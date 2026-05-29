मनुष्य के लिए खतरा नहीं, प्रकृति का वरदान हैं कॉकरोच; जानिए क्या है इसकी सच्चाई
एक तरफ जहां यूपी के घरों और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में इन्हें खत्म करने के लिए पेस्ट कंट्रोल पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरणविदों और Frontiers in Physiology जर्नल की नई रिसर्च के अनुसार, कॉकरोच पर्यावरण के संतुलन और एंटीबैक्टीरियल दवाओं के निर्माण के लिए बेहद कीमती साबित हो रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 10:00 AM IST|
Updated : May 29, 2026 at 10:21 AM IST
लखनऊ: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बेरोजगार लोगों की तुलना जब कॉकरोच से की, तब लोग नाराज हुए. इसी नाराजगी में डिजिटली कॉकरोच जनता पार्टी का उदय हुआ. इसके बाद लोगों ने यह महसूस करना शुरू कर दिया कि कॉकरोच यानी की गंदगी फैलाने वाला जीव है. हालांकि जंतु विज्ञान के हिसाब से कॉकरोच की सच्चाई कुछ और है. आइए जानते हैं कॉकरोच का महत्व.
जंतु वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर कॉकरोच इस दुनिया में समाप्त हो जाएं, तो कुछ समय बाद मानव सभ्यता पर बड़ा खतरा मंडराने लगेगा. कचरे के बड़े-बड़े ढेर लग जाएंगे. मेडिसिन रिसर्च के क्षेत्र में अभी एलोपैथ में भले ही कॉकरोच को न लिया हो, मगर होम्योपैथ में उसके एंजाइम से अस्थमा की दवाई बनाई जाती है.
रसोई की दीवार पर रेंगता कॉकरोच दिख जाए, तो लोग उसे मारने के लिए स्प्रे और लक्ष्मण रेखा पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर धरती से सारे कॉकरोच खत्म हो जाएं तो हमारा पर्यावरण तबाह हो सकता है?
इतना ही नहीं, इंटरनेशनल जर्नल Frontiers in Physiology की एक चौंकाने वाली स्टडी के मुताबिक, इस बदनाम कीड़े के शरीर में ऐसे कंपाउंड मिले हैं, जो लाइलाज बीमारियों के लिए सबसे असरदार एंटीबायोटिक और घाव भरने वाली दवाएं बना सकते हैं.
लखनऊ विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग की कीट विशेषज्ञ प्रो. गीतांजलि मिश्रा बताती हैं कि इस दुनिया में 4300 प्रजाति के कॉकरोच होते हैं. घरेलू तरीके के कॉकरोच तो बहुत कम हैं. अधिकांश कॉकरोच जंगलों में हैं.
मानव से लेकर दुनिया भर में जो भी अपशिष्ट हैं, उनको खत्म करने में यह कीट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उन्होंने बताया कि अगर कॉकरोच इस दुनिया से खत्म हो जाए तो आप यकीन मानिए मानव सभ्यता ज्यादा दिन की मेहमान नहीं रह जाएगी. इस दुनिया में अपशिष्ट के बड़े-बड़े ढेर लग जाएंगे.
गीतांजलि मिश्रा बताती हैं कि अभी कॉकरोच को लेकर दवाइयां के निर्माण में भारत में एलोपैथ में रिसर्च बहुत कम है. या कहें कि बिल्कुल नहीं है. होम्योपैथिक में जरूर इस विषय पर काम हो रहा है और अस्थमा की एक बहुत महत्वपूर्ण दवा कॉकरोच की मदद से ही बनती है. उन्होंने बताया कि निश्चित तौर पर यह कीट पतंगे बहुत जरूरी है आप भले ही इनको गंदगी मानते हो मगर वास्तविकता में यह गंदगी साफ कर रहे हैं.
कॉकरोच से अस्थमा की होम्योपैथिक दवा: होम्योपैथी में ‘Like cures like’ सिद्धांत के तहत कई जीव-जंतुओं से दवाएं बनती हैं. अस्थमा के लिए ‘Blatta orientalis’ नाम की दवा कॉकरोच से तैयार की जाती है. इसे इंडियन कॉकरोच या ओरिएंटल कॉकरोच से बनाया जाता है.
जीवित कॉकरोच को एल्कोहल में डालकर उसका मदर टिंचर तैयार किया जाता है. फिर इसे बार-बार डायल्यूट करके 6C, 30C, 200C जैसी पोटेंसी बनाई जाती है. इतना डायल्यूशन होता है कि फाइनल दवा में कॉकरोच का कोई मूल अंश नहीं बचता.
होम्योपैथिक डॉक्टर इसे तब देते हैं जब अस्थमा के साथ बहुत ज्यादा कफ, सीने में घरघराहट, सांस फूलना और मोटापा हो. खासकर धूल-मिट्टी से एलर्जी वाले मरीजों में इसका इस्तेमाल होता है.
पेस्ट कंट्रोल विशेषज्ञ प्रियम प्रताप सिंह बताते हैं कि फिर उत्तर प्रदेश में पेस्ट कंट्रोल का कारोबार करीब 100 करोड़ रुपए का हो चुका है. अभी उत्तर प्रदेश के 18 मंडल मुख्यालय में इसकी डिमांड ज्यादा है. इसके अलावा दिल्ली और एनसीआर में बहुत डिमांड है. वहां अच्छे होटल और रेस्टोरेंट हैं.
इसमें कॉकरोच के नियंत्रण को लेकर 20% का कारोबार है. उन्होंने बताया कि कॉकरोच को पूरी तरह से समाप्त कर देना बिल्कुल संभव नहीं है. इसके लिए जरूरी है कि आप साफ सफाई रखें. जहां सफाई होगी वहां कॉकरोच नहीं आएंगे. कॉकरोच गंदगी नहीं बल्कि सफाई करते हैं.
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