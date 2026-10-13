गाजियाबाद में 85 लाख का कफ सिरप बरामद: तीन तस्कर गिरफ्तार, कंपनी मालिक फरार
गाजियाबाद पुलिस ने कफ सिरप के अवैध कारोबार पर कार्रवाई की, तीन आरोपियों को पकड़ा.
Published : October 13, 2026 at 6:34 PM IST|
Updated : October 13, 2026 at 8:00 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में कफ सिरप के अवैध सप्लाई के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है. 12 अक्टूबर को पुलिस और औषधि प्रशासन विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर करीब 85 लाख रुपए कीमत की कफ सिरप की 49 हजार बोतलें बरामद की. शुरुआती जांच में सामने आया है कि हिमाचल प्रदेश में निर्मित इस सिरप का अवैध रूप से भंडारण साहिबाबाद में किया जा रहा था और यहां से इसे बिहार भेजा जा रहा था. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों वीरेंद्र, शिव शंकर कुमार और राजेश कुमार को गिरफ्तार किया है.
पुलिस के मुताबिक, कफ सिरप हिमाचल प्रदेश के पांटा साहिब स्थित कंपनी में निर्मित हुआ था. यह खेप दिल्ली में पंजीकृत एक दवा कंपनी के लिए आई थी, जिसे संबंधित उत्पाद की मार्केटिंग करने वाली कंपनी बताया गया है. हालांकि, स्टॉक को निर्धारित गंतव्य दिल्ली ले जाने के बजाय साहिबाबाद थाना क्षेत्र के सीमा चौकी इलाके में स्थित एक गोदाम में अवैध रूप से भंडारण किया गया.
जांच में यह भी सामने आया है कि गोदाम में सिरप को बिहार भेजने की व्यवस्था की जा रही थी. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि सिरप के भंडारण और परिवहन में किन लोगों की भूमिका थी. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, शुरुआती जांच में पता चला कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का इस्तेमाल मुख्य रूप से सिरप की खेप बिहार पहुंचने के लिए किया जा रहा था.
पुलिस के मुताबिक, दवा कंपनी के मालिक पुरोहित शर्मा और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों के माध्यम से कफ सिरप की अवैध सप्लाई का संगठित नेटवर्क चलाया जा रहा था. फिलहाल कंपनी के मालिक और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोग फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई है. इसके साथ ही पुलिस अब कंपनी द्वारा अलग-अलग स्थान पर भेजी गई कफ सिरप की खेपों, सप्लाई के माध्यम और संभावित खरीदारों की जानकारी जुटा रही है.
एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना के मुताबिक, ''13 अक्टूबर को साहिबाबाद के ट्रांसपोर्ट एरिया में सर्विलांस टीम, एसओजी, औषधि विभाग और थाना साहिबाबाद पुलिस की संयुक्त टीम ने इनपुट के आधार पर छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान 85 लाख रुपए कीमत की कफ सिरप की 49000 बोतलें बरामद की गई. तीन आरोपियों को भी मौके से गिरफ्तार किया गया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सिरप को साहिबाबाद में अवैध रूप से भंडारित कर बिहार भेजा जा रहा था. मामले में एक दवा कंपनी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों की भूमिका सामने आई है. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई है.''
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