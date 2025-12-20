ETV Bharat / state

कोडीन कफ सिरप केस; वाराणसी जिला न्यायालय में पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की पेशी, नहीं मिली राहत

वाराणसी : कोडीन कफ सिरप प्रकरण से जुड़े मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी एवं आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर की शुक्रवार शाम वाराणसी जिला न्यायालय में पेशी हुई. पेशी के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे. कोर्ट परिसर को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया. कोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत नहीं दी है. अमिताभ ठाकुर को बीते गुरुवार को शाम बी-वारंट पर देवरिया जेल से वाराणसी लाया गया था. जिसके बाद उन्हें वाराणसी सेंट्रल जेल में रखा गया. पेशी के बाद पुनः सेंट्रल जेल भेज दिया गया है.

अदालत में पेश करने से पहले अमिताभ ठाकुर को बंद वाहन में कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट परिसर लाया गया. इसके बाद उन्हें सीधे सीजेएम कोर्ट के गेट से अंदर स्पेशल सीजीएम फर्स्ट की अदालत में प्रवेश कराया गया, ताकि मीडिया से किसी प्रकार की बातचीत न हो सके. अमिताभ ठाकुर को मीडिया को दूर रखने के लिए तीन पंक्तियों में पुलिस का सुरक्षा घेरा बनाया गया था. जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थीं. इस दौरान पुलिसकर्मी बॉडी प्रोटेक्टर और बुलेटप्रूफ जैकेट में तैनात रहे. सुरक्षा व्यवस्था में डीसीपी गौरव बंसवाल, एसीपी सजीव श्रीवास्तव, एसपी गौरव कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी शामिल थे.

अमिताभ ठाकुर के अधिवक्ता अनुज यादव के मुताबिक कोर्ट के समक्ष अमिताभ ठाकुर ने कहा है कि जो मैंने X पर पोस्ट किया है, उसकी जांच हो जब मैं गलत पाया जाऊं तो मेरे खिलाफ विधि कार्रवाई की जाए. अधिवक्ता अनुज यादव ने बताया कि चौक थाने में दर्ज एफआईआर की दो धाराएं असंज्ञेय अपराध की श्रेणी की हैं. जिनमें मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता. शेष धाराओं में अधिकतम 7 वर्ष से कम सजा का प्रावधान है. जिसमें गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है. हालांकि