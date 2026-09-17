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आदिवासी इलाकों में कल से CJP का 'स्कूल ठीक करो' कैंपेन, राजस्थान में 500 से अधिक स्कूलों की ऑडिट का दावा

आदिवासी इलाकों में स्कूलों की स्थिति की जमीनी हकीकत जानेगी सीजेपी.

CJP PC in Jaipur
सीजेपी के आशुतोष रांका और अन्य नेता (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 17, 2026 at 6:27 PM IST

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Updated : September 17, 2026 at 6:33 PM IST

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जयपुर: प्रदेश में जर्जर स्कूल भवनों और आदिवासी इलाकों में शिक्षा की बदहाल स्थिति को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने अब नया अभियान शुरू करने का ऐलान किया है. पार्टी की ओर से देश भर में चलाए गए 'स्कूल ठीक करो' कैंपेन के बाद अब 18 सितंबर यानी कल से प्रदेश के आदिवासी इलाकों में भी 'स्कूल ठीक करो' कैंपेन की शुरुआत की जाएगी.

कॉकरोच जनता पार्टी के सहसंयोजक आशुतोष रांका ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि देशभर में 'स्कूल ठीक करो' कैंपेन के बाद अब हमने आदिवासी इलाकों की सुध लेने का फैसला किया है. इस अभियान के जरिए आदिवासी इलाकों के स्कूलों की स्थिति में सुधार के लिए होने वाले निवेश की निगरानी भी की जाएगी. साथ ही स्कूल भवनों की सुरक्षा और विद्यार्थियों की सुविधाओं में किसी तरह की लापरवाही सामने आने पर उसे प्रमुखता से उठाया जाएगा.

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उन्होंने कहा कि कई आदिवासी क्षेत्रों में बच्चे आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं. महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कई बच्चों की मौत हो चुकी है. झालावाड़ में भी 25 जुलाई 2025 को स्कूल की छत गिरने से सात आदिवासी बच्चों की मौत हो गई थी. आदिवासी इलाकों में आज भी कई स्कूल जर्जर भवनों में संचालित होने की जानकारी सामने आ रही है. उन्होंने दावा किया कि कुछ स्कूलों भवनों को बंद किए जाने के बाद बच्चों को टेंट अथवा खुले स्थान पर पढ़ाया जा रहा है.

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आदिवासी बच्चों के सपने भी बाकी बच्चों जैसे : कॉकरोच जनता पार्टी के दीपक बालियां ने कहा कि संगठन की टीम प्रदेश के सभी आदिवासी क्षेत्रों में जाएगी. आदिवासी बच्चों के सपने भी देश के दूसरे बच्चों की तरह हैं, उनके माता-पिता भी अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की उम्मीद रखते हैं. उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान स्कूलों और गांवों में जाकर स्थानीय लोगों से बातचीत की जाएगी. सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज सुविधाओं और स्कूलों में वास्तव में उपलब्ध सुविधाओं के बीच अंतर की भी पड़ताल की जाएगी.

बालियां ने बताया कि इसके बाद सरकार से मांग की जाएगी कि आदिवासी बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार मिले और उन्हें भी स्कूलों में जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए. यदि मांगों पर ध्यान नहीं गया तो फिर आने वाले समय में देश भर में कॉकरोच जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर आंदोलन खड़ा करेगी.
प्रदेश के स्कूलों की स्थिति को लेकर आशुतोष रांका ने कहा कि हमने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से अच्छे स्कूलों की जानकारी मांगी थी, ताकि कॉकरोच जनता पार्टी वहां जाकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर सके, लेकिन उन्हें आज तक स्कूलों की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है. संगठन ऐसे स्कूलों को भी देखना चाहता है, जहां विद्यार्थियों के लिए बेहतर खेल और अन्य सुविधाएं मौजूद हों, लेकिन शिक्षा मंत्री इस मामले में संवाद करने को तैयार नहीं हैं.

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देशभर के 15 हजार से अधिक स्कूलों की ऑडिट : वहीं, आशुतोष रांका का कहना है कि 15 अगस्त को पूरे देश में स्कूल ठीक करो कैंपेन शुरू किया गया था. जिसके तहत 15 हजार से ज्यादा स्कूलों की ऑडिट की जा चुकी है. कॉकरोच जनता पार्टी के वॉलिंटियर्स, अभिभावकों और अन्य लोगों ने स्कूलों की स्थिति का जायजा लिया.

उन्होंने दावा किया है कि अभियान के बाद कई राज्यों में जर्जर स्कूल भवनों को लेकर सरकारों की ओर से कार्रवाई शुरू की गई है. अभियान के तहत राजस्थान के भी 500 से अधिक स्कूलों की ऑडिट किया गया है. अभियान के दौरान कुछ स्कूलों की स्थिति को संगठन ने प्राथमिकता से उठाया था, जिसके बाद राजस्थान सरकार ने जर्जर स्कूलों के भवनों को दुरुस्त करने के लिए अगले 3 साल के लिए 12,500 करोड़ रुपए का रोडमैप जारी किया है.

आशीर्वाद के दीए जलाने का भी ऐलान : वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर रांका ने कहा कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक स्कूलों और कॉलेजों में आशीर्वाद के दीए जलाने का कार्यक्रम आयोजित किया जए रहे हैं. कॉकरोच जनता पार्टी भी इस कार्यक्रम में दीए जलाएगी. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जिन स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा वहां पर दिए जलाए जाएंगे.

Last Updated : September 17, 2026 at 6:33 PM IST

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