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एसआईआर नोटिस का निष्पादन कराने के लिए बक्से में खोज रहा था कागजात, निकला कोबरा

पाकुड़: जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव स्थित एक परिवार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जतन टुडू ने कागजात खोजने के लिए अपना बक्सा खोला. बक्सा खोलते ही एक विशालकाय कोबरा पर जतन की नजर पड़ी तो वह चिल्लाने लगा और घर में हो-हल्ला मच गया. परिवार में हो-हल्ला सुनते ही आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हो गए और इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई. सूचना मिलते ही वनकर्मी चांदपुर गांव पहुंचे और कोबरा का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित घने जंगल में छोड़ दिया.

'चांदपुर गांव से यह सूचना मिली थी कि जतन टुडू के घर में एक कोबरा घुस गया है. सूचना मिलते ही टीम के साथ हम तुरंत पहुंचे तो जतन ने बताया कि कोबरा टीन के बक्से में घुसा हुआ है. रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद जहरीले सांप का रेस्क्यू किया.' - मो. असराफुल शेख, वनकर्मी

पाकुड़ में जहरीले सांप का किया गया रेस्क्यू (Etv Bharat)

चूहा खाने के लिए घर में घुस गया था कोबराः वनकर्मी

वनकर्मी मो. असराफुल ने बताया कि जतन टुडू को एसआईआर का नोटिस मिला था और जब संबंधित कागजात को खोजने के लिए उसने अपना बक्सा खोला तो उसमे कोबरा नजर आया. असराफुल ने बताया कि कोबरा आहार के लिए घर में घुस गया था और टीन के बक्से में चूहा खाकर उसमें बैठ गया था. वनकर्मी ने बताया कि कोबरा की लंबाई 4.5 फीट है और इसकी उम्र लगभग 15 साल है.