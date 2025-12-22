ETV Bharat / state

कोडीन कफ सिरप तस्करी मामला; CM योगी बोले- जिस बड़े होलसेलर का नाम आया उसको सपा सरकार ने दिया लाइसेंस

सीएम योगी ने विधानसभा में सपा पर बोला हमला. ( Photo Credit; ANI )

लखनऊ : 'समाजवादी पार्टी की स्थिति चोर की दाढ़ी में तिनका जैसी है. कोडीन कफ सिरप मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है. इस सिरप का उत्पादन यूपी में नहीं होता है. यहां केवल डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं. मध्य प्रदेश और हिमाचल में इसका प्रोडक्शन किया जाता है. मामले में जिस बड़े होलसेलर का नाम सामने आया, उसको सपा सरकार ने लाइसेंस दिया था'. ये बातें सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही. वह यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान सपा विधायक अतुल प्रधान की ओर से उठाए गए सवालों के जवाब दे रहे थे. सत्र 19 दिसंबर से चल रहा है. 24 दिसंबर को इसका समापन होना है. 'सरकार ने 79 मुकदमे दर्ज किए' : सीएम योगी ने आगे कहा कि चिकित्सकीय परामर्श से ही यह कफ सिरप दिया जाता है. ऐसे राज्य जहां शराब निषेध है, वहां इसका इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता रहा है. सरकार ने 79 मुकदमे दर्ज किए हैं. 225 अभियुक्तों को नामजद किया गया है. 78 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं. 136 छापेमारी की की जा चुकी है.