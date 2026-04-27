ETV Bharat / state

पाकुड़ के एक घर में निकला 6.5 फीट लंबा कोबरा, लोगों में मचा हड़कंप

पाकुड़ के एक घर में 6.5 फीट लंबा कोबरा मिला. जिसे वन विभाग द्वारा रेस्क्यू कर लिया गया.

cobra-found-in-house-in-pakur-forest-department-rescue-it
घर में छिपा कोबरा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 27, 2026 at 8:10 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पाकुड़: जिले के महेशपुर प्रखंड के ऐठापाड़ा गांव स्थित एक घर में 6.5 फीट लंबा कोबरा सांप घुस गया. यह देख लोगों में हड़कंप मच गया. लोगों की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी. ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी. सूचना मिलते ही वनकर्मी पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा का रेस्क्यू किया.

वनकर्मी असराफुल शेख ने बताया दीपक कुमार के घर के आंगन में 6.5 फीट लंबा एक कोबरा सांप छिपा था. वनकर्मी ने बताया कि स्पेक्टेकल्ड कोबरा 5 से 6 दिन पहले केंचुली छोड़ा था. सांप दर्द से बचने और खुद को सुरक्षित रखने के लिए वह इस घर में छिपा हुआ था.

घर में छिपा था कोबरा (Etv Bharat)

इसी बीच जब दीपक के परिजनों की नजर पड़ी तो सभी डर गए और तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी. वनकर्मी असराफुल शेख ने बताया कि यह स्पेक्टेकल्ड कोबरा सांप काफी जहरीला होता है. इसका रेस्क्यू कर सुरक्षित घने जंगल में छोड़ दिया गया. इस दौरान वनकर्मी असराफुल ने ग्रामीणों को वन्यप्राणी नहीं मारने, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करने एवं उससे खुद को दूरी बनाए रखने की अपील की.

वनकर्मी ने ग्रामीणों से सांप के काटने पर ओझा गुनी, झाड़ फूंक व जड़ी बूटी के चक्कर में नहीं पड़ने बल्कि निकटवर्ती अस्पताल में भर्ती करने की अपील की. वनकर्मी ने बताया अधिकांश लोग सांप को देखने पर उसे मारने का प्रयास करते है, लेकिन यहां के ग्रामीण सांप से सुरक्षित दूरी बनाकर इसकी सूचना वन विभाग को दी.

ये भी पढ़ें: पाकुड़ के एक घर में निकला खतरनाक कोबरा, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

पाकुड़: आपस में लिपटे मिले 6 फीट से अधिक लंबे नाग, दहशत में ग्रामीण

रांची में एसएसपी आवास के पास पेड़ पर दिखा लंबा सांप, रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया

TAGGED:

पाकुड़ में घर पर मिला कोबरा सांप
PAKUR
COBRA FOUND IN PAKUR
SPECTACLED COBRA IN PAKUR
COBRA FOUND AT HOUSE IN PAKUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.