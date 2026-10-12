CJP का ऐलान: राजस्थान में 10 दिन बाद बड़ा आंदोलन, पुलिस पर कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट करने का आरोप
सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बालियान ने कहा, राजस्थान में दिल्ली जाने से रोकने के लिए कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया.
Published : October 12, 2026 at 8:33 PM IST
जयपुर: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता और कॉ-इंचार्ज दीपक बालियान ने केंद्र की भाजपा सरकार और पुलिस पर तीखा हमला बोला एवं गंभीर आरोप लगाए. जयपुर में सोमवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बालियान ने राजस्थान में पार्टी कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर पुलिस हिरासत में लेने, हाउस अरेस्ट करने और दिल्ली जाने से रोकने के आरोप लगाए. उन्होंने दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार का मुद्दा भी उठाया. CJP ने इन घटनाओं के विरोध में 10 दिन बाद राजस्थान में बड़े आंदोलन का ऐलान किया. प्रेस कॉन्फ्रेंस में गीजगाज, रितांश आजाद, शशिकांत मीणा, अन्वी और रवि मेघवाल समेत अन्य लोगों ने अपने साथ हुई घटनाओं का जिक्र किया एवं आपबीती सुनाई.
2 अक्टूबर से ही कार्यकर्ताओं को रोकने लगे: दीपक बालियान ने कहा, CJP ने प्रदर्शन का आह्वान किया और 2 अक्टूबर से ही कार्यकर्ता दिल्ली जाने लगे थे. उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान में कार्यकर्ताओं को बसों में जबरन भरकर दिल्ली जाने से रोकने की कार्रवाई की गई. दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान जो कुछ हुआ, उसे देश और दुनिया ने देखा, लेकिन राजस्थान में कार्यकर्ताओं के साथ हुई कथित कार्रवाई की तस्वीर अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सामने रखी जा रही है. बालियान ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन से पहले 9 अक्टूबर की रात सीकर के मंडोता गांव में कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया. झुंझुनू में SFI के अध्यक्ष को हिरासत में लिया गया.
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क्या पूरे देश में इमरजेंसी है: बालियान ने कहा, क्या पूरे देश में इमरजेंसी लगी है? उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया. प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे लोगों को पुलिस बल के जरिए रोका गया. प्रदर्शनकारी आतंकी नहीं हैं. फिर भी उन्हें रोकने को इतनी बड़ी संख्या में पुलिस क्यों लगाई? बालियान ने आरोप लगाया कि आतंकियों को रोकने के बजाय पूरी पुलिस को प्रदर्शनकारियों को रोकने में लगा दिया गया.
सरकार पर तानाशाही का आरोप: बालियान ने कहा, यदि केंद्र सरकार खुद को तानाशाह समझती है तो उसे इतिहास याद रखना चाहिए. देश और दुनिया में इससे बड़े तानाशाह आए, लेकिन वे समय के साथ मिट गए. उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग दोहराई और कहा, इससे पहले तीन कृषि कानूनों के खिलाफ भी आवाज उठाई थी और आखिर केंद्र सरकार को कानून वापस लेने पड़े.
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दिल्ली में हिरासत में मारपीट का आरोप: प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में हिरासत में लिए लोगों से कथित दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाया गया.बालियान ने आरोप लगाया कि उनके साथियों को रात करीब 11 बजे हिरासत में लिया. उनके मोबाइल छीन लिए और मारपीट की. कानूनी टीम से बातचीत के बाद करीब रात 2 बजे उन्हें छोड़ा गया. बालियान ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाया एवं कहा, शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराने वालों से ऐसा व्यवहार अलोकतांत्रिक है.
डरने वाले नहीं, सड़क पर उतरकर लड़ेंगे: CJP ने राजस्थान में कार्यकर्ताओं के खिलाफ कथित कार्रवाई को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की तैयारी कर ली. पार्टी ने 10 दिन बाद राजस्थान में बड़े आंदोलन का ऐलान किया. बालियान ने कहा कि कार्यकर्ताओं को रोकने और उनकी आवाज दबाने की कोशिशों के बावजूद आंदोलन जारी रहेगा. प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद अन्य वक्ताओं ने भी राजस्थान और दिल्ली में हुई कथित कार्रवाइयों का विवरण साझा किया और केंद्र सरकार तथा पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए.
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