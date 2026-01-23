ETV Bharat / state

कोडीन कफ सिरप केस; फरार शुभम जायसवाल का कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स सील, 25 करोड़ से ज्यादा कीमत

वाराणसी: बनारस में शुक्रवार सुबह सोनभद्र पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला. सोनभद्र पुलिस ने महमूरगंज इलाके में कफ सिरप मामले में फरार चल रहे शुभम जायसवाल की कमर्शियल प्रॉपर्टी को सील किया है. यह प्रॉपर्टी उसके पिता भोला जायसवाल के नाम है और इसकी कीमत 25 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है. इस बिल्डिंग को सील करने के बाद अब शुभम और उसके पिता भोला जायसवाल की अन्य प्रॉपर्टी पर भी कार्रवाई तेज करने की तैयारी शुरू हो गई है.

इस कार्रवाई के बारे में एसआईटी प्रभारी सोनभद्र रणधीर मिश्रा ने बताया कि कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी प्रकरण में बड़ी कार्रवाई की गई है. मुख्य अभियुक्त भोला प्रसाद की अपराध से अर्जित लगभग 28.50 करोड़ की चल-अचल संपत्ति न्यायालय के आदेश से कुर्क की जाएगी. इसी क्रम में इस बिल्डिंग को सील किया गया है.

बताया कि मादक पदार्थ तस्करी करने के आरोप में थाना रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र में 2025 में दर्ज मुकदमे में कार्रवाई की गई है. इस मामले में शुभम जायसवाल के पिता और मुख्य अभियुक्त भोला प्रसाद की 25 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया है. भोला जायसवाल को वाराणसी पुलिस ने दमदम एयरपोर्ट, कोलकाता से गिरफ्तार किया था. जांच के दौरान यह सामने आया था कि अभियुक्त ने अपराध से लगभग 28 करोड़ 50 लाख की चल एवं अचल संपत्ति अर्जित की है. उक्त संपत्ति को SIT सोनभद्र ने धारा 107 बीएनएसएस के अंतर्गत कुर्क किए जाने के लिए न्यायालय में रिपोर्ट भेजी थी.