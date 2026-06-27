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जंतर-मंतर पर CJP PROTEST: रविवार को बड़ी तादाद में जुट सकते हैं छात्र, भूख हड़ताल पर बैठेंगे सोनम वांगचुक

नई दिल्ली: शिक्षा व्यवस्था में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का धरना शनिवार को लगातार आठवें दिन भी जारी है. धरना स्थल पर प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. इस दौरान पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने देशभर के छात्रों, अभिभावकों और आम लोगों से रविवार, 28 जून को जंतर-मंतर पहुंचकर आंदोलन का समर्थन करने की अपील की. उन्होंने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधार के पक्षधर सोनम वांगचुक रविवार से भूख हड़ताल शुरू करेंगे और यह आंदोलन शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर आगे बढ़ाया जाएगा.

देशभर के लोगों से जंतर-मंतर पहुंचने की अपील

धरना स्थल से जारी एक वीडियो संदेश में अभिजीत दीपके ने कहा कि अब आंदोलन ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है, जहां देश के एक प्रमुख वैज्ञानिक और शिक्षा सुधार की आवाज उठाने वाले सोनम वांगचुक को भी भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला करना पड़ा है. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि सोनम वांगचुक छात्रों के लिए अपनी सेहत और जीवन को जोखिम में डालकर अनशन कर सकते हैं, तो देश के नागरिकों को भी घरों से निकलकर इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए. उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी से सरकार तक आंदोलन की आवाज और मजबूती से पहुंचेगी. साथ ही उन्होंने अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए.



आमरण अनशन जारी

धरना स्थल पर छत्तीसगढ़ का एक छात्र पिछले दो दिनों से आमरण अनशन पर बैठा हुआ है. छात्र का कहना है कि जब तक शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती और उसकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता, तब तक वह केवल जल ग्रहण करते हुए अपना अनिश्चितकालीन अनशन जारी रखेगा. छात्र ने कहा कि उद्देश्य किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए आंदोलन करना नहीं है, बल्कि छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को सरकार तक पहुंचाना है.