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मुजफ्फरनगर में रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतले संग जलेगा कॉकरोच

मुजफ्फरनगर में रावण के साथ जलेगा कॉकरोच ( Photo Credit : ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर: जनपद में दशहरे के पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर है. हर साल की तरह इस साल भी रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाएगा. लेकिन, खास बात यह है कि इस बार तीनों पुतलों के साथ एक चौथा कॉकरोच का पुतला भी जलाया जाएगा.

आयोजकों के अनुसार, कॉकरोच का दहन कर, देश में अस्थिरता फैलाने वाले ताकतों के खिलाफ कड़ा संदेश दिया जाएगा. रावण का पुतला 60 फीट, कुंभकरण 55 फीट और मेघनाद का 50 फीट ऊंचा पुतला बनाया गया है. जिसका दहन रिमोट के जरिए किया जाएगा.

कॉकरोच का दहन, देश में अस्थिरता फैलाने वालों को कड़ा संदेश (VIDEO Credit : ETV Bharat)

कई वर्षों से पुतला बनाने का काम कर रहे शफीक और उनकी पांच सदस्यीय टीम इन सभी पुतलों का अंतिम रूप दे चुकी है. दशहरे का यह आयोजन, जहां धार्मिक परंपरा और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बनेगा, वहीं चौथे पुतले कॉकरोच दहन की भी चर्चा की उम्मीद है.

मुजफ्फरनगर में दशहरे की तैयारियां जोरों पर (Photo Credit : ETV Bharat)

श्री राम सेवा दल के अध्यक्ष विनोद खेड़ा ने बताया कि उनकी ओर से हर साल दशहरे का पर्व आयोजित किया जाता है. इस बार रावण के पुतले के साथ 15 फीट के कॉकरोच का भी दहन किया जाएगा. विनोद खेड़ा ने कहा कि कॉकरोच के पुतले के माध्यम से देश में अस्थिरता पैदा करने वाले ताकतों के खिलाफ कड़ा संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है. भारत की एकता और अखंडता को अस्थिर करने वालों का विरोध होना जरुरी है.

मुजफ्फरनगर में होगा कॉकरोच का दहन (Photo Credit : ETV Bharat)

इन पुतलों को तैयार करने का काम शफीक और उनकी पांच सदस्यीय टीम कई वर्षों से करती आ रही है. शफीक का कहना है कि दशहरा केवल पुतला दहन का पर्व नहीं, बल्कि सत्य, धर्म और न्याय की विजय का संदेश है. भगवान श्रीराम की विजय की स्मृति से जुड़ा यह त्योहार लोगों को अहंकार, अन्याय और बुराइयों से दूर रहने की प्रेरणा देता है.

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