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कोटा में 'टाइगर' को 5 फीट लंबे कोबरा ने डसा, अस्पताल में भर्ती

कोटा : जिले के इटावा और खातौली इलाके में क्रोकोडाइल, स्नेक, पाइथन व अन्य जहरीले और खतरनाक वन्य जीव का रेस्क्यू करने वाले रेस्क्यूर हयात खान 'टाइगर' को कोबरा ने डस लिया है. टाइगर बुधवार रात को इटावा इलाके के डोरली गांव में कोबरा का रेस्क्यू करने गए थे. इस रेस्क्यू के दौरान कोबरा ने ही उन्हें डस लिया. हालांकि, इसके बावजूद उन्होंने कोबरा को पकड़ लिया. इसके बाद वह अपने साथी के साथ इटावा सरकारी अस्पताल पहुंचे. प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें कोटा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है. फिलहाल टाइगर खतरे से बाहर हैं.

हयात खान 'टाइगर' का कहना है कि डोरली गांव में करीब 5 फीट लंबे कोबरा आने की सूचना बुधवार को मिली थी. रेस्क्यू करने के लिए मौके पर पहुंचे तो एक पक्की दीवार के नजदीक कोबरा मौजूद था. जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश की उसने हाथ पर काट लिया. उन्होंने बचने की कोशिश की, लेकिन कोबरा की फुर्ती के आगे बच नहीं पाए. बाद में उन्होंने कोबरा को पकड़ लिया और कैद कर लिया. इसके बाद इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे.