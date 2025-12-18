ETV Bharat / state

सोनहत के ग्राम लब्जी पुसला में कोकिंग कोयला का भंडार मिला, खुलेगी नई खदान

कोयला का भंडार ( ETV Bharat Chhattisgarh )

कोरिया: बैकुंठपुर के वनांचल ब्लॉक सोनहत के ग्राम लब्जी-पुसला में कोकिंग कोयला का नया भंडार मिला है. जिससे कोल इंडिया को नई खदान खोलने के लिए प्रपोजल भेजा गया है. अनुमति मिलने के बाद कोरिया से हर साल 30 लाख टन कोकिंग कोयला स्टील इंडस्ट्रीज को भेजा जाएगा. नई खदान से रेलवे साइडिंग तक कोयला परिवहन करने 12 किलोमीटर तक फ्लाई ओवर कंवेयर बेल्ट बनाने की तैयारी है.

कोकिंग कोयला क्या है?

कोकिंग कोयला एक विशेष प्रकार का बिटुमिनस कोयला है.जिसे गर्म करने पर एक सख्त, छिद्रपूर्ण और मजबूत पदार्थ बनाता है. जिसे कोक कहते हैं. जिसका इस्पात निर्माण में एक महत्वर्पूण कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है.

सालाना 30 लाख टन कोयला उत्पादन

बीएन झा, महाप्रबंधक एसईसीएल बैकुंठपुर क्षेत्र ने बताया कि सोनहत क्षेत्र के ग्राम लब्जी-पुसला में कोकिंग कोयला का नया भंडार मिला है. जहां नई खदान खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. कोल इंडिया से अनुमति मिलने के बाद नई खदान खुलेगी और सालाना 30 लाख टन कोयला उत्पादन होगा. जहां से कोकिंग कोयला खनन कर स्टील इंडस्टीज को आपूर्ति की जाएगी.

छत्तीसगढ़ में कोकिंग कोयला (ETV Bharat Chhattisgarh)

