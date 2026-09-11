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गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी के होस्टल में मिला कोबरा सांप, कैंपस में मचा हड़कंप

हिसार के जीजेयू यूनिवर्सिटी के होस्टल में कोबरा सांप निकालने से पूरे होस्टल में हड़कंप मच गया.

Cobra found in GJU University Hisar hostel.
जीजेयू यूनिवर्सिटी हिसार के होस्टल में निकला कोबरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 11, 2026 at 8:27 PM IST

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Updated : September 11, 2026 at 8:32 PM IST

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हिसारः गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय के छात्रों के होस्टल में कोबरा सांप आने से हड़कंप मच गया. सिक्योरिटी गार्डों ने कोबरा सांप का रेस्क्यू करके निकाला और बाद में जंगल में छोड़ दिया. सांप बाथरूम में छिपा था और किसी स्टूडेंट ने सांप को देखा और होस्टल अटेंडेंट को सूचित किया. अटेंडेंट व अन्य लोग बाथरूम में सांप को निकालने के लिए पहुंचे तो सांप बाथरूम में पाइप के पीछे छिप गया. बाद में सिक्योरिटी गार्डों ने काफी खोजबीन कर बाहर निकाला.

होस्टल नंबर 4 में घुसा था कोबराः होस्टल नंबर चार में रहने वाले छात्र हर्ष ने बताया कि सांप किसी खुले स्थान से होस्टल नंबर चार की B विंग में बने बाथरूम में घुस गया था. उसे निकालने की कोशिश की गई लेकिन सांप नहीं मिला. छात्र ने बताया कि बाद में बाथरूम को बंद कर दिया गया. रात में छात्रों ने बाथरुम में सांप के हलचल होने पर गेट खोल कर देखा तो इसकी सूचना डायल 112 और यूनिवर्सिटी होस्टल के वार्डन सिक्योरिटी गार्ड को सूचित किया. कई सिक्योरिटी गार्ड मौके पर पहुंचे और कोबरा का रेस्क्यू करके उसे जंगल वाले सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया.

होस्टल में निकला कोबरा सां (ETV Bharat)

जहरीले जानवरों से सुरक्षा की मांगः ओबीसी छात्र संगठन के नेता व जीजेयू के स्कॉलर सतपाल ने कहा कि होस्टल नंबर चार में कोबरा सांप किसी स्थान से आ गया था और बाथरूम में घुस गया था. होस्टल के गार्डों ने सुरक्षित बाहर निकालकर जंगल में छोड़ दिया. सतपाल ने कहा कि वे यूनिवर्सिटी प्रशासन से छात्रों की ओर से ज्ञापन सौंपकर जहरीले जानवरों से होस्टल को सुरक्षित करने की मांग की जायेगी.

कितना खतरनाक है कोबरा सांप: कोबरा सबसे विषैले जीवों में एक माना जाता है. खतरा महसूस होने पर गर्दन का फन फैला देता है. Indian cobra का फैलाव बहुत बड़े क्षेत्र में है. यह हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल समेत भारत के कई हिस्सों में पाया जाता है. हरियाणा में भी इसकी मौजूदगी दर्ज है.

जानलेवा हो सकता है कोबरा का दंशः Indian cobra का venom मुख्य रूप से न्यूरोटॉक्सिक होता है, यानी यह नसों और मांसपेशियों के बीच संदेशों को प्रभावित कर सकता है. गंभीर जहर चढ़ने पर पलकें गिरना, कमजोरी और सांस लेने में परेशानी/लकवा जैसी जानलेवा स्थिति हो सकती है. काटने की जगह पर दर्द और सूजन/ऊतक को नुकसान भी हो सकता है. आम तौर पर लगभग 1–1.5 मीटर के आसपास कोबरा की लंबाई होती है. बड़े specimens इससे लंबे भी हो सकते हैं. रंग भूरा, काला, पीला-भूरा या धूसर जैसा अलग-अलग क्षेत्रों में हो सकता है.

ये भी पढ़ें-यमुनानगर में खेत के कमरे में मिला कोबरा, फन फैलाकर बैठा था, काफी मशक्कत के बाद पकड़ा गया
Last Updated : September 11, 2026 at 8:32 PM IST

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