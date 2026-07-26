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कांग्रेस का विकल्प बनी कॉकरोच जनता पार्टी, कांग्रेस सपना देखे कहीं CJP में विलय तो नहीं हो रहा: BJP

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के इस्तीफे वाले बयान पर स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने तीखा पलटवार किया है. मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को किसी भी तरह से खुश होने की आवश्यकता नहीं है. दीपक बैज को पहले अपने युवराज से पूछना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद देश की 1885 में स्थापित, करीब 150 वर्ष पुरानी कांग्रेस पार्टी के पास आज जनता के मुद्दे उठाने के लिए कोई ठोस एजेंडा क्यों नहीं है.

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विपक्ष के रूप में कांग्रेस पूरी तरह विफल साबित हुई है. यही कारण है कि आज कॉकरोच जनता पार्टी जैसी नई राजनीतिक ताकत सामने आ रही है. उन्होंने कहा कि यदि कहीं कोई गड़बड़ी होती है, अन्याय होता है या जनता की कोई समस्या होती है तो मुख्य विपक्षी दल की जिम्मेदारी होती है कि वह उन मुद्दों को सदन में मजबूती से उठाए. यदि सदन में सुनवाई नहीं होती तो विपक्ष को जनता के बीच जाकर सड़क पर आंदोलन करना चाहिए.

कांग्रेस का विकल्प बनी कॉकरोच जनता पार्टी (ETV Bharat)



कांग्रेस की विफलता से हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म: श्याम बिहारी जायसवाल

श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि देश के इतिहास में यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि मुख्य विपक्षी दल खुद किसी ऐसी पार्टी के झंडे तले आंदोलन में शामिल हो रहा है, जिसका गठन महज 100 दिन पहले हुआ है. उन्होंने कहा कि यह सत्ता पक्ष या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश नहीं है, बल्कि कांग्रेस की विफलता का परिणाम है. कांग्रेस जनता की आवाज उठाने में नाकाम रही, इसलिए जनता अब नया विकल्प तलाश रही है.

कॉकरोच जनता पार्टी जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का काम कर रही है. इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस अपनी विपक्ष की भूमिका निभाने में असफल रही है और जनता का भरोसा लगातार खो रही है: श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री

CJP में न हो जाए कांग्रेस का विलय: श्याम बिहारी जायसवाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए बयानों पर भी स्वास्थ्य मंत्री ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी किसी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि देश की जनता ने दी है. करोड़ों देशवासियों के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी कुर्सी को कोई हिला नहीं सकता. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं और वैश्विक स्तर पर भी एक मजबूत नेता के रूप में उनकी पहचान है. कांग्रेस को प्रधानमंत्री की चिंता छोड़कर अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि आने वाले समय में कांग्रेस का ही कॉकरोच जनता पार्टी में विलय हो जाए.