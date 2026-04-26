ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में अंतरराज्यीय ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश, 5 करोड़ की कोकीन जब्त

पुलिस के मुताबिक 5 करोड़ की कोकीन की बरामदगी दिल्ली में सक्रिय एक बड़े ड्रग सिंडिकेट को ध्वस्त करने की दिशा में अहम सफलता है.

क्राइम ब्रांच ने अंतरराज्यीय ड्रग सिंडिकेट तोड़ा
क्राइम ब्रांच ने अंतरराज्यीय ड्रग सिंडिकेट तोड़ा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 26, 2026 at 2:32 PM IST

|

Updated : April 26, 2026 at 2:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/नोएडा: दिल्ली एनसीआर में नशे के कारोबार पर बड़ा प्रहार किया गया है. दिल्ली में यहां क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल ने करीब 5 करोड़ रुपये की हाई-क्वालिटी कोकीन बरामद कर एक बड़े अंतरराज्यीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, तो वही नोएडा में आबकारी विभाग ने करीब35 लाख की अवैध शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है.

क्राइम ब्रांच के उपायुक्त आदित्य गौतम ने बताया कि क्राइम ब्रांच को 10 अप्रैल को मिली सटीक सूचना के आधार पर गाजीपुर गोलचक्कर के पास जाल बिछाकर जावेद हुसैन को गिरफ्तार किया गया. तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 456 ग्राम उच्च गुणवत्ता की कोकीन बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 5 करोड़ रुपये आंकी गई है. इस संबंध में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.

पूछताछ में जावेद ने खुलासा किया कि वह यह कोकीन बरेली निवासी सोइब खान से लेकर दिल्ली में सप्लाई करता था. इसके बाद पुलिस टीम ने 22 अप्रैल को बरेली में छापेमारी कर सप्लायर सोइब खान को भी गिरफ्तार कर लिया. जांच में सामने आया कि जावेद उत्तर-पूर्वी दिल्ली में एक जींस फैक्ट्री में काम करता था, जबकि सोइब खान बरेली में रहकर ड्रग नेटवर्क संचालित कर रहा था. दोनों का पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है, लेकिन ये संगठित तरीके से कोकीन की तस्करी में सक्रिय थे.

क्राइम ब्रांच के उपायुक्त आदित्य गौतम ने बताया कि 5 करोड़ की कोकीन की यह बरामदगी दिल्ली में सक्रिय एक बड़े ड्रग सिंडिकेट को ध्वस्त करने की दिशा में अहम सफलता है. उन्होंने कहा कि मामले में आगे की जांच जारी है और सिंडिकेट से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है.

35 लाख की अवैध शराब जब्त (ETV Bharat)

नोएडा में आबकारी विभाग ने जब्त की 35 लाख की अवैध शराब

वही, दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा के थाना नॉलेज पार्क और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम को आज रविवार को बड़ी सफलता मिली है. जब मुखबिर से मिले इनपुट पर एक संदिग्ध ट्रक को घेराबंदी कर रोका। जब ट्रक की तलाशी ली गई, तो पुलिस को स्पेयर पार्ट्स पीछे छिपी थी 237 पेटी हरियाणा मार्का अवैध शराब बरामद की गई जिसकी बाजार में कीमत करीब 35 लाख रुपये है.

अवैध शराब की 237 पेटी के साथ खडे राजस्थान के बाड़मेर निवासी लाखाराम को गिरफ्तार किया है. यह शातिर तस्कर हरियाणा से सस्ते दामों पर शराब ले जाकर मणिपुर मे ऊंचे दामों पर बेचने की फिराक में था.

ये भी पढ़ें :

Last Updated : April 26, 2026 at 2:44 PM IST

TAGGED:

INTERSTATE DRUG SYNDICATE BUSTED
DELHI CRIME BRANCH
DRUG SMUGGLING CASES IN DELHI
SMUGGLING GANGS IN DELHI NCR
COCAINE SEIZED IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.