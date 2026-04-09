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कोडिन कफ सिरप मामला; शुभम जायसवाल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी, दुबई जाएगी वाराणसी पुलिस

रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद वाराणसी पुलिस सरगना शुभम जायसवाल को पकड़ने के लिए दुबई जाएगी.

शुभम जायसवाल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी.
शुभम जायसवाल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी. (Photo Credit; VARANASI Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 4:59 PM IST

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वाराणसी : देश विदेश में कोडिंग कफ सिरप की तस्करी मामले में सरगना शुभम जायसवाल के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. शुभम जायसवाल के खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर दिया गया है. इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है. जांच एजेंसियों के अनुसार शुभम के दुबई में छिपे होने की संभावना है. जल्द गिरफ्तार कर भारत लाया जाएगा.

पिछले दिनों शहर कोतवाली में दर्ज मुकदमे में मुख्य सरगना शुभम जायसवाल और उसके पिता के भोला प्रसाद जायसवाल समेत 18 आरोपियों के खिलाफ कुल 40 हजार पन्नों की चार्जशीट पुलिस ने तैयार किया, जिसे 12 फरवरी को कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है. पुलिस शुभम को वाराणसी लाने की कवायद में जुट गई है. गुरुवार को वाराणसी की रोहनिया पुलिस की ओर से एक रिलीज जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि सीबीआई के सहयोग से इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस मिल गई है.

वाराणसी में कोडिन कफ का अवैध कारोबार सौ हजार करोड़ के ऊपर का सामने आया है, जिसमें अब तक 30 से अधिक आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं. पकड़े गए सभी आरोपियों का सरगना शुभम जयसवाल है, जिसने एक संगठन तैयार किया और अलग-अलग नामों से दर्जनों फर्जी फर्मा का लाइंसेस लिया. सभी आरोपियों के नाम से चलने चलें वाले फर्जी फर्मो को सिर्फ बिलिंग के लिए बनाया गया था. हजारों करोड़ के लेन-देन हुए.

एडीसीपी वैभव बांगर ने बताया, सभी चार्जशीट में महत्वपूर्ण दस्तावेज, ठोस साक्ष्य और गवाहों के बयान के साथ वित्तीय लेन-देन भी शामिल है. पुलिस ने चार्जशीट को कोर्ट में दाखिल कर दिया है. शुभम जयसवाल को कोर्ट ने भगोड़ा भी घोषित कर दिया है. पुलिस अब शुभम समेत आरोपियों के रिश्तेदारों के अकाउंट भी खंगालने शुरू कर दिए हैं.

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