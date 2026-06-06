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कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन: देशभर से पहुंचे छात्र, शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग

नीट पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जंतर मंतर पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है.

cjp protest
कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 6, 2026 at 10:42 AM IST

6 Min Read
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नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से आज जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन का आयोजन किया गया है. इसके मद्देनजर बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती की गई है. CJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिजीत दीपके भी विदेश से दिल्ली पहुंच गए हैं. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर इस विरोध प्रदर्शन में देश के विभिन्न राज्यों से छात्र और युवा संसद मार्ग स्थित पुलिस थाने पहुंचे. सोशल मीडिया आधारित कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा आयोजित इस प्रदर्शन में छात्रों ने परीक्षा प्रणाली में अनियमितताओं, पेपर लीक और छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव को लेकर नाराजगी जताई.

प्रदर्शन में शामिल होने वाले युवाओं ने कहा कि बार-बार सामने आ रहे परीक्षा घोटालों और छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों में जवाबदेही तय होनी चाहिए. उनका आरोप है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है. कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने पहले सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रों और समर्थकों से जंतर-मंतर पहुंचकर शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाने की अपील की थी.

कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)

छात्रों को न्याय मिले

मुंबई से आए विनोद पियल वाल्मीकि ने कहा कि युवाओं और आम जनता की उम्मीदों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जंतर-मंतर पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि जिन छात्रों ने परीक्षा संबंधी तनाव और घोटालों के कारण अपनी जान गंवाई है, उन्हें न्याय मिलना चाहिए. उन्होंने मांग की कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इन घटनाओं की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें. उत्तर प्रदेश के हापुड़ से पहुंचे शहजाद चौधरी ने कहा कि वर्षों से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं की खबरें सामने आती रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि छात्र और उनके परिवार भारी आर्थिक बोझ उठाकर तैयारी करते हैं, लेकिन परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ियां उनकी मेहनत पर पानी फेर देती हैं. शहजाद ने कहा कि कई छात्र कर्ज लेकर कोचिंग करते हैं और जब परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं तो वह मानसिक दबाव में आ जाते हैं. उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा, तब तक शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जारी रहेगा. रामपुर से आए बीए के छात्र नखत सिंह ने कहा कि अपना लोकतांत्रिक विरोध दर्ज कराने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि यदि शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी ढंग से संचालित नहीं किया जा रहा है तो जिम्मेदार लोगों को इसकी जवाबदेही स्वीकार करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए.

देशहित के लिए युवाओं की भागीदारी जरूरी

उत्तराखंड के रुद्रपुर छात्र संघ से जुड़े नाजिश ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन के आह्वान के बाद अपने साथियों के साथ जंतर-मंतर पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि देशहित और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर युवाओं को सक्रिय रूप से अपनी आवाज उठानी चाहिए. नाजिश ने कहा कि लाखों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं और परीक्षा प्रक्रिया पर उठने वाले सवाल उनके मनोबल को प्रभावित करते हैं. उन्होंने मांग की कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए.

CJP की गाइडलाइन जारी

प्रदर्शन से पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया के माध्यम से समर्थकों के लिए कुछ दिशा-निर्देश भी जारी किए. संगठन ने प्रदर्शनकारियों से तिरंगा और किताब साथ लाने, पूरे कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग करने, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने तथा गर्मी से बचाव के लिए पानी, टोपी और सनस्क्रीन का उपयोग करने की अपील की. साथ ही समर्थकों को उकसावे में न आने, किसी भी प्रकार की हिंसक गतिविधि से दूर रहने, अकेले न आने और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की सलाह दी गई. संगठन ने कहा कि यह प्रदर्शन लोकतांत्रिक और अहिंसक तरीके से अपनी मांगों को रखने का प्रयास है.

एहतियातन बैरिकेड लगाया गया

जंतर मंतर पर एक दिन पहले ही बड़े से एरिया को बैरिकेड लगा करके बंद कर दिया गया है ताकि विरोध प्रदर्शन करने वाले बैरिकेड़ के गरीब रूप पसंद करें अगर वह ज्यादा उग्र हो तो उनको आसानी से नियंत्रित किया जा सके. इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आने वाले लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है इसको लेकर भी कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से एक पोस्टर जारी किया गया है. इसमें बताया गया है, 'हमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए. प्रदर्शन को शांतिपूर्ण, संवैधानिक और अनुशासित रखिए. सुबह 9 बजे लोगों से प्रदर्शन के लिए आने की अपील की गई है. सभी को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन बुलाया गया है और उसके बाद जंतर मंतर की ओर बढ़ने के लिए कहा गया है.'

पार्टी की ओर से प्रदर्शनकारियों को सलाह-

. भारी गर्मी और धूप से बचने के लिए पानी की बोतल साथ लाएं एक तिरंगा और एक किताब साथ लाने के लिए कहा गया है. इसके पीछे उद्देश्य यह दिखाना है कि हम भारतीय शिक्षा ब्यवस्था में बदलाव लाना चाहते हैं.

. मोबाइल फोन से सब रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया है. अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से लाइव कीजिए. सीजेपी भी करेगी.

. सच का कोई प्रवक्ता नहीं है सिवाए आपके कैमरे के. प्रदर्शन के दौरान असामाजिक तत्वों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गई है.

. कानून को अपना काम करने दें. सनस्क्रीन लगाकर आएं. टोपी लगाएं और पानी पीते रहे.

. संभव हो तो अकेले मत आइए जब कॉकरोच झुंड में आते हैं तो आंदोलन और मजबूत होता है.

.ढेर सारे फूल लाइए पुलिस को भी दीजिए. हमारे युवाओं के भविष्य़ की चिंता करने के लिए उन्हें पहले से धन्यवाद कहिए.

.ट्रोलर्स और भड़काने वालों से उलझिये मत. वह प्रोफेशनल्स हैं. प्रोफेशनल्स से भिड़ने की कोशिश मत कीजिए.

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