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दिल्ली-NCR में अंतरराज्यीय ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश, 5 करोड़ की कोकीन जब्त

नई दिल्ली/नोएडा: दिल्ली एनसीआर में नशे के कारोबार पर बड़ा प्रहार किया गया है. दिल्ली में यहां क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल ने करीब 5 करोड़ रुपये की हाई-क्वालिटी कोकीन बरामद कर एक बड़े अंतरराज्यीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, तो वही नोएडा में आबकारी विभाग ने करीब35 लाख की अवैध शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है.

क्राइम ब्रांच के उपायुक्त आदित्य गौतम ने बताया कि क्राइम ब्रांच को 10 अप्रैल को मिली सटीक सूचना के आधार पर गाजीपुर गोलचक्कर के पास जाल बिछाकर जावेद हुसैन को गिरफ्तार किया गया. तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 456 ग्राम उच्च गुणवत्ता की कोकीन बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 5 करोड़ रुपये आंकी गई है. इस संबंध में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.

पूछताछ में जावेद ने खुलासा किया कि वह यह कोकीन बरेली निवासी सोइब खान से लेकर दिल्ली में सप्लाई करता था. इसके बाद पुलिस टीम ने 22 अप्रैल को बरेली में छापेमारी कर सप्लायर सोइब खान को भी गिरफ्तार कर लिया. जांच में सामने आया कि जावेद उत्तर-पूर्वी दिल्ली में एक जींस फैक्ट्री में काम करता था, जबकि सोइब खान बरेली में रहकर ड्रग नेटवर्क संचालित कर रहा था. दोनों का पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है, लेकिन ये संगठित तरीके से कोकीन की तस्करी में सक्रिय थे.

क्राइम ब्रांच के उपायुक्त आदित्य गौतम ने बताया कि 5 करोड़ की कोकीन की यह बरामदगी दिल्ली में सक्रिय एक बड़े ड्रग सिंडिकेट को ध्वस्त करने की दिशा में अहम सफलता है. उन्होंने कहा कि मामले में आगे की जांच जारी है और सिंडिकेट से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है.