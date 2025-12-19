'यही कसूर मैं बार-बार करता रहा', कोडीन कफ सिरप मामले में CM योगी ने अखिलेश पर कसा तंज, सपा सुप्रीमो ने दिया ये जवाब
यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले- पकड़े गए कुछ आरोपियों के संबंध सपा से.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 19, 2025 at 2:23 PM IST
लखनऊ : यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कोडीन कफ सिरप मामले में गालिब के शेर की तर्ज पर सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तंज कसा. कहा कि 'यहीं कसूर मैं बार-बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी, और आईना साफ करता रहा'. इसके बाद अखिलेश यादव ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर ट्वीट कर इसका जवाब दिया.
मीडिया से बातचीत में सीएम योगी ने कोडीन कफ सिरप मामले में कहा कि यह एनडीपीएस के तहत आने वाली औषधि है. इसका निर्माण गंभीर खांसी में उपयोग के लिए किया जाता है. सेंटर नार्कोटिक्स ब्यूरो की ओर से इसे केवल उन्हीं दवाइयों के निर्माण के लिए आवंटित किया जाता है, इसके लिए कोटा ब्यूरो की ओर से तय होते हैं. तमाम जगहों पर इस सिरप के नशे के रूप में इस्तेमाल की शिकायतों के बाद इस पर कार्रवाई की गई.
उत्तर प्रदेश विधान सभा के शीतकालीन सत्र-2025 से पूर्व पत्रकार बंधुओं से वार्ता... https://t.co/JX3z4p0otP— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) December 19, 2025
'हर माफिया के संबंध सपा से' : सीएम योगी ने आगे कहा कि अवैध रूप से कोडीन की तस्करी की शिकायतें आईं थीं. एफएसडीए के नेतृत्व में हमने इसे एनडीपीएस के दायरे में लिया. ये कार्रवाई यूपी सरकार, यूपी पुलिस, एफएसडीए और एसटीएफ की शुरू की गई. इसमें हमने अब तक तस्करी के बड़े पैमाने पर पकड़ा है. इसमें व्यापक गिरफ्तारियां भी हुईं हैं. यह हर व्यक्ति जानता है कि हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं.
'मामले में सामने आएगी सपा की संलिप्तता' : सीएम ने कहा कि मुझे लगता है सत्र की कार्यवाही की आज नहीं चलेगी क्योंकि विधानसभा के एक सदस्य का निधन हो गया है. विधान परिषद में हमारे नेता जरूर इस मुद्दे को रखेंगे. बाहर भी इसका जवाब दिया जाएगा. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस मामले जुड़े जिन अभियुक्तों को पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं. सपा जो बदनाम हो चुकी है, और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी, क्योंकि राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है.
'माफियाओं के साथ सपा मुखिया की तस्वीर' : सीएम ने कहा कि मामले से जुड़े जो अन्य पहलू होंगे, किन-किन लोगों के पास ये धन गया है. ये बातें भी सबके सामने आएंगी. इस मामले में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है. जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है ये वही स्थिति है कि 'यही कसूर मैं बार-बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी, और आईना साफ करता रहा'. यानि फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ तो अवैध लेनदेन में संलिप्तता सामने आएगी ही.
इससे पहले सीएम योगी ने कहा कि डिमांड के लिए यह शीतकालीन सत्र काफी महत्वपूर्ण होगा. इस मौके पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम् पर भी चर्चा होगी. गीत के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक अहम चर्चा होगी. उत्तर प्रदेश स्थापना का दिवस और राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम् को भारत के संविधान के अनुसार मान्यता प्राप्त होने का नोटिफिकेशन एक ही तिथि है.
'सत्र को चलाने में सभी दलों से सहयोग की अपेक्षा' : सीएम ने कहा कि गुरुवार को सर्वदलीय बैठक में हम लोगों ने सभी दलीय नेताओं से अनुरोध किया है कि सरकार प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तैयार है. सरकार का विकास से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक रुख है. सत्र को चलाने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपेक्षा है. देश का सबसे बड़ा विधानमंडल सुचारू रूप से संचालित हो.
सीएम योगी ने कहा कि हमारी इच्छा थी कि सत्र अधिक दिन चले, लेकिन जनप्रतिनिधि एसआईआर के कार्यों में लगे हैं. यह लोकतंत्र की शुचिता, पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण है. जनप्रतिनिधियों ने अनुरोध किया था इसलिए आज से 24 तक विधानमंडल की कार्यवाही का सत्र रखा गया है. मुझे भरोसा है कि यह सत्र सूबे के विकास के लिए महत्वपूर्ण सत्र साबित होगा.
जब ‘ख़ुद’ फँस जाओ, तो दूसरे पर इल्ज़ाम लगाओ— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) December 19, 2025
ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ
सपा मुखिया ने किया पलटवार : वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की इस बयानबाजी पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट कर पलटवार किया. लिखा कि 'जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ'.
कोडीन कफ सिरप की तस्करी मामले में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सियासत अपने चरम पर रही. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान के बाद उनके विधायक सदन के बाहर भाजपा सरकार का इस मामले में विरोध करते नजर आए. इसी की जवाब सीएम योगी ने शायराना अंदाज में दिया.
