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CJP का ऐलान: राजस्थान में 10 दिन बाद बड़ा आंदोलन, पुलिस पर कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट करने का आरोप

जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए सीजेपी पदाधिकारी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता और कॉ-इंचार्ज दीपक बालियान ने केंद्र की भाजपा सरकार और पुलिस पर तीखा हमला बोला एवं गंभीर आरोप लगाए. जयपुर में सोमवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बालियान ने राजस्थान में पार्टी कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर पुलिस हिरासत में लेने, हाउस अरेस्ट करने और दिल्ली जाने से रोकने के आरोप लगाए. उन्होंने दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार का मुद्दा भी उठाया. CJP ने इन घटनाओं के विरोध में 10 दिन बाद राजस्थान में बड़े आंदोलन का ऐलान किया. प्रेस कॉन्फ्रेंस में गीजगाज, रितांश आजाद, शशिकांत मीणा, अन्वी और रवि मेघवाल समेत अन्य लोगों ने अपने साथ हुई घटनाओं का जिक्र किया एवं आपबीती सुनाई.