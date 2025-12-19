ETV Bharat / state

'यही कसूर मैं बार-बार करता रहा', कोडीन कफ सिरप मामले में CM योगी ने अखिलेश पर कसा तंज, सपा सुप्रीमो ने दिया ये जवाब

सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर कसा तंज. ( Photo Credit; CM Media Cell )

लखनऊ : यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कोडीन कफ सिरप मामले में गालिब के शेर की तर्ज पर सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तंज कसा. कहा कि 'यहीं कसूर मैं बार-बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी, और आईना साफ करता रहा'. इसके बाद अखिलेश यादव ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर ट्वीट कर इसका जवाब दिया. मीडिया से बातचीत में सीएम योगी ने कोडीन कफ सिरप मामले में कहा कि यह एनडीपीएस के तहत आने वाली औषधि है. इसका निर्माण गंभीर खांसी में उपयोग के लिए किया जाता है. सेंटर नार्कोटिक्स ब्यूरो की ओर से इसे केवल उन्हीं दवाइयों के निर्माण के लिए आवंटित किया जाता है, इसके लिए कोटा ब्यूरो की ओर से तय होते हैं. तमाम जगहों पर इस सिरप के नशे के रूप में इस्तेमाल की शिकायतों के बाद इस पर कार्रवाई की गई. 'हर माफिया के संबंध सपा से' : सीएम योगी ने आगे कहा कि अवैध रूप से कोडीन की तस्करी की शिकायतें आईं थीं. एफएसडीए के नेतृत्व में हमने इसे एनडीपीएस के दायरे में लिया. ये कार्रवाई यूपी सरकार, यूपी पुलिस, एफएसडीए और एसटीएफ की शुरू की गई. इसमें हमने अब तक तस्करी के बड़े पैमाने पर पकड़ा है. इसमें व्यापक गिरफ्तारियां भी हुईं हैं. यह हर व्यक्ति जानता है कि हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं. 'मामले में सामने आएगी सपा की संलिप्तता' : सीएम ने कहा कि मुझे लगता है सत्र की कार्यवाही की आज नहीं चलेगी क्योंकि विधानसभा के एक सदस्य का निधन हो गया है. विधान परिषद में हमारे नेता जरूर इस मुद्दे को रखेंगे. बाहर भी इसका जवाब दिया जाएगा. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस मामले जुड़े जिन अभियुक्तों को पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं. सपा जो बदनाम हो चुकी है, और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी, क्योंकि राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है. सीएम योगी ने मीडिया से की बात. (Photo Credit; CM Media Cell)