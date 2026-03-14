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कोडीन कफ सिरप तस्करी केस; कानपुर पुलिस ने 25 हजार के इनामी प्रभात खरे को लखनऊ से किया गिरफ्तार

कानपुर : क्राइम ब्रांच और पुलिस टीम ने कोडीन कफ सिरप के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनामी वांछित प्रभात खरे को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है. प्रभात खरे पर पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. यह गिरफ्तारी दवा और शराब कारोबारी विनोद अग्रवाल और उनके बेटे शिवम अग्रवाल के खिलाफ चल रही जांच का हिस्सा बताई जा रही है.





डीसीपी क्राइम श्रवण कुमार सिंह के अनुसार पुलिस जांच में सामने आया था कि आरोपी प्रभात खरे ने अपनी पत्नी के नाम पर ध्रुव फार्मास्यूटिकल्स नामक फर्म बनाई थी. इस फर्म का इस्तेमाल वैध दवाओं की आड़ में प्रतिबंधित कोडीन कफ सिरप की तस्करी के लिए किया गया. विनोद अग्रवाल और उसके बेटे शिवम अग्रवाल ने प्रभात खरे को अपने सिंडिकेट में शामिल किया था. प्रभात के जरिए सीतापुर, लखीमपुर खीरी और बहराइच जैसे जिलों में अवैध रूप से कफ सिरप माल की सप्लाई की जाती थी.





तस्करी के खेल में श्रीराम मेडिकल एजेंसी नामक एक फर्जी फर्म का उपयोग किया गया. जिसका कोई पंजीकरण नहीं था. इसी नाम से फर्जी बिल तैयार किए जाते थे. टैक्स और सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए माल की खेप की कीमत 50 हजार रुपये से कम रखी जाती थी. इससे जीएसटी और ई-वे बिल की जरूरत नहीं पड़ती थी. माल को छोटे पैकेटों में भरकर स्थानीय ट्रांसपोर्ट के जरिए विभिन्न जिलों में भेजा जाता था. पुलिस को अब इस फर्जीवाड़े में शामिल अन्य लोगों और ट्रांसपोर्टर्स की तलाश है.