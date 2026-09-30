बलरामपुर बना कॉग्निटिव डेटा एनोटेशन सेंटर वाला प्रदेश का पहला जिला, प्रिज्मा एआई के साथ MOU
बलरामपुर में कॉग्निटिव डेटा एनोटेशन सेंटर खोलने के लिए प्रिज्मा एआई के साथ जिला प्रशासन ने MOU किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 30, 2026 at 8:00 PM IST
बलरामपुर : बलरामपुर जिले की स्व-सहायता समूह की महिलाओं और शिक्षित ग्रामीण युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित आजीविका से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन बलरामपुर-रामानुजगंज और प्रिज्मा एआई के बीच एमओयू हुआ. कॉग्निटिव डेटा एनोटेशन सेंटर की स्थापना के लिए गैर-वित्तीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए.
प्रिज्मा एआई के साथ एमओयू
इस MOU के बाद बलरामपुर जिला डेटा लेबलिंग एवं एआई के लिए कॉग्निटिव डेटा एनोटेशन सेंटर स्थापित करने वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया है. इसका मुख्य उद्देश्य डेटा एनोटेशन एवं संबंधित कॉग्निटिव डेटा-प्रोसेसिंग गतिविधियों में संरचित प्रशिक्षण, पर्यवेक्षित कार्य अनुभव के साथ आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है.
पायलट प्रोजेक्ट के तहत 10 सीटों का संचालन केंद्र शुरू
इस कंपनी की सहमति के बाद प्रशासन ने पायलट केंद्र के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दी. पायलट प्रोजेक्ट में बलरामपुर में 10 सीटों वाला संचालन केंद्र शुरू होगा, जहां एक प्रशिक्षक एवं गुणवत्ता पर्यवेक्षक रहेंगे. चयनित प्रतिभागियों को एआई साक्षरता, डिजिटल कौशल समेत डेटा लेबलिंग, इमेज एवं ऑब्जेक्ट टैगिंग, वर्गीकरण, सत्यापन और गुणवत्ता समीक्षा का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके बाद विशेषज्ञों की देखरेख में वास्तविक कार्य कराया जाएगा. अभ्यर्थियों की पहचान, छंटनी एवं चयन संरचित प्रणाली से होगा.
एमओयू के तहत केंद्र की तकनीक, संचालन, प्रशिक्षण, गुणवत्ता पर्यवेक्षण, प्रतिभागियों के पारिश्रमिक एवं प्रोत्साहन राशि तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी का व्यय प्रिज्मा एआई वहन करेगी. जबकि जिला प्रशासन परिसर एवं बुनियादी ढांचे की पहचान, हितग्राहियों के चयन, एनआरएलएम, कौशल विकास व शैक्षणिक संस्थानों से समन्वय तथा केंद्र की सुरक्षा में सहयोग करेगा.- चंदन त्रिपाठी,कलेक्टर
कलेक्टर ने बताया कि प्रिज्मा एआई ग्लोबल लिमिटेड सिंगापुर एंड मुंबई बेस्ड कंपनी है. आज एक नॉन फाइनेंसियल एमओयू किया है जो ऐतिहासिक क्षण है. क्योंकि पहली बार कोई बाहर की कंपनी जो इंडियन कंपनी है वो पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर यहां एक करोड़ रूपए इन्वेस्ट करेगी. जो हमारे युवा वर्ग खास तौर पर महिलाएं हैं जो समूह की महिलाएं शिक्षित और ग्रेजुएट हैं. उनको हम लोग डेटा लेबलिंग के तहत जोड़ रहे हैं और उनको मासिक आय प्राप्त होगी.
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