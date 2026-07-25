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जैसलमेर में स्कूल के किचन में निकला सांप, मचा हड़कंप, रेस्क्यू कर निकाला गया बाहर

बारिश में बिलों में पानी घुसने के कारण सांप सूखी जगह में बाहर निकलते हैं. सांप को मारने की बजाय जंगल में छोड़ देना चाहिए.

cobra found in a Jaisalmer
स्कूल परिसर में सांप पकड़ता स्नैक कैचर (ETV Bharat Jaisalmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 25, 2026 at 12:02 PM IST

3 Min Read
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जैसलमेर : शहर की सागरमल गोपा कॉलोनी स्थित मॉडल स्कूल में शनिवार सुबह एक कोबरा सांप मिलने से अफरा-तफरी मच गई. संयोग से उस समय स्कूल में बच्चों का आगमन शुरू नहीं हुआ था. स्कूल स्टाफ ने जब सांप को रसोईघर की ओर जाते देखा, तो तुरंत स्थानीय स्नेक कैचर इमरान खान को सूचना दी. इमरान ने सावधानीपूर्वक कोबरा को सुरक्षित पकड़ा और शहर से दूर जंगल में छोड़ दिया.

स्नेक कैचर इमरान ने बताया कि सुबह स्कूल स्टाफ जब विद्यालय पहुंचा, तो उन्हें परिसर में एक कोबरा सांप घूमता हुआ दिखाई दिया. कुछ ही देर बाद सांप रसोईघर की ओर चला गया, जिससे कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्कूल स्टाफ ने तत्काल उन्हें सूचना दी. वे स्कूल में पहुंचे और सावधानीपूर्वक रेस्क्यू अभियान शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद उन्होंने कोबरा को सुरक्षित पकड़ लिया. इसके बाद सांप को बिना किसी नुकसान के शहर से दूर सुरक्षित प्राकृतिक क्षेत्र में छोड़ दिया गया. सांप के रेस्क्यू के बाद स्कूल प्रशासन, स्टाफ और आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली.

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बारिश में क्यों निकलते हैं सांप? स्नेक कैचर खान ने बताया कि मानसून के दौरान तेज बारिश होने पर सांपों के बिलों और प्राकृतिक ठिकानों में पानी भर जाता है. ऐसे में सांप सुरक्षित और सूखी जगह की तलाश में बाहर निकलते हैं और कई बार घरों, स्कूलों, दुकानों, गोदामों तथा अन्य भवनों में पहुंच जाते हैं. इसलिए बरसात के दिनों में विशेष सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है. उन्होंने बताया कि सांप दिखाई देने पर घबराने की बजाय दूरी बनाए रखना चाहिए. सांप को पकड़ने, भगाने या मारने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए. ऐसी स्थिति में प्रशिक्षित स्नेक रेस्क्यू टीम या वन विभाग को तत्काल सूचना देना सबसे सुरक्षित विकल्प है.

सांप दिखे तो क्या करें?

  • तुरंत उससे सुरक्षित दूरी बना लें और बच्चों व अन्य लोगों को उस स्थान से दूर रखें.
  • सांप को छेड़ने या पकड़ने की कोशिश न करें.
  • यदि संभव हो तो सुरक्षित दूरी से सांप की तस्वीर या वीडियो लेकर रेस्क्यू टीम को भेज सकते हैं.
  • सांप जिस कमरे या स्थान पर है, वहां लोगों की आवाजाही रोक दें.
  • सुरक्षित स्थिति में दरवाजा बंद कर दें, लेकिन सांप को बाहर निकालने के लिए खुद अंदर न जाएं.
  • तत्काल प्रशिक्षित स्नेक कैचर या वन विभाग को सूचना दें.
  • रात के समय घर के बाहर निकलते समय टॉर्च का इस्तेमाल करें और जमीन देखकर चलें.

सांप दिखे तो क्या न करें?

  • सांप को मारने या पत्थर मारने का प्रयास न करें.
  • उसे डंडे से भगाने या पकड़ने की कोशिश न करें.
  • भीड़ लगाकर सांप को घेरने से बचें.
  • बिना प्रशिक्षण के सांप को पकड़ने का प्रयास न करें.
  • सांप के पास जाकर सेल्फी या वीडियो बनाने की कोशिश न करें.
  • यह मानकर न चलें कि हर सांप जहरीला नहीं होता; पहचान न होने पर हर सांप से सुरक्षित दूरी बनाए रखें.
  • सांप के काटने की स्थिति में झाड़-फूंक या घरेलू उपचार में समय बर्बाद न करें, बल्कि तत्काल अस्पताल पहुंचाएं.

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