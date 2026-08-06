ETV Bharat / state

कोटा में 'टाइगर' को 5 फीट लंबे कोबरा ने डसा, अस्पताल में भर्ती

हयात खान सैकड़ों की संख्या में क्रोकोडाइल, अजगर, कोबरा और मॉनिटर लिजर्ड से लेकर कई वन्य जीव का सुरक्षित रेस्क्यू कर चुके हैं.

कंधे पर क्रोकोडाइल को ले जाते हयात खान
कंधे पर क्रोकोडाइल को ले जाते (ETV Bharat (file))
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 6, 2026 at 9:56 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा : जिले के इटावा और खातौली इलाके में क्रोकोडाइल, स्नेक, पाइथन व अन्य जहरीले और खतरनाक वन्य जीव का रेस्क्यू करने वाले रेस्क्यूर हयात खान 'टाइगर' को कोबरा ने डस लिया है. टाइगर बुधवार रात को इटावा इलाके के डोरली गांव में कोबरा का रेस्क्यू करने गए थे. इस रेस्क्यू के दौरान कोबरा ने ही उन्हें डस लिया. हालांकि, इसके बावजूद उन्होंने कोबरा को पकड़ लिया. इसके बाद वह अपने साथी के साथ इटावा सरकारी अस्पताल पहुंचे. प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें कोटा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है. फिलहाल टाइगर खतरे से बाहर हैं.

हयात खान 'टाइगर' का कहना है कि डोरली गांव में करीब 5 फीट लंबे कोबरा आने की सूचना बुधवार को मिली थी. रेस्क्यू करने के लिए मौके पर पहुंचे तो एक पक्की दीवार के नजदीक कोबरा मौजूद था. जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश की उसने हाथ पर काट लिया. उन्होंने बचने की कोशिश की, लेकिन कोबरा की फुर्ती के आगे बच नहीं पाए. बाद में उन्होंने कोबरा को पकड़ लिया और कैद कर लिया. इसके बाद इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे.

कोबरा को रेस्क्यू करते हयात खान टाइगर
कोबरा को रेस्क्यू करते हयात खान टाइगर (ETV Bharat (file))

पढे़ं. टाइगर ने किया 6 फीट लंबे क्रोकोडाइल का रेस्क्यू, पहले कंधे पर उठाया फिर बाइक पर बैठा ले गया छोड़ने

हयात खान सैकड़ों की संख्या में क्रोकोडाइल, अजगर, कोबरा और मॉनिटर लिजर्ड से लेकर कई वन्य जीव का सुरक्षित रेस्क्यू कर चुके हैं. इटावा और खातौली इलाके में रेस्क्यू के लिए पहुंचते हैं. आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी उन्हें बुलाया जाता है और जाते भी हैं. इस दौरान उनके कई फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए हैं, जिनमें वे रेस्क्यू किए गए क्रोकोडाइल को कंधे पर लिए दिख रहे हैं. विदेश से भी लोग उनसे मिलने के लिए आ चुके हैं.

क्रोकोडाइल को बाइक पर ले जाते हयात खान
क्रोकोडाइल को बाइक पर ले जाते हयात खान (ETV Bharat (file))

TAGGED:

COBRA BITES RESCUER
RESCUER HAYAT KHAN TIGER
टाइगर को कोबरा ने डसा
हयात खान को कोबरा ने डसा
COBRA BITES WHILE RESCUE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.