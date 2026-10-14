दून मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की मेस में मिले कॉकरोच, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया का भी हाल बेहाल
खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (FDA) की टीम इन दिनों मेडिकल कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में मेस और कैफेटेरिया का औचक निरीक्षण कर रहे हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 14, 2026 at 7:05 PM IST
देहरादून: प्रदेश में आमजन को सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (FDA) की ओर से अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विनय शंकर पांडेय के निर्देश पर देहरादून और विकासनगर क्षेत्र में विभिन्न संस्थानों के मेस और कैफेटेरिया का औचक निरीक्षण किया गया.
निरीक्षण के दौरान गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज और एक निजी यूनिवर्सिटी के भोजनालयों में खाद्य सुरक्षा मानकों से संबंधित कई गंभीर कमियां पाई गई. इसके बाद संबंधित मेस एवं कैफेटेरिया को नोटिस जारी करते हुए कमियों में सुधार होने तक बंद रखने के निर्देश दिए गए.
कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र भी नहीं मिले: आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विनय शंकर पांडेय के निर्देश पर सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा देहरादून मनीष सयाना के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज के बॉयज मेस, गर्ल्स मेस और कैफेटेरिया का निरीक्षण किया. जांच के दौरान मेस में काम कर रहे कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं मिले.
गर्ल्स हॉस्टल के मेस में मिले कॉकरोच: इसके अलावा पानी की जांच रिपोर्ट खाद्य पदार्थों से संबंधित आवश्यक रिपोर्ट और पेस्ट कंट्रोल के दस्तावेज भी मौके पर नहीं पाए गए. इसी तरह गर्ल्स हॉस्टल के मेस के स्टोररूम में जंग लगी अलमारियां मिलीं. निरीक्षण के दौरान जीवित कॉकरोच भी पाए गए. वहीं, खिड़कियों और किचन के दरवाजों पर जाली नहीं होने के कारण मक्खियों एवं अन्य कीटों के प्रवेश की आशंका भी सामने आई.
कैटरर्स का वैध खाद्य लाइसेंस भी मौके पर नहीं मिला: यही नहीं कैटरर्स का वैध खाद्य लाइसेंस भी मौके पर नहीं मिला. खाद्य अधिकारियों ने मेस से खुली हल्दी, दही और तैयार छोले के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे है. इसके अलावा दून मेडिकल कॉलेज के कैफेटेरिया के किचन में भी कर्मचारियों की मेडिकल फिटनेस और पानी की जांच से संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध नहीं मिली.
प्राइवेट यूनिवर्सिटी के किचन में भी मारा छापा: दून मेडिकल कॉलेज के अलावा विकासनगर क्षेत्र में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय तिवारी की टीम ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी के किचन का औचक निरीक्षण किया. वहां भी खाद्य लाइसेंस, कर्मचारियों की मेडिकल फिटनेस और पानी की जांच रिपोर्ट नहीं मिलीं. निरीक्षण के दौरान दाल मखनी मसाला, राजमा मसाला, तैयार अरहर दाल और पालक-आलू की सब्जी के सैंपल लिए गए.
इसके साथ ही नंदा की चौकी स्थित एक प्रतिष्ठान से पनीर का नमूना भी जांच के लिए एकत्र किया गया. इस अभियान के दौरान कुल 10 खाद्य सैंपल एकत्र कर राज्य खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला भेजे गए हैं. नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद संबंधित खाद्य कारोबारियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी.
निरीक्षण के दौरान एफडीए के अधिकारियों ने इन संस्थानों को पाई गई कमियों को तय समय में दूर करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन होने तक मेस और कैफेटेरिया बंद रखने के आदेश जारी किए गए. विभागीय अधिकारियों के अनुसार, आगे भी औचक निरीक्षण जारी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
एफडीए के अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि प्रदेश में खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी. इसके लिए अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, हॉस्टलों और अन्य भोजनालयों में भोजन की स्वच्छता व गुणवत्ता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है. लिहाजा खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों और खाद्य कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी.
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