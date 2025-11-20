बनारस रेलवे स्टेशन का कोड बदला, BSBS की जगह BNRS किया गया, एक दिसंबर होगा लागू
बनारस से यात्रा करने वाले यात्रियों को किसी भी इन्क्वायरी या रिजर्वेशन के लिए बनारस स्टेशन के नए कोड को अंकित करना होगा.
वाराणसी : पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के बनारस रेलवे स्टेशन का कोड बीएसबीएस (BSBS) बदल दिया गया है. नया कोड बीएनआरएस (BNRS) किया गया है. यह बदलाव एक दिसंबर से प्रभावी होगा. अब तक वाराणसी यानी कैंट रेलवे स्टेशन का कोड बीएसबी (BSB) और बनारस का कोड बीएसबीएस (BSBS) होने की वजह से दूर दराज के यात्रियों को रिजर्वेशन करवाने में भ्रम की स्थिति होती थी.
पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि वर्तमान में अल्फाबेटिकल स्टेशन कोड बीएसबीएस (BSBS) को बदलकर बीएनआरएस (BNRS) कर दिया गया है. अब बनारस से यात्रा करने वाले यात्रियों को यात्री आरक्षण केंद्रों, नेशनल ट्रेन इन्क्वायरी सिस्टम, आईआरसीटीसी की वेबसाइट से अपनी बर्थ आरक्षित कराने के लिए बनारस स्टेशन के नए कोड को अंकित करना होगा.
पूर्वोत्तर रेलवे ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया, चार साल पहले 15 जुलाई, 2021 को मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस किया गया था. भारतीय संस्कृति को सहेजने के लिए बनारस स्टेशन पर लगे नाम बोर्ड पर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के साथ ही संस्कृत में बनारसः भी लिखा गया, जो पुरातन काशी की संस्कृति का अहसास करता है. यह विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन किसी हवाई अड्डे की तरह दिखता है.
नए बने स्टेशन में बड़ा वेटिंग एरिया, विभिन्न श्रेणियों के प्रतीक्षालय, उच्च श्रेणी यात्री विश्रामालय, एस्केलेटर सीढ़ियां, लिफ्ट्स, फूड प्लाजा, कैफेटेरिया, वीआईपी लाउन्ज, पार्किंग, सेल्फी पॉइंट, राष्ट्रीय ध्वज, धरोहर के रूप में नैरो गेज का इंजन, विस्तृत ग्रीन और स्वच्छ सर्कुलेटिंग एरिया, आधुनिक बुकिंग, आरक्षण कार्यालय, फूड कोर्ट, सभी सुविधाओं से परिपूर्ण वेटिंग रूम और बहुत कुछ है.
