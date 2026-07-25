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जैसलमेर में स्कूल के किचन में निकला सांप, मचा हड़कंप, रेस्क्यू कर निकाला गया बाहर

जैसलमेर : शहर की सागरमल गोपा कॉलोनी स्थित मॉडल स्कूल में शनिवार सुबह एक कोबरा सांप मिलने से अफरा-तफरी मच गई. संयोग से उस समय स्कूल में बच्चों का आगमन शुरू नहीं हुआ था. स्कूल स्टाफ ने जब सांप को रसोईघर की ओर जाते देखा, तो तुरंत स्थानीय स्नेक कैचर इमरान खान को सूचना दी. इमरान ने सावधानीपूर्वक कोबरा को सुरक्षित पकड़ा और शहर से दूर जंगल में छोड़ दिया.

स्नेक कैचर इमरान ने बताया कि सुबह स्कूल स्टाफ जब विद्यालय पहुंचा, तो उन्हें परिसर में एक कोबरा सांप घूमता हुआ दिखाई दिया. कुछ ही देर बाद सांप रसोईघर की ओर चला गया, जिससे कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्कूल स्टाफ ने तत्काल उन्हें सूचना दी. वे स्कूल में पहुंचे और सावधानीपूर्वक रेस्क्यू अभियान शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद उन्होंने कोबरा को सुरक्षित पकड़ लिया. इसके बाद सांप को बिना किसी नुकसान के शहर से दूर सुरक्षित प्राकृतिक क्षेत्र में छोड़ दिया गया. सांप के रेस्क्यू के बाद स्कूल प्रशासन, स्टाफ और आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली.

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