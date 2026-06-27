जंतर-मंतर पर CJP PROTEST: रविवार को बड़ी तादाद में जुट सकते हैं छात्र, भूख हड़ताल पर बैठेंगे सोनम वांगचुक
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का धरना शनिवार को लगातार आठवें दिन भी जारी है.
Published : June 27, 2026 at 10:35 AM IST
नई दिल्ली: शिक्षा व्यवस्था में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का धरना शनिवार को लगातार आठवें दिन भी जारी है. धरना स्थल पर प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. इस दौरान पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने देशभर के छात्रों, अभिभावकों और आम लोगों से रविवार, 28 जून को जंतर-मंतर पहुंचकर आंदोलन का समर्थन करने की अपील की. उन्होंने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधार के पक्षधर सोनम वांगचुक रविवार से भूख हड़ताल शुरू करेंगे और यह आंदोलन शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर आगे बढ़ाया जाएगा.
देशभर के लोगों से जंतर-मंतर पहुंचने की अपील
धरना स्थल से जारी एक वीडियो संदेश में अभिजीत दीपके ने कहा कि अब आंदोलन ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है, जहां देश के एक प्रमुख वैज्ञानिक और शिक्षा सुधार की आवाज उठाने वाले सोनम वांगचुक को भी भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला करना पड़ा है. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि सोनम वांगचुक छात्रों के लिए अपनी सेहत और जीवन को जोखिम में डालकर अनशन कर सकते हैं, तो देश के नागरिकों को भी घरों से निकलकर इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए. उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी से सरकार तक आंदोलन की आवाज और मजबूती से पहुंचेगी. साथ ही उन्होंने अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए.
आमरण अनशन जारी
धरना स्थल पर छत्तीसगढ़ का एक छात्र पिछले दो दिनों से आमरण अनशन पर बैठा हुआ है. छात्र का कहना है कि जब तक शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती और उसकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता, तब तक वह केवल जल ग्रहण करते हुए अपना अनिश्चितकालीन अनशन जारी रखेगा. छात्र ने कहा कि उद्देश्य किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए आंदोलन करना नहीं है, बल्कि छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को सरकार तक पहुंचाना है.
छात्र के आमरण अनशन की जानकारी मिलने पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके खुद छात्र से मिलने पहुंचे. उन्होंने छात्र से हाथ जोड़कर अनशन खत्म करने की अपील की और कहा कि आंदोलन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी वह और उनके साथी संभालेंगे. उन्होंने छात्र से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की भी बात कही. हालांकि छात्र ने उनकी अपील स्वीकार नहीं की. उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उसकी मांगों पर ध्यान नहीं देती, तब तक वह अपना अनशन खत्म नहीं करेंगे.
रविवार को आंदोलन के और तेज होने की उम्मीद
कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि रविवार, 28 जून आंदोलन के लिए जरूरी दिन होगा. पार्टी के अनुसार, सोनम वांगचुक के प्रस्तावित भूख हड़ताल में शामिल होने से बड़ी संख्या में छात्र, युवा और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि जंतर-मंतर पहुंच सकते हैं. इसी को देखते हुए संगठन ने देशभर के लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन में शामिल होकर शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग का समर्थन करने की अपील की है.
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