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मनुष्य के लिए खतरा नहीं, प्रकृति का वरदान हैं कॉकरोच; जानिए क्या है इसकी सच्चाई

जानिए क्या है इसकी सच्चाई. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बेरोजगार लोगों की तुलना जब कॉकरोच से की, तब लोग नाराज हुए. इसी नाराजगी में डिजिटली कॉकरोच जनता पार्टी का उदय हुआ. इसके बाद लोगों ने यह महसूस करना शुरू कर दिया कि कॉकरोच यानी की गंदगी फैलाने वाला जीव है. हालांकि जंतु विज्ञान के हिसाब से कॉकरोच की सच्चाई कुछ और है. आइए जानते हैं कॉकरोच का महत्व.

जंतु वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर कॉकरोच इस दुनिया में समाप्त हो जाएं, तो कुछ समय बाद मानव सभ्यता पर बड़ा खतरा मंडराने लगेगा. कचरे के बड़े-बड़े ढेर लग जाएंगे. मेडिसिन रिसर्च के क्षेत्र में अभी एलोपैथ में भले ही कॉकरोच को न लिया हो, मगर होम्योपैथ में उसके एंजाइम से अस्थमा की दवाई बनाई जाती है. रसोई की दीवार पर रेंगता कॉकरोच दिख जाए, तो लोग उसे मारने के लिए स्प्रे और लक्ष्मण रेखा पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर धरती से सारे कॉकरोच खत्म हो जाएं तो हमारा पर्यावरण तबाह हो सकता है?

इतना ही नहीं, इंटरनेशनल जर्नल Frontiers in Physiology की एक चौंकाने वाली स्टडी के मुताबिक, इस बदनाम कीड़े के शरीर में ऐसे कंपाउंड मिले हैं, जो लाइलाज बीमारियों के लिए सबसे असरदार एंटीबायोटिक और घाव भरने वाली दवाएं बना सकते हैं. प्रकृति का वरदान हैं कॉकरोच. (Video Credit: ETV Bharat)

लखनऊ विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग की कीट विशेषज्ञ प्रो. गीतांजलि मिश्रा बताती हैं कि इस दुनिया में 4300 प्रजाति के कॉकरोच होते हैं. घरेलू तरीके के कॉकरोच तो बहुत कम हैं. अधिकांश कॉकरोच जंगलों में हैं.

मानव से लेकर दुनिया भर में जो भी अपशिष्ट हैं, उनको खत्म करने में यह कीट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उन्होंने बताया कि अगर कॉकरोच इस दुनिया से खत्म हो जाए तो आप यकीन मानिए मानव सभ्यता ज्यादा दिन की मेहमान नहीं रह जाएगी. इस दुनिया में अपशिष्ट के बड़े-बड़े ढेर लग जाएंगे.