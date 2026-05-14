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दिल्ली के RML अस्पताल के हॉस्टल मेस में खाने में निकला कॉकरोच, रेजीडेंट डॉक्टरों और छात्रों का फूटा गुस्सा

अस्पताल के हॉस्टल मेस में खाने में निकला कॉकरोच ( ETV Bharat )