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कॉकरोच जनता पार्टी का बड़ा ऐलान: बिहार की धरती से इस दिन होगा हल्ला बोल

पटना: बिहार में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने अब आंदोलन का ऐलान किया है. शुक्रवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए CJP के ईस्ट जोन कोऑर्डिनेटर सतीश यादव ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के लिए दिए गए 48 घंटे के अल्टीमेटम में 24 घंटे बीत चुके हैं. अब 24 घंटे का समय और बचा है.

बिहार से CJP का हल्ला बोल

सतीश यादव ने कहा कि यदि इस अवधि में ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं तो रविवार को बिहार में बड़ा आंदोलन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि बिहार से ही SIR की प्रक्रिया शुरू हुई थी, इसलिए इस आंदोलन में बिहार की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. CJP ने SIR की प्रक्रिया और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल उठाए हैं. उनके मुताबिक बिहार में SIR के दौरान 47 लाख नाम हटाए गए.

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मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया को लेकर सवाल

उन्होंने पश्चिम बंगाल में करीब 16 लाख नाम हटाए जाने का भी दावा किया. गोवा में भी SIR की प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वहां 97 लोगों के नाम हटाए गए. सतीश यादव ने कहा कि मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया को लेकर लोगों के मन में जो सवाल हैं, उनका स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए और जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उन्हें दोबारा मतदाता सूची में शामिल किया जाना चाहिए.

"एक अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट में चुनाव आयुक्तों की ओर से कई फैसलों को लेकर आपत्ति जताए जाने की बात सामने आई थी. यदि चुनाव आयोग एक संस्था के रूप में काम कर रहा है तो उसके भीतर लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों और उनपर उठी आपत्तियों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि पूरी प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता बनी रहे."- सतीश यादव, ईस्ट जोन कोऑर्डिनेटर, CJP

पार्टी के पक्ष में फैसला- सतीश यादव

उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर आरोप लगाते हुए कहा कि दो चुनाव आयुक्त की आपत्ति को दरकिनार करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने फैसले लिए जो एक पार्टी के पक्ष में रहा. चुनाव आयोग ने हालांकि SIR से जुड़े फैसलों को लेकर अलग-अलग राय को आंतरिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया है और निर्णयों को सर्वसम्मत बताया है.

बाढ़ सहायता राशि पर सवाल

प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार में बाढ़ प्रभावित लोगों को दी गई सरकारी सहायता का मुद्दा भी उठाया गया. सतीश यादव ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सरकार की ओर से 7 हजार रुपये की सहायता राशि देने की बात कही गई, लेकिन उनका आरोप है कि यह राशि सभी प्रभावित परिवारों तक नहीं पहुंची. उन्होंने चुनाव के दौरान महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दिए जाने को लेकर भी सवाल उठाया.