ETV Bharat / state

सर्दी ने तोड़ा 57 साल का रिकार्ड, सरगुजा के मैनपाट में पारा 5 डिग्री तक पहुंचा

36 साल के बाद सरगुजा में पारा नवंबर के महीने में इतनी नीचे गया है.

COLD BREAKS 57 YEAR RECORD
सरगुजा के मैनपाट में पारा 5 डिग्री तक पहुंचा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 11, 2025 at 6:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सरगुजा: दीपावली के बाद सर्दी का सितम पूरे छत्तीसगढ़ में शुरू हो गया है. नवंबर के पहले हफ्ते से ही पारा तेजी से नीचे जा रहा है. नवंबर के दूसरे हफ्ते में ही पारे ने नया रिकार्ड बना दिया है. सर्दी ने पिछले 57 सालों का रिकार्ड तोड़ दिया. नवंबर के महीने में कभी भी पारा इतने नीचे नहीं गया है. नवंबर के दूसरे हफ्ते में ही अंबिकापुर का तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. जिले के मैनपाट और सामरी पाठ में तो तापमान नवंबर के महीने में ही 5 डिग्री तक पहुंच चुका है. आने वाले दिनों में पारा और नीचे जाने की संभावना है. सर्द हवाओं के चलते मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट किया है.

सर्दी ने तोड़ा 57 साल का रिकार्ड: सरगुजा के मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है. सर्दियों के मौसम में मैनपाट का पारा काफी नीचे चला जाता है. मैनपाट के लोग कहते हैं कि गर्मी के मौसम में यहां लोग हिल स्टेशन की तरह घूमने आते हैं. प्राकृतिक क्षेत्र होने के चलते मैनपाट पहाड़ों और जंगलों से सटा इलाका है. इस वजह से यहां सर्दियों के मौसम में पारा अक्सर 2 से 3 डिग्री तक चला जाता है. कई बार तो यहां ओस भी जम जाता है.

सरगुजा के मैनपाट में पारा 5 डिग्री तक पहुंचा (ETV Bharat)

मोंथा चक्रवात के बाद उत्तर भारत में कुछ बर्फबारी हुई थी जिसके कारण राजस्थान से होते हुए मध्यभारत में ठंडी हवाए प्रवेश कर रही हैं. इसके कारण भी अंबिकापुर का तापमान गिरा है. इससे पूर्व 1989 में 36 वर्ष पूर्व 9 व 10 नवम्बर को तापमान 7.9 डिग्री सेल्सियस तक गिरा था. लेकिन इस वर्ष ये रिकार्ड भी टूट गया और 11 नवम्बर 2025 को न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है: ए.एम. भट्ट, मौसम विज्ञानी

ठण्ड बहुत तेज होने लगी है. ये समय प्लान्टेशन के लिए सही नही है. तापमान में बहुत अधिक गिरावट है. ऐसे में अगर प्लान्टेशन करते हैं तो छोटे पौधे मर सकते हैं. अगर किसान नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो उसे ग्रीन नेट से कवर कर दें और प्लांट को अभी खेत में न ले जाएं. तापमान कुछ ही दिनों में सामान्य हो जाएगा इसके बाद ही रोपाई करें: राहुल गुप्ता, कृषि वैज्ञानिक


पिछले 57 वर्षों में नवम्बर महीने में दर्ज किया गया तापमान

  • 01 नवम्बर 2021 - 12.4℃
  • 02 नवम्बर 1989 एवं 2004 - 11.0 ℃
  • 03 नवम्बर 2004 - 9.7℃
  • 04 नवम्बर 2004 - 9.7℃
  • 05 नवम्बर 2004 - 9.4℃
  • 06 नवम्बर 2004 - 9.3℃
  • 07 नवम्बर 1974 - 9.5℃
  • 08 नवम्बर 2005 - 9.2℃
  • 09 नवम्बर 1989 - 7.9℃
  • 10 नवम्बर 1989 - 7.9℃
  • 11 नवम्बर 2025 - 7.6℃

सरगुजा में पल-पल बदल रहा मौसम, जानिए वजह

दो घंटे की बारिश बनी लोगों के लिए आफत, निचली बस्तियों के साथ पॉश कालोनी भी हुए जलमग्न

सरगुजा में कड़ाके की ठंड शुरू, पारा लुढ़ककर 4 डिग्री के करीब पहुंचा

TAGGED:

MAINPAT
AMBIKAPUR
CYCLONE MONTHA
RAJASTHAN
COLD BREAKS 57 YEAR RECORD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

33 साल के युवा किसान को नए आइडिया और जैविक खेती के लिए डॉ. खूबचंद बघेल पुरस्कार, राज्योत्सव में होंगे सम्मानित

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.