धमतरी में बाइक के अंदर छिपा मिला साढ़े चार फीट लंबा कोबरा, रेस्क्यू के दौरान जुटी लोगों की भीड़
बाइक के अंदर जहरीला सांप होने की जानकारी मिलते ही लोगों में दहशत का माहौल बन गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 19, 2026 at 1:42 PM IST
धमतरी: कमल विहार कॉलोनी में एक बाइक के अंदर करीब साढ़े चार फीट लंबा जहरीला कोबरा सांप छिपा हुआ मिला. बाइक के अंदर सांप होने की खबर तेजी से फैली और आसपास के लोग मौके पर पहुंचने लगे. देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई.
बाइक के अंदर सांप
लोगों ने बताया कि मंगलवार शाम बाइक के आसपास मौजूद लोगों की नजर सांप पर पड़ी. सांप के डर से लोग बाइक के आसपास जाने से भी बचते नजर आए. इधर कुछ लोगों ने बाइक में सांप की मौजूदगी की सूचना सर्प मित्र को दी.
सर्प मित्र ने सांप को बाइक से बाहर निकाला
सूचना मिलने पर सर्प मित्र सूर्यकांत साहू मौके पर पहुंचे. उन्होंने सावधानीपूर्वक सांप को बाइक से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की. बाइक के अलग-अलग हिस्सों में छिपे कोबरा को बाहर निकालना आसान नहीं था. काफी मशक्कत के बाद सर्प मित्र ने सांप को सुरक्षित तरीके से बाइक से बाहर निकाल लिया.
सर्प मित्र की अपील
रेस्क्यू के दौरान कोबरा को देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ लगी रही. करीब साढ़े चार फीट लंबे कोबरा को देखकर लोग हैरान रह गए. सर्प मित्र सूर्यकांत साहू ने लोगों से सांप दिखाई देने पर खुद उसे पकड़ने या उसके साथ छेड़छाड़ करने के बजाय किसी जानकार या सर्प मित्र को सूचना देने की अपील की है.
जंगल में छोड़ा कोबरा
सफल रेस्क्यू के बाद लोगों ने राहत की सांस ली. सर्प मित्र सूर्यकांत साहू ने बताया कि कोबरा को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाकर जंगल क्षेत्र में छोड़ा जाएगा, ताकि सांप को भी सुरक्षित रखा जा सके और लोगों को भी किसी तरह का खतरा न हो.