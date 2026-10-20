मुजफ्फरनगर में रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतले संग जलेगा कॉकरोच
करोच का दहन कर देश में अस्थिरता फैलाने वाली ताकतों के खिलाफ कड़ा संदेश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 10:22 AM IST
मुजफ्फरनगर: जनपद में दशहरे के पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर है. हर साल की तरह इस साल भी रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाएगा. लेकिन, खास बात यह है कि इस बार तीनों पुतलों के साथ एक चौथा कॉकरोच का पुतला भी जलाया जाएगा.
आयोजकों के अनुसार, कॉकरोच का दहन कर, देश में अस्थिरता फैलाने वाले ताकतों के खिलाफ कड़ा संदेश दिया जाएगा. रावण का पुतला 60 फीट, कुंभकरण 55 फीट और मेघनाद का 50 फीट ऊंचा पुतला बनाया गया है. जिसका दहन रिमोट के जरिए किया जाएगा.
कई वर्षों से पुतला बनाने का काम कर रहे शफीक और उनकी पांच सदस्यीय टीम इन सभी पुतलों का अंतिम रूप दे चुकी है. दशहरे का यह आयोजन, जहां धार्मिक परंपरा और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बनेगा, वहीं चौथे पुतले कॉकरोच दहन की भी चर्चा की उम्मीद है.
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