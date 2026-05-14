दिल्ली के RML अस्पताल के हॉस्टल मेस में खाने में निकला कॉकरोच, रेजीडेंट डॉक्टरों और छात्रों का फूटा गुस्सा
स्वच्छता में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई, अस्पताल परिसर की सभी मेस और कैंटीनों का निरीक्षण शुरू
Published : May 14, 2026 at 7:21 AM IST
नई दिल्ली: अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान (एबीवीआईएमएस) से संबद्ध डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के एक हॉस्टल मेस में परोसी गई दाल में काकरोच-कीड़े और खराब सलाद मिलने पर रेजीडेंट डाक्टरों और छात्रों में भारी नाराजगी फैल गई. हॉस्टल में एमबीबीएस, एमडी और एमएस के छात्र रहते हैं. उन्होंने घटना के बाद मेस में साफ-सफाई तथा भोजन की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ विरोध जताया.
अस्पताल प्रशासन ने लिया संज्ञान
छात्रों का आरोप है कि मेस में लंबे समय से साफ-सफाई की स्थिति खराब है, लेकिन शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही थी. मामले के तूल पकड़ने के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया. अस्पताल प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है. इस मामले में अस्पताल प्रशासन ने अपना बयान जारी कर कहा है कि स्वच्छता मानकों का पालन नहीं करने वाले जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
मेस और कैंटीन में स्वच्छता जांच अभियान शुरू
अस्पताल प्रशासन के अनुसार, डॉक्टरों की मेस में भोजन की गुणवत्ता और साफ-सफाई को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. घटना के बाद अस्पताल परिसर में संचालित सभी मेस और कैंटीनों में विशेष स्वच्छता निरीक्षण अभियान शुरू कर दिया गया है. रेजिडेंट डॉक्टर्स के मुताबिक, जांच में यह देखा जाएगा कि भोजन तैयार करने, भंडारण और परोसने की प्रक्रिया में कहीं कोई कमी तो नहीं रही. यदि ठेकेदार या संबंधित कर्मियों की लापरवाही सामने आती है, तो उनके खिलाफ अनुबंध संबंधी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की मेस में इस तरह के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं.
वहीं, रेजीडेंट डाक्टरों में का कहना है कि डाक्टर दिन-रात मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें बुनियादी स्तर पर भी साफ और सुरक्षित भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा. यदि व्यवस्थाओं में जल्द सुधार नहीं हुआ तो इस व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा.
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