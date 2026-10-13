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गाजियाबाद में 85 लाख का कफ सिरप बरामद: तीन तस्कर गिरफ्तार, कंपनी मालिक फरार

एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना और जब्त कोडीन सिरप ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में कफ सिरप के अवैध सप्लाई के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है. 12 अक्टूबर को पुलिस और औषधि प्रशासन विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर करीब 85 लाख रुपए कीमत की कफ सिरप की 49 हजार बोतलें बरामद की. शुरुआती जांच में सामने आया है कि हिमाचल प्रदेश में निर्मित इस सिरप का अवैध रूप से भंडारण साहिबाबाद में किया जा रहा था और यहां से इसे बिहार भेजा जा रहा था. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों वीरेंद्र, शिव शंकर कुमार और राजेश कुमार को गिरफ्तार किया है.

पुलिस के मुताबिक, कफ सिरप हिमाचल प्रदेश के पांटा साहिब स्थित कंपनी में निर्मित हुआ था. यह खेप दिल्ली में पंजीकृत एक दवा कंपनी के लिए आई थी, जिसे संबंधित उत्पाद की मार्केटिंग करने वाली कंपनी बताया गया है. हालांकि, स्टॉक को निर्धारित गंतव्य दिल्ली ले जाने के बजाय साहिबाबाद थाना क्षेत्र के सीमा चौकी इलाके में स्थित एक गोदाम में अवैध रूप से भंडारण किया गया.