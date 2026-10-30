ETV Bharat / state

कोडीन युक्त कफ सिरप केस में 3 दोषियों को 20–20 वर्ष का सश्रम कारावास, 10 लाख जुर्माना

रायपुर: आमानाका थाना क्षेत्र में कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार में संलिप्त तीन आरोपियों को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश NDPS एक्ट किरण थवाईत रायपुर ने तीनों आरोपियों को 20–20 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

आरोपी युवराज सिंह चौहान को NDPS एक्ट के अंतर्गत 20–20 वर्ष का सश्रम कारावास और 2-2 लाख रुपए के अर्थदंड अर्थात 4 लाख अर्थदंड से दंडित किया गया. आरोपी वाजिद खान को प्रत्येक अपराध में 20–20 वर्ष का सश्रम कारावास और 2- 2 लाख अर्थदंड अर्थात 4 लाख अर्थदंड से दंडित किया गया. आरोपी निहाल सिंह को NDPS एक्ट के अंतर्गत 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 2 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया.

जानिए पूरा मामला

16 अक्टूबर 2025 को रायपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एम्स के गेट नंबर 4 के पास जी.ई. रोड, टाटीबंध में 2 व्यक्ति ई-रिक्शा में नशीली सिरप रखकर बिक्री के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं. इस सूचना पर उप निरीक्षक मिनेश्वर बघेल एवं उनकी टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की. ई-रिक्शा में मौजूद युवराज सिंह चौहान और वाजिद खान को पकड़ा गया.

तलाशी में ई-रिक्शा की पिछली सीट पर रखे बैग से Glankof-T की 40 शीशी कोडीन युक्त कफ सिरप, प्रत्येक 100 एमएल, कुल 4 लीटर, कीमत 9200 रुपए की बरामद हुई थी. आरोपी सिरप रखने अथवा बिक्री करने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके थे. पुलिस ने सिरप, घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा और मोबाइल फोन जब्त कर 16 अक्टूबर 2025 को मामला दर्ज किया.

युवराज सिंह चौहान एवं वाजिद खान से पूछताछ में सिरप चरोदा, जिला दुर्ग निवासी निहाल सिंह से खरीदकर बिक्री के लिए लाने की जानकारी सामने आई. तथ्यों के आधार पर निहाल सिंह को भी 16 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार किया गया. इस प्रकार स्थानीय बिक्री से लेकर आपूर्ति की अगली कड़ी तक जांच की गई. जब्त सिरप का न्यायालय से भौतिक सत्यापन और इन्वेंटरी संबंधी कार्यवाही कराते हुए विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर से वैज्ञानिक परीक्षण कराया गया, जिसमें यह पाया गया था कि सिरप प्रतिबंधित है और बिना डॉक्टर की पर्ची के यह सिरप अवैध रूप से नहीं बेची जा सकती है.