत है. हालांकि आने वाले दिनों में पारा और गिरने का अनुमान है.

JHARKHAND WEATHER
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 10, 2025 at 1:07 PM IST

3 Min Read
रांची: झारखंड में फिलहाल दिन का तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर–नीचे रहते हुए कुल मिलाकर सुकून भरी ठंड का दौर जारी है, जबकि अगले कुछ दिनों में रात के पारे में हल्की गिरावट और सर्दी में बढ़ोतरी के आसार हैं. मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है और बारिश की कोई संभावना नहीं दिख रही है. मौसम केंद्र की ओर से 10 दिसंबर को जारी सुबह 8:30 बजे की रिपोर्ट के मुताबिक डाल्टनगंज में सबसे कम 6.7 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ है.

कितना रहा तापमान

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, रांची केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, जो सामान्य से करीब 1 डिग्री कम है, जबकि न्यूनतम तापमान लगभग 8 डिग्री के आसपास जाकर सामान्य से ढाई डिग्री नीचे बना हुआ है. पिछले 24 घंटों में रांची के दिन के तापमान में करीब डेढ़ डिग्री की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन रात के पारे में करीब ढाई डिग्री की गिरावट के कारण सुबह और देर रात ठिठुरन अधिक महसूस की जा रही है.

Jharkhand Weather
मौसम विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट (Etv Bharat)

जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री और न्यूनतम 11.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से क्रमशः लगभग 1 डिग्री कम और आधा डिग्री अधिक है, यानी यहां दिन हल्का ठंडा लेकिन रातें अभी अपेक्षाकृत आरामदेह हैं. डाल्टनगंज में अधिकतम 28.4 डिग्री और न्यूनतम करीब 6.7 डिग्री तक दर्ज होने से दिन में हल्की गर्माहट के साथ रातें अधिक ठंडी हो गई हैं और यही जिला आज राज्य का सबसे ठंडा भी रहा.

मिलाजुला मौसम

बोकारो थर्मल में अधिकतम तापमान 24.1 डिग्री और न्यूनतम 8.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, जहां दिन का तापमान सामान्य से करीब 2 डिग्री कम और रात का लगभग डेढ़ डिग्री कम दर्ज किया गया, जिससे यहां भी ठंड का असर बढ़ता दिख रहा है. पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में सबसे अधिक 28.4 डिग्री का अधिकतम तापमान दर्ज हुआ, जबकि न्यूनतम 11 डिग्री के आसपास रहा, जो सामान्य से थोड़ा ऊपर है और इससे यहां दिन में हल्की गर्माहट व रात में मध्यम ठंड का अहसास हो रहा है.

इन आंकड़ों से साफ है कि रांची, बोकारो और ऊंचाई वाले हिस्सों में ठंड अपेक्षाकृत ज्यादा तीखी महसूस हो रही है, जबकि जमशेदपुर और चाईबासा जैसे निचले इलाकों में दोपहर के समय हल्की गर्माहट बनी हुई है. राज्य के ज्यादातर हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं भी उल्लेखनीय वर्षा रिकॉर्ड नहीं हुई, जिससे हवा शुष्क और सुबह-शाम धुंध की स्थिति बने रहने की संभावना बनी हुई है.

अगले कुछ दिनों का अनुमान

आधिकारिक पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2–3 दिनों तक झारखंड में मौसम शुष्क रहने, आसमान साफ से हल्का बादल छाए रहने और दिन के तापमान में मामूली उतार–चढ़ाव के साथ मौजूदा स्थिति लगभग बनी रहने की संभावना है. अनुमान है कि रात के तापमान में धीरे-धीरे 1–2 डिग्री की और गिरावट हो सकती है, खासकर रांची, बोकारो, डाल्टनगंज और पठारी जिलों में, जिसके चलते सुबह और देर रात की ठंड और तेज महसूस होगी तथा लोगों को ऊनी कपड़ों की जरूरत और बढ़ जाएगी.

