कोडीन कफ सिरप तस्करी मामला; CM योगी बोले- जिस बड़े होलसेलर का नाम आया उसको सपा सरकार ने दिया लाइसेंस
विधानसभा में मुख्यमंत्री ने सपा को घेरा, कहा- आरोपियों के साथ इसी पार्टी के लोगों की आ रहीं तस्वीरें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 22, 2025 at 1:10 PM IST
लखनऊ : 'समाजवादी पार्टी की स्थिति चोर की दाढ़ी में तिनका जैसी है. कोडीन कफ सिरप मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है. इस सिरप का उत्पादन यूपी में नहीं होता है. यहां केवल डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं. मध्य प्रदेश और हिमाचल में इसका प्रोडक्शन किया जाता है. मामले में जिस बड़े होलसेलर का नाम सामने आया, उसको सपा सरकार ने लाइसेंस दिया था'.
ये बातें सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही. वह यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान सपा विधायक अतुल प्रधान की ओर से उठाए गए सवालों के जवाब दे रहे थे. सत्र 19 दिसंबर से चल रहा है. 24 दिसंबर को इसका समापन होना है.
'सरकार ने 79 मुकदमे दर्ज किए' : सीएम योगी ने आगे कहा कि चिकित्सकीय परामर्श से ही यह कफ सिरप दिया जाता है. ऐसे राज्य जहां शराब निषेध है, वहां इसका इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता रहा है. सरकार ने 79 मुकदमे दर्ज किए हैं. 225 अभियुक्तों को नामजद किया गया है. 78 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं. 136 छापेमारी की की जा चुकी है.
#WATCH लखनऊ, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोडीन कफ सिरप मामले पर कहा, " ... सरकार ने कार्रवाई की है और सरकार ने इसके लिए 79 अभियोग अभी तक दर्ज किए हैं। इसमें अभी तक 225 अभियुक्तों को नामजद किया है। अभी तक 78 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं... stf इसकी जांच… pic.twitter.com/TraQbUfhJ3— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 22, 2025
'लोहिया वाहिनी के पदाधिकारी के अकाउंट से हुआ भुगतान' : सीएम योगी ने कहा कि अगर आप गहराई में जाएंगे तो घूम फिरकर समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति ही सामने आएगा. लोहिया वाहिनी के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से ऐसे एक मामले में भुगतान किया गया. उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है. जीता भी है.
'बुलडोजर एक्शन की भी हो रही तैयारी' : मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा. बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी की जा रही है. यह मांग समाजवादी पार्टी की है. समय आने पर इसे भी पूरा किया जाएगा. इस उम्र में नेता प्रतिपक्ष झूठ न बोलें. कोडीन युक्त कफ सिरप से उत्तर प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई है.
'एनडीपीएस एक्ट के तहत चलेगा केस' : सीएम ने कहा कि यूपी सरकार कोर्ट में जीती है. आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस चलेगा. एक बड़े होलसेलर का नाम सामने आया है. उसे साल 2016 में सपा की सरकार ने लाइसेंस दिया था. सपा के लोगों की संलिप्तता हैं. आरोपियों के साथ इनकी फोटो सामने आ रही है.
सीएम ने कहा कि जो भी इस मामले में शामिल पाया जाएगा. उसे बख्शा नहीं जाएगा. सीएम ने विपक्ष के 2 नेताओं को नमूना बोल दिया. हालांकि उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया. इसके विरोध में सपा ने वॉकआउट कर दिया.
यह भी पढ़ें : यूपी विधानसभा LIVE; कोडीन कफ सिरप मामले पर सीएम योगी बोले- बुलडोजर भी चलेगा, बस उस वक्त चिल्लाना मत