ETV Bharat / state

सोनहत के ग्राम लब्जी पुसला में कोकिंग कोयला का भंडार मिला, खुलेगी नई खदान

कोरिया से हर साल 30 लाख टन कोकिंग कोयला स्टील इंडस्ट्रीज को भेजा जाएगा.

COKING COAL RESERVES
कोयला का भंडार (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 18, 2025 at 7:33 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरिया: बैकुंठपुर के वनांचल ब्लॉक सोनहत के ग्राम लब्जी-पुसला में कोकिंग कोयला का नया भंडार मिला है. जिससे कोल इंडिया को नई खदान खोलने के लिए प्रपोजल भेजा गया है. अनुमति मिलने के बाद कोरिया से हर साल 30 लाख टन कोकिंग कोयला स्टील इंडस्ट्रीज को भेजा जाएगा. नई खदान से रेलवे साइडिंग तक कोयला परिवहन करने 12 किलोमीटर तक फ्लाई ओवर कंवेयर बेल्ट बनाने की तैयारी है.

कोकिंग कोयला क्या है?

कोकिंग कोयला एक विशेष प्रकार का बिटुमिनस कोयला है.जिसे गर्म करने पर एक सख्त, छिद्रपूर्ण और मजबूत पदार्थ बनाता है. जिसे कोक कहते हैं. जिसका इस्पात निर्माण में एक महत्वर्पूण कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है.

सालाना 30 लाख टन कोयला उत्पादन

बीएन झा, महाप्रबंधक एसईसीएल बैकुंठपुर क्षेत्र ने बताया कि सोनहत क्षेत्र के ग्राम लब्जी-पुसला में कोकिंग कोयला का नया भंडार मिला है. जहां नई खदान खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. कोल इंडिया से अनुमति मिलने के बाद नई खदान खुलेगी और सालाना 30 लाख टन कोयला उत्पादन होगा. जहां से कोकिंग कोयला खनन कर स्टील इंडस्टीज को आपूर्ति की जाएगी.

Coking coal reserves
छत्तीसगढ़ में कोकिंग कोयला (ETV Bharat Chhattisgarh)

नई खदान के फायदे

सालाना 30 लाख टन कोकिंग कोयला का उत्पादन

स्टील इंडस्ट्रीज को कोकिंग कोयला की आपूर्ति

स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर

क्षेत्र में आर्थिक विकास

नई खदान के लिए आवश्यक कदम

कोल इंडिया से अनुमति प्राप्त करना

10 हेक्टयर प्राइवेट जमीन का अधिग्रहण

फॉरेस्ट की अधिग्रहित जमीन का उपयोग

12 किलोमीटर फ्लाई ओवर कंवेयर बेल्ट का निर्माण

नई खदान का प्रभाव

स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर

क्षेत्र में आर्थिक विकास

स्टील इंडस्ट्रीज को कोकिंग कोयला की आपूर्ति

देश के औद्योगिक विकास में योगदान

नई खदान के लिए आवश्यक अनुमतियाँ

कोल इंडिया की अनुमति

पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति

फॉरेस्ट विभाग की अनुमति

स्थानीय प्रशासन की अनुमति

नई खदान के लिए आवश्यक मशीनरी

कोयला खनन मशीनरी

फ्लाई ओवर कंवेयर बेल्ट

रेलवे साइडिंग मशीनरी

लॉकिंग मशीनरी

नई खदान के लिए आवश्यक मानव संसाधन

अनुभवी खनन इंजीनियर

कोयला खनन मजदूर

मशीनरी ऑपरेटर

सुरक्षा गार्ड

नई खदान के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय

सुरक्षा गार्ड की तैनाती

फायर फाइटर की तैनाती

प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था

आपदा प्रबंधन योजना

नई खदान के लिए आवश्यक पर्यावरणीय उपाय

वायु प्रदूषण नियंत्रण

जल प्रदूषण नियंत्रण

मृदा प्रदूषण नियंत्रण

वनस्पति और जीव-जन्तुओं का संरक्षण

नेशनल हेराल्ड मामला: ईडी को झटका, कांग्रेस ने रायपुर में भाजपा कार्यालय का किया घेराव
गांव की बेटियां जीत रहीं गोल्ड, तालाब में तैराकी सीख बना रहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिकार्ड
दुर्घटना में नहीं खुला कार का एयर बैग, इलाज पर हुआ 36 लाख खर्च, अब कंपनी देगी 61 लाख का हर्जाना

TAGGED:

COKING COAL RESERVES
SONHAT FOREST BLOCK
कोयला का भंडार
छत्तीसगढ़ में कोकिंग कोयला
COKING COAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.