कफ सिरप मामला; भोला जायसवाल के बैंक खातों में 3 करोड़ रुपये और 30.52 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज़

पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने कहा, कोडीन कफ सिरप मामले के आरोपी भोला जायसवाल, उसके परिजनों की 30.52 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी कुर्क गयी.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 8:47 PM IST

Updated : January 24, 2026 at 9:48 PM IST

वाराणसी: कोडीन कफ सिरप मामले में जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज़ कर दी है. पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने कहा मुख्य आरोपी भोला जायसवाल और उसके परिजनों ने अपराध से 30.52 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति अर्जित की थी. इनको एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) की धारा 68 (F) के तहत फ्रीज/कुर्क करने की कार्रवाई की गई है.

बैंक खातों में जमा 3 करोड़ रुपये जमा थे: इस कार्रवाई के दायरे में वाराणसी के विभिन्न इलाकों में स्थित बेशकीमती जमीनें, मकान और बैंक खातों में जमा राशि शामिल है. पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने कहा कि इस कार्रवाई के दायरे में वाराणसी के विभिन्न इलाकों में स्थित बेशकीमती जमीनें, मकान और बैंक खातों में जमा 3 करोड़ रुपये राशि शामिल है.

अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई: पुलिस आयुक्त ने बताया कि नशे के सौदागरों के न केवल नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा, बल्कि उनकी अवैध कमाई से खड़ी की गई आर्थिक शक्ति को भी पूरी तरह खत्म किया जाएगा. वाराणसी पुलिस के 'ऑपरेशन प्रहार' के तहत ड्रग माफियाओं के खिलाफ यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है.

8 अचल प्रॉपर्टीज़ और 3 बैंकों अकाउंट सीज़: पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने कहा कि शनिवार को वाराणसी के अलग-अलग थाना क्षेत्र में शुभम और उसके पिता की कई संपत्तियों का नोटिस लगाया गया. रोहनिया पुलिस ने भोला जायसवाल की संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी है. शनिवार को रोहनिया पुलिस ने 30.52 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी सीज़ की है. इसमें भोला जायसवाल के नाम पर दर्ज 8 अचल प्रॉपर्टी और 3 बैंकों में जमा लाखों रुपयों को सीज किया गया है. भोला प्रसाद जायसवाल सोनभद्र जेल में है.

Last Updated : January 24, 2026 at 9:48 PM IST

