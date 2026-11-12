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आचार संहिता में CM का स्वागत, राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टर से मांगा जवाब

जयपुर: राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर लगी आचार संहिता के बीच जैसलमेर जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपमा जोरवाल का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत करना विवाद का विषय बन गया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर से स्पष्टीकरण मांगा है. आयोग ने यह जानना चाहा है कि आचार संहिता लागू होने के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी रहते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री का स्वागत किस परिस्थिति में और किस आधार पर किया.

आचार संहिता में स्वागत में जाना ठीक नहीं : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जैसलमेर दौरे के दौरान जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल की ओर से उनका स्वागत किए जाने का मामला सामने आया था. प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और इसके मद्देनजर संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है. ऐसे में जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका और उनकी निष्पक्षता को लेकर यह मामला निर्वाचन आयोग तक पहुंचा.

राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने इस मामले में कहा कि आचार संहिता के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी का इस तरह मुख्यमंत्री का स्वागत करना उचित नहीं है. जिला निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से संपन्न कराने की होती है. ऐसे में उन्हें अपनी भूमिका और आचार संहिता के प्रावधानों का विशेष ध्यान रखना चाहिए. आयोग ने इसी आधार पर कलेक्टर से स्पष्टीकरण मांगा है.

चुनावी जिम्मेदारी के बीच प्रशासनिक आचरण पर सवाल : पंचायत चुनाव के दौरान जिला कलेक्टर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है. वे जिले में निर्वाचन व्यवस्था के संचालन, चुनावी तैयारियों और आचार संहिता की पालना सुनिश्चित कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री के स्वागत से जुड़ा घटनाक्रम सामने आने के बाद आयोग ने जवाब तलब किया है. अब कलेक्टर की ओर से दिए जाने वाले स्पष्टीकरण के आधार पर आयोग आगे का निर्णय करेगा.

इस घटनाक्रम ने पंचायत चुनाव के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के आचरण और राजनीतिक पदाधिकारियों के साथ उनके सार्वजनिक व्यवहार को लेकर भी चर्चा छेड़ दी है. आयोग का रुख साफ है कि चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को आचार संहिता के दौरान विशेष सतर्कता बरतनी होगी.