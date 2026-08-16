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भिवानी में कॉकरोच जनता पार्टी ने की बैठक, स्कूल ठीक करो अभियान के तहत विद्यालयों को संवारने की मांग

CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके के आह्वान पर स्कूल ठीक करो मुहिम भिवानी भी पहुंच चुका है.

CJP Protest In Bhiwani
भिवानी में स्कूल ठीक करो अभियान को लेकर बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 16, 2026 at 3:53 PM IST

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भिवानी: हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार और सरकारी स्कूलों की खस्ताहाल स्थिति को दुरुस्त करने की मांग को लेकर भिवानी के चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क में युवाओं का एक कार्यक्रम बीती रात आयोजित किया गया. कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले जुटे कार्यकर्ताओं और स्थानीय युवाओं ने सरकारी स्कूलों की दुर्दशा पर गहरी चिंता व्यक्त की और स्कूल ठीक करो मुहिम को पूरे प्रदेश में गति देने का संकल्प दोहराया.

हरियाणा में 62 फीसदी बच्चे निजी स्कूल जाने को मजबूरः कार्यक्रम के दौरान सुधीर ने बताया कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद अभिजीत दीपके के आह्वान पर जंतर-मंतर पार्ट-2 की शुरुआत की गई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि देश और प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने का एक राष्ट्रव्यापी अभियान है. उन्होंने चिंता जताते हुए आरोप लगाया कि आज हरियाणा के लगभग 60 से 62 प्रतिशत बच्चे सरकारी स्कूलों की बदहाली के कारण निजी स्कूलों में जाने को मजबूर हैं.

समस्या की पहचान के लिए चेक लिस्टः इस समस्या के समाधान के लिए संगठन ने एक विस्तृत चेकलिस्ट तैयार की है, जिसमें स्कूलों के शौचालय, पंखे, बिजली, रास्ते, शिक्षकों की उपस्थिति, मिड-डे मील की गुणवत्ता और किताबों तथा ड्रेस जैसी बुनियादी सुविधाओं का ब्योरा दर्ज किया जाएगा. उन्होंने युवाओं और ग्रामीणों से अपील की कि वे अपने गांवों के सरपंचों और गणमान्य लोगों के साथ मिलकर इस चेकलिस्ट को भरें ताकि जमीनी हकीकत के आधार पर सरकार पर सुधार के लिए दबाव बनाया जा सके.

वानी में कॉकरोच जनता पार्टी ने की बैठक (ETV Bharat)
हर हफ्ते कम से कम पांच सरकारी स्कूलों का दौराः वहीं सामाजिक कार्यकर्ता लोकेश भिवानी ने कहा कि "सरकारी स्कूलों के ढांचे और शैक्षणिक माहौल को इतना मजबूत बनाना जरूरी है कि यहां पढ़ने वाले बच्चे भी बिना कोटा या सीकर जाए स्थानीय स्तर पर ही नीट और जेईई जैसी कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकें." उन्होंने घोषणा की कि "भिवानी में एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है, जो हर हफ्ते कम से कम पांच सरकारी स्कूलों का दौरा कर तय चेकलिस्ट के अनुसार सुविधाओं का जायजा लेगी."

कई स्कूलों में दूषित पानी पीने को मजबूर हैं बच्चेः इसके साथ ही उन्होंने स्कूलों में पेयजल की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि "कई सरकारी स्कूलों में बच्चे 800 टीडीएस तक का अत्यधिक दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, जबकि प्रशासनिक अधिकारी अपने लिए अलग पानी की व्यवस्था करते हैं. अंत में उपस्थित युवाओं ने प्रदेश भर के अभिभावकों और आम जनता से अपील की कि वे अपने नजदीकी सरकारी स्कूलों की स्थिति और समस्याओं की तस्वीरें साझा करें. शिक्षा व्यवस्था के कायाकल्प के लिए शुरू की गई इस मुहिम में बढ़-चढ़कर भाग लें."

CJP Protest In Bhiwani
भिवानी में स्कूल ठीक करो अभियान (ETV Bharat)

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