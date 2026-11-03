गुलाब जामुन में मिले कॉकरोच और रबर बैंड, शिमला के मिठाई दुकानों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की दबिश
शिमला में खाद्य सुरक्षा विभाग का शिकंजा. चाशनी साफ करने के लिए हो रहा था रंग काट का इस्तेमाल. पांच दुकानों को जारी होंगे नोटिस.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 8:26 PM IST
शिमला: त्योहारी सीजन में लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले मिठाई विक्रेताओं पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शिमला के ओल्ड बस स्टैंड क्षेत्र में मिठाई की दुकानों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान एक दुकान में बिक्री के लिए रखे गुलाब जामुन में छोटे कॉकरोच और रबर बैंड पाए गए. टीम की कार्रवाई के बाद संबंधित दुकानदारों ने स्वयं करीब 25 किलोग्राम दूषित गुलाब जामुन नष्ट कर दिए.
सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा डॉ. विजया के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. सुनील शर्मा की मौजूदगी में की गई इस कार्रवाई के दौरान कुल पांच मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया गया. जांच में कुछ दुकानों पर साफ-सफाई और स्वच्छता के उचित इंतजाम नहीं पाए गए. टीम ने दुकानदारों को खाद्य पदार्थों के निर्माण और भंडारण में निर्धारित स्वच्छता मानकों का पालन करने के सख्त निर्देश दिए.
निरीक्षण के दौरान एक और गंभीर अनियमितता सामने आई. टीम ने पाया कि कुछ हलवाई मिठाइयों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली चीनी की चाशनी को साफ करने के लिए 'रंग काट' (RANGKAT) का इस्तेमाल कर रहे थे. इस पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कड़ी आपत्ति जताई. टीम ने स्पष्ट किया कि रंग काट का उपयोग कपड़ों की रंगाई में किया जाता है और खाद्य पदार्थों की तैयारी में इसका इस्तेमाल स्वीकार्य नहीं है. संबंधित कारोबारियों को तत्काल इसका इस्तेमाल बंद करने के निर्देश दिए गए.
सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा डॉ. विजया ने बताया, "निरीक्षण के दौरान एक दुकान में गुलाब जामुन के अंदर छोटे कॉकरोच और रबर बैंड पाए गए. यह मिठाई आम लोगों को बेचने के लिए रखी गई थी. खाद्य सुरक्षा टीम की कार्रवाई के बाद करीब 25 किलो दूषित गुलाब जामुन नष्ट करवाए गए. खाद्य पदार्थों में इस तरह की लापरवाही बेहद गंभीर है और लोगों की सेहत के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा".
डॉ. विजया ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाई गई खामियों को लेकर पांचों दुकानों के खाद्य कारोबारियों को नोटिस जारी किए जाएंगे. इसके बाद नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. त्योहारों के दौरान आम जनता को सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थ, विशेषकर शुद्ध मिठाइयां उपलब्ध करवाना विभाग की प्राथमिकता है.
उन्होंने मिठाई विक्रेताओं और अन्य खाद्य कारोबारियों से अपील की कि वे अपने प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई बनाए रखें और खाद्य सुरक्षा के निर्धारित मानकों का पूरी तरह पालन करें. डॉ. विजया ने स्पष्ट किया कि त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए विभाग की ओर से औचक निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे.
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