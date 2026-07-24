देहरादून में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन, पेपर लीक को लेकर बुलंद की आवाज
देहरादून में कॉकरोच जनता पार्टी के युवाओं ने एक बार फिर से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 24, 2026 at 8:32 PM IST
देहरादून: कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े युवाओं और छात्रों ने आज शाम घंटाघर पर स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की प्रतिमा के पास शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया. इस दौरान युवाओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, के पोस्टरों के साथ पेपर लीक मामलों के विरोध में प्रदर्शन किया.
प्रदर्शन में मौजूद छात्रा हिदाया अली खान ने कहा कि देश के युवा अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं. हमें सरकार से अकाउंटेबिलिटी चाहिए, अगर इस सरकार ने पेपर लीक मामलों पर जवाबदेही तय नहीं की गई तो तो यही मांग दूसरी सरकार से दोहराई जाएगी. उन्होंने कहा शिक्षा हो या फिर स्वास्थ्य हो, प्रॉपर तरीके से अगर देश को चलाना है तो इसके लिए बेहतर सरकार होनी जरूरी है.
उन्होंने कहा कि अगर सरकार शिक्षा में गुणात्मक सुधार नहीं कर पा रही है तो युवाओं को संविधान में जो राइट टू प्रोटेक्ट, राइट टू स्पीच का जो हक मिला है, उसके अनुसार युवा चीजों को चेंज करने के लिए इन अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे.
प्रदर्शन में मौजूद इरा थापा ने कहा की नीट पेपर लीक होने के बाद देहरादून में रिया पापा ने सुसाइड कर लिया था. ऐसे ना जाने कितने और छात्रों ने अपने जीवन लीला समाप्त कर दी, लेकिन सरकार को यह छोटी बात लग रही है. आज डेमोक्रेसी के क्या हाल है, यह सबको पता है. आज भय और डर का वातावरण इतना हो गया है कि हम यहां पर खड़े भी नहीं हो सकते हैं. उन्होंने छात्रों और युवाओं से अपील करते हुए कहा कि जय हिंद जय भारत के नारे लगाते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज बुलंद करें. उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक की तरह अगर हम इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते हैं तो कम से कम अपनी आवाज को बुलंद तो कर सकते हैं.
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