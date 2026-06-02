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झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने पर पूर्व एमएलए परम नवदीप सिंह के खिलाफ प्रसंज्ञान

अभियोजन अधिकारी ने परम नवदीप के खिलाफ झूठे तथ्यों पर रिपोर्ट दर्ज कराने के संबंध में कोर्ट में इस्तगासा दायर किया था.

Additional Chief Judicial Magistrate
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 2, 2026 at 10:55 PM IST

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जयपुर: अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-7 महानगर द्वितीय ने पुलिस में गलत तथ्यों पर रिपोर्ट दर्ज कराने के आरोप में पूर्व विधायक परम नवदीप सिंह के खिलाफ प्रसंज्ञान लेते हुए मामले को आपराधिक तौर पर दर्ज करने के लिए कहा है. इसके साथ ही अदालत ने परम नवदीप को समन जारी कर 24 जुलाई को तलब किया है. अदालत ने यह आदेश अभियोजन अधिकारी की ओर से पेश परिवाद पर दिए.

मामले के अनुसार अभियोजन की ओर से परम नवदीप बनाम सरकार मामले में कोर्ट के 17 अप्रैल, 2026 के आदेश और पुलिस की एफआर रिपोर्ट पेश की. कोर्ट ने 17 अप्रैल के आदेश में कहा था कि परिवादी परम नवदीप सिंह ने मुखत्यार सिंह के खिलाफ बनीपार्क पुलिस थाने में धोखाधड़ी व फर्जी दस्तावेज की एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन उसकी एफआईआर में आरोपी के खिलाफ प्रसंज्ञान लेने का आधार ही नहीं था. वहीं पुलिस ने भी अपनी एफआर में मामले को झूठा बताकर परिवादी के खिलाफ ही आईपीसी की धारा 182 व 211 के तहत कोर्ट से कार्रवाई का आग्रह किया. जिस पर कोर्ट ने कहा कि मौजूदा समय में झूठे केस दर्ज कराने की घटनाएं बढ़ रही हैं. ऐसे में अभियोजन परिवादी के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है.

पढ़ें: जयपुर: परिवादी ने लिखाई लूट की झूठी रिपोर्ट, पुलिस ने 10 घंटे के अंदर किया खुलासा

कोर्ट के आदेश के बाद अभियोजन अधिकारी ने परम नवदीप के खिलाफ झूठे तथ्यों पर रिपोर्ट दर्ज कराने के संबंध में कोर्ट में इस्तगासा दायर किया था. जानकारी के अनुसार परम नवदीप सिंह ने बनीपार्क पुलिस थाने में 12 जनवरी, 2021 को दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि मुखत्यार सिंह ने बनीपार्क स्थित 2000 वर्गगज के मकान संख्या डी-86 को हड़पने के लिए और उसे नुकसान पहुंचाने के लिए उसके पिता की फर्जी व बनावटी वसीयत बनाकर उसका इस्तेमाल किया है. इसलिए मामले में कार्रवाई की जाए.

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COGNIZANCE AGAINST EX MLA
FORMER MLA PARAM NAVDEEP SINGH
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