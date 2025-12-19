ETV Bharat / state

कोडीन कफ सिरप तस्करी; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने से किया इंकार, कहा- यह गंभीर मामला, जांच की आवश्यकता

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुक्रवार को कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी मामले में सुनवाई हुई. कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक और दर्ज मुकदमे रद्द करने को लेकर दाखिल सभी याचिकाएं खारिज कर दीं. तीन दिन तक चली लंबी बहस को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से कोडीन युक्त कफ सिरप का चिप्स-नमकीन के नाम पर ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा था, उसे देखते हुए मामले में जांच की आवश्यकता है.

शुभम जायसवाल सहित 23 अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने दिया. याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नीपुन सिंह और राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी व अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम परितोष कुमार मालवीय को सुनने के बाद कोर्ट ने टिप्पणी की.

गाजियाबाद-बस्ती समेत कई शहरों में दर्ज हैं मुकदमे : कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी को लेकर पुलिस ने गाजियाबाद, बस्ती, जौनपुर, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर नगर सहित कई अन्य जिलों में अब तक करीब 128 प्राथमिकी दर्ज की है. उनमें नामजद आरोपियों ने गिरफ्तारी पर रोक और प्राथमिकी रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है.

कोर्ट ने कहा-पूरे मामले की जांच की जरूरत : याचिकाओं को खारिज खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि हालांकि सिरप दवा की श्रेणी में आता है. इसका उपयोग उपचार के लिए किया जाता है, मगर जिस तरह से इसका परिवहन चिप्स और नमकीन के नाम पर किया गया, इससे पूरे मामले में जो दुष्टता दिखाई दे रही है इसकी जांच की आवश्यकता है.

कोर्ट ने याचियों की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि यह मामला बीएनएस और एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत नहीं आता बल्कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में आता है. कोर्ट ने कहा कि बीएनएस और एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों को लागू करना सही है.

वाराणसी में पकड़ी गईं थीं 2 करोड़ की बोतलें : सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने कोर्ट को बताया कि अकेले वाराणसी में 2.23 करोड़ रुपये की कफ सिरप की बोतलें पकड़ी गई हैं. इसका उपयोग चिकित्सकीय कार्य नहीं बल्कि नशे के लिए किया जा रहा था. वहीं याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता निपुन सिंह ने कहा कि कफ सिरप में प्रति यूनिट मात्र 100 मिलीग्राम कोडीन है.