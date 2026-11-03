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गुलाब जामुन में मिले कॉकरोच और रबर बैंड, शिमला के मिठाई दुकानों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की दबिश

शिमला के मिठाई दुकानों पर खाद्य सुरक्षा विभाग का एक्शन ( ETV Bharat )

शिमला: त्योहारी सीजन में लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले मिठाई विक्रेताओं पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शिमला के ओल्ड बस स्टैंड क्षेत्र में मिठाई की दुकानों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान एक दुकान में बिक्री के लिए रखे गुलाब जामुन में छोटे कॉकरोच और रबर बैंड पाए गए. टीम की कार्रवाई के बाद संबंधित दुकानदारों ने स्वयं करीब 25 किलोग्राम दूषित गुलाब जामुन नष्ट कर दिए.

सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा डॉ. विजया के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. सुनील शर्मा की मौजूदगी में की गई इस कार्रवाई के दौरान कुल पांच मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया गया. जांच में कुछ दुकानों पर साफ-सफाई और स्वच्छता के उचित इंतजाम नहीं पाए गए. टीम ने दुकानदारों को खाद्य पदार्थों के निर्माण और भंडारण में निर्धारित स्वच्छता मानकों का पालन करने के सख्त निर्देश दिए.