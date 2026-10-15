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कुरुक्षेत्र के सरकारी स्कूल में "कोबरा" की फुंकार, टीचर के उड़े होश, स्नैक मैन ने किया रेस्क्यू

कुरुक्षेत्र के सरकारी स्कूल में "कोबरा" की फुंकार ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र : हरियाणा के ​कुरुक्षेत्र जिले के प्रतापगढ़ गांव स्थित सरकारी गर्ल स्कूल में उस समय हड़कंप मच गया जब गुरुवार सुबह स्कूल के कंप्यूटर रूम में 5 से 6 फीट लंबा कोबरा सांप मिल गया.

कंप्यूटर रूम में कोबरा : सुबह करीब 8 बजे बारिश के कारण मौसम खराब था और स्कूल की बिजली भी गुल थी. इसी दौरान एक टीचर किसी आवश्यक काम से कंप्यूटर रूम में दाखिल हुईं. कमरे में अंधेरा होने के कारण उन्हें कुछ आभास नहीं हुआ और वह अनजाने में सीधे कोबरा के बिल्कुल करीब पहुंच गईं. ​जैसे ही टीचर को कुछ आहट सुनाई दी और सांप ने फुंकार मारी, उनकी नजर कोबरा पर पड़ी. स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए टीचर बिना एक पल गंवाए तुरंत कमरे से बाहर भाग आईं और इसकी सूचना तुरंत स्कूल स्टाफ को दी. स्टाफ ने बिना देरी किए सूझबूझ का परिचय दिया और कंप्यूटर रूम के आसपास की कक्षाओं को तुरंत खाली करवाकर बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर बैठा दिया.