कुरुक्षेत्र के सरकारी स्कूल में "कोबरा" की फुंकार, टीचर के उड़े होश, स्नैक मैन ने किया रेस्क्यू
हरियाणा के कुरुक्षेत्र के सरकारी स्कूल में कंप्यूटर रूम से कोबरा मिला है.
Published : October 15, 2026 at 5:59 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 6:13 PM IST
कुरुक्षेत्र : हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के प्रतापगढ़ गांव स्थित सरकारी गर्ल स्कूल में उस समय हड़कंप मच गया जब गुरुवार सुबह स्कूल के कंप्यूटर रूम में 5 से 6 फीट लंबा कोबरा सांप मिल गया.
कंप्यूटर रूम में कोबरा : सुबह करीब 8 बजे बारिश के कारण मौसम खराब था और स्कूल की बिजली भी गुल थी. इसी दौरान एक टीचर किसी आवश्यक काम से कंप्यूटर रूम में दाखिल हुईं. कमरे में अंधेरा होने के कारण उन्हें कुछ आभास नहीं हुआ और वह अनजाने में सीधे कोबरा के बिल्कुल करीब पहुंच गईं. जैसे ही टीचर को कुछ आहट सुनाई दी और सांप ने फुंकार मारी, उनकी नजर कोबरा पर पड़ी. स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए टीचर बिना एक पल गंवाए तुरंत कमरे से बाहर भाग आईं और इसकी सूचना तुरंत स्कूल स्टाफ को दी. स्टाफ ने बिना देरी किए सूझबूझ का परिचय दिया और कंप्यूटर रूम के आसपास की कक्षाओं को तुरंत खाली करवाकर बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर बैठा दिया.
स्नैक मैन को बुलाया गया : शुरुआत में स्थिति से निपटने के लिए डायल-112 और फायर ब्रिगेड की टीमों को मौके पर बुलाया गया, लेकिन कमरे के भीतर फैले अंधेरे और कोबरा के आक्रामक रुख के कारण वे उसे पकड़ने में असफल रहे. इसके बाद तुरंत स्थानीय 'स्नैक मैन' गुलशन को सहायता के लिए बुलाया गया. गुलशन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा को सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया.
जंगल में कोबरा को छोड़ा गया : स्नैक मैन गुलशन ने इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कुछ समय पहले ही इस कोबरा ने किसी शिकार को निगला था. अपना शिकार पचाने के लिए सांप को एकांत, शांत और अंधेरी जगह की तलाश थी, जिसके चलते वह इस कंप्यूटर रूम में आकर छिप गया था. गनीमत यह रही कि समय रहते सांप पर नजर पड़ गई और टीचर के इतने करीब जाने के बावजूद कोई अनहोनी नहीं हुई. सफलतापूर्वक कोबरा को पकड़ने के बाद उसे सुरक्षित रूप से पास के जंगल में छोड़ दिया गया, जिसके बाद स्कूल प्रशासन, शिक्षकों और अभिभावकों ने चैन की सांस ली.
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