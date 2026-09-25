कॉकरोच जनता पार्टी का बड़ा ऐलान: बिहार की धरती से इस दिन होगा हल्ला बोल
बिहार में SIR विवादो के लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने रविवार को हल्ला बोल का ऐलान किया है. CJP की तीन मांगें हैं. रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : September 25, 2026 at 3:57 PM IST
पटना: बिहार में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने अब आंदोलन का ऐलान किया है. शुक्रवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए CJP के ईस्ट जोन कोऑर्डिनेटर सतीश यादव ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के लिए दिए गए 48 घंटे के अल्टीमेटम में 24 घंटे बीत चुके हैं. अब 24 घंटे का समय और बचा है.
बिहार से CJP का हल्ला बोल
सतीश यादव ने कहा कि यदि इस अवधि में ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं तो रविवार को बिहार में बड़ा आंदोलन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि बिहार से ही SIR की प्रक्रिया शुरू हुई थी, इसलिए इस आंदोलन में बिहार की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. CJP ने SIR की प्रक्रिया और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल उठाए हैं. उनके मुताबिक बिहार में SIR के दौरान 47 लाख नाम हटाए गए.
मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया को लेकर सवाल
उन्होंने पश्चिम बंगाल में करीब 16 लाख नाम हटाए जाने का भी दावा किया. गोवा में भी SIR की प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वहां 97 लोगों के नाम हटाए गए. सतीश यादव ने कहा कि मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया को लेकर लोगों के मन में जो सवाल हैं, उनका स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए और जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उन्हें दोबारा मतदाता सूची में शामिल किया जाना चाहिए.
"एक अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट में चुनाव आयुक्तों की ओर से कई फैसलों को लेकर आपत्ति जताए जाने की बात सामने आई थी. यदि चुनाव आयोग एक संस्था के रूप में काम कर रहा है तो उसके भीतर लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों और उनपर उठी आपत्तियों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि पूरी प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता बनी रहे."- सतीश यादव, ईस्ट जोन कोऑर्डिनेटर, CJP
पार्टी के पक्ष में फैसला- सतीश यादव
उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर आरोप लगाते हुए कहा कि दो चुनाव आयुक्त की आपत्ति को दरकिनार करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने फैसले लिए जो एक पार्टी के पक्ष में रहा. चुनाव आयोग ने हालांकि SIR से जुड़े फैसलों को लेकर अलग-अलग राय को आंतरिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया है और निर्णयों को सर्वसम्मत बताया है.
बाढ़ सहायता राशि पर सवाल
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार में बाढ़ प्रभावित लोगों को दी गई सरकारी सहायता का मुद्दा भी उठाया गया. सतीश यादव ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सरकार की ओर से 7 हजार रुपये की सहायता राशि देने की बात कही गई, लेकिन उनका आरोप है कि यह राशि सभी प्रभावित परिवारों तक नहीं पहुंची. उन्होंने चुनाव के दौरान महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दिए जाने को लेकर भी सवाल उठाया.
सतीश यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव से ठीक पहले यह राशि बांटकर वोट प्रभावित करने की कोशिश की गई. उन्होंने सवाल किया कि जब बाद में 2 लाख रुपये देने का वादा किया गया था तो वह राशि क्यों नहीं दी गई. उन्होंने यह भी पूछा कि क्या 10 हजार रुपये मिलने से महिलाएं उद्यमी बन गईं.
दिल्ली में हो चुकी है PC
सतीश यादव ने कहा कि CJP की ओर से उठाए जा रहे मुद्दे को राजनीतिक गतिविधि के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि उनका संगठन खुद को सामाजिक संगठन मानता है और फिलहाल उसका मुख्य फोकस SIR से जुड़े सवालों पर है. उन्होंने बताया कि दिल्ली में CJP के वरिष्ठ नेता अभिजीत दीपके और सौरभ दास ने भी इसी मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी.
CJP की मांगें
पटना में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए की गई है. CJP ने देशव्यापी 'Election Commission Thik Karo' अभियान का भी ऐलान किया है. सतीश यादव ने CJP की तीन प्रमुख मांगें भी गिनाईं. पहली मांग मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और पूरे मामले की स्वतंत्र संस्था से जांच कराने की है. दूसरी मांग SIR के तहत जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उन्हें तत्काल दोबारा मतदाता सूची में शामिल करने की है. तीसरी मांग चुनाव आयोग का नए सिरे से गठन करने की है, ताकि आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर किसी तरह का संदेह नहीं रहे.
जब सतीश यादव से जमुई की घटना और बिहार में लड़कियों के साथ हो रही घटनाओं पर संगठन की चुप्पी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए इन घटनाओं का विरोध किया है. हालांकि, फिलहाल CJP का पूरा फोकस SIR के मुद्दे पर है.
रविवार को बिहार में बड़ा आंदोलन
उन्होंने कहा कि रविवार को बिहार में बड़ा आंदोलन होगा और इसके बाद CJP इस मुद्दे को देशभर में लेकर जाएगी. सतीश यादव ने कहा कि युवाओं के आंदोलन में बिहार की भागीदारी सबसे अधिक रही है, इसलिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ आंदोलन में बिहार की भूमिका अधिक रहेगी.
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