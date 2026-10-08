दिल्ली कस्टम विभाग का बड़ा एक्शन: 515 करोड़ रुपये की कोकीन और हाइड्रोपोनिक वीड नष्ट

दिल्ली कस्टम विभाग का बड़ा एक्शन: 515 करोड़ रुपये की कोकीन और हाइड्रोपोनिक वीड नष्ट
515 करोड़ रुपये के अवैध और खतरनाक नशीले पदार्थों को पूरी तरह जलाकर नष्ट कर दिया गया.
Published : October 8, 2026 at 4:38 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों के बीच दिल्ली कस्टम्स ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. दिल्ली कस्टम्स की हाई-लेवल ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने निर्धारित वैधानिक प्रक्रियाओं और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए लगभग 515 करोड़ रुपये मूल्य के 165 किलोग्राम जब्त एनडीपीएस (NDPS) पदार्थों को नष्ट कर दिया है.
करोड़ों के मादक पदार्थ किए गए स्वाहा
कस्टम्स विभाग द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, नष्ट किए गए इस बड़े मादक पदार्थ के जखीरे में मुख्य रूप से दो प्रकार की प्रतिबंधित वस्तुएं शामिल थीं. जिसमें लगभग 140 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 140 करोड़ रुपये आंकी गई है. दूसरा लगभग 25 किलोग्राम कोकीन जिसकी कीमत लगभग 375 करोड़ रुपये है. इस प्रकार, कुल मिलाकर लगभग 515 करोड़ रुपये के अवैध और खतरनाक नशीले पदार्थों को पूरी तरह जलाकर नष्ट कर दिया गया, ताकि ये किसी भी सूरत में दोबारा बाजार तक न पहुंच सकें.
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शीर्ष अधिकारियों की देखरेख में हुई कार्रवाई
यह पूरी प्रक्रिया सीमा शुल्क (एयरपोर्ट एवं जनरल) के कमिश्नर अरविंद सारण की निगरानी में संपन्न हुई. वहीं, इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने वाली उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता सीमा शुल्क (निपटान) के अतिरिक्त आयुक्त शंकर प्रसाद सरमा ने की. इस अवसर पर समिति के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और संयुक्त आयुक्त नीतिशा वर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित रहीं. इस दौरान अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि पर्यावरण और सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करते हुए इस खतरनाक खेप को पूरी तरह से नष्ट किया जाए.
आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच केवल आईजीआई (IGI) एयरपोर्ट पर एजेंसियों ने भारी सफलता हासिल की है. इस दौरान कुल 89 ड्रग जब्ती के मामले दर्ज किए गए. तस्करों के चंगुल से कुल लगभग 611 किलोग्राम नशीले पदार्थ (जिसमें हाइड्रोपोनिक वीड, हेरोइन और कोकीन शामिल हैं) बरामद किए गए. इस अवैध कारोबार में संलिप्त कुल 109 कुख्यात तस्करों को गिरफ्तार किया गया है.