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सांप चूहे के खेल में फंसा चश्माधारी नाग, वन विभाग ने बचाई जान

पाकुड़: जिले के महेशपुर प्रखंड में एक अजीबो गरीब घटना देखने को मिली. दरअसल महेशपुर प्रखंड के सिलमपुर गांव में असगर शेख के घर के आंगन सहित आसपास के इलाकों में चूहों की संख्या काफी है. इसी चूहे का शिकार करने के लिए एक कोबरा पहुंच गया. कोबरा की नजर एक बड़े चूहे पर पड़ी और कोबरा ने उसे अपना शिकार बनाने के लिए उसके पीछे भागा. चूहा काफी देर तक कोबरा को इधर उधर भगाता रहा. जब थकहार गया तो वह अपने बिल में घुस गया.

कोबरा भी चूहा का पीछा करते हुए बिल में घुस गया और चूहा को अपना शिकार बना लिया. शिकार के बाद कोबरा का पेट का आकार बढ़ गया और वह बिल में फंस गया. मकान मालिक असगर शेख की नजर कोबरा पर पड़ी तो वह भी हैरान रह गए. जब इसकी जानकारी आसपास के लोगों को मिली तो काफी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और सांप को देखने लगे.

बिल में फंसे चश्माधारी नाग का रेस्क्यू करते हुए (ईटीवी भारत)

स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी सूचना