कफ सिरप मामला; भोला जायसवाल के बैंक खातों में 3 करोड़ रुपये और 30.52 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज़

वाराणसी: कोडीन कफ सिरप मामले में जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज़ कर दी है. पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने कहा मुख्य आरोपी भोला जायसवाल और उसके परिजनों ने अपराध से 30.52 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति अर्जित की थी. इनको एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) की धारा 68 (F) के तहत फ्रीज/कुर्क करने की कार्रवाई की गई है.

बैंक खातों में जमा 3 करोड़ रुपये जमा थे: इस कार्रवाई के दायरे में वाराणसी के विभिन्न इलाकों में स्थित बेशकीमती जमीनें, मकान और बैंक खातों में जमा राशि शामिल है. पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने कहा कि इस कार्रवाई के दायरे में वाराणसी के विभिन्न इलाकों में स्थित बेशकीमती जमीनें, मकान और बैंक खातों में जमा 3 करोड़ रुपये राशि शामिल है.

अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई: पुलिस आयुक्त ने बताया कि नशे के सौदागरों के न केवल नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा, बल्कि उनकी अवैध कमाई से खड़ी की गई आर्थिक शक्ति को भी पूरी तरह खत्म किया जाएगा. वाराणसी पुलिस के 'ऑपरेशन प्रहार' के तहत ड्रग माफियाओं के खिलाफ यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है.