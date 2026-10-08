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दिल्ली कस्टम विभाग का बड़ा एक्शन: 515 करोड़ रुपये की कोकीन और हाइड्रोपोनिक वीड नष्ट

जब्त किए गए नशीले पदार्थों के साथ दिल्ली कस्टम विभाग के अधिकारी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों के बीच दिल्ली कस्टम्स ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. दिल्ली कस्टम्स की हाई-लेवल ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने निर्धारित वैधानिक प्रक्रियाओं और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए लगभग 515 करोड़ रुपये मूल्य के 165 किलोग्राम जब्त एनडीपीएस (NDPS) पदार्थों को नष्ट कर दिया है.

करोड़ों के मादक पदार्थ किए गए स्वाहा