कोटा में 'टाइगर' को 5 फीट लंबे कोबरा ने डसा, अस्पताल में भर्ती
हयात खान सैकड़ों की संख्या में क्रोकोडाइल, अजगर, कोबरा और मॉनिटर लिजर्ड से लेकर कई वन्य जीव का सुरक्षित रेस्क्यू कर चुके हैं.
Published : August 6, 2026 at 9:56 AM IST
कोटा : जिले के इटावा और खातौली इलाके में क्रोकोडाइल, स्नेक, पाइथन व अन्य जहरीले और खतरनाक वन्य जीव का रेस्क्यू करने वाले रेस्क्यूर हयात खान 'टाइगर' को कोबरा ने डस लिया है. टाइगर बुधवार रात को इटावा इलाके के डोरली गांव में कोबरा का रेस्क्यू करने गए थे. इस रेस्क्यू के दौरान कोबरा ने ही उन्हें डस लिया. हालांकि, इसके बावजूद उन्होंने कोबरा को पकड़ लिया. इसके बाद वह अपने साथी के साथ इटावा सरकारी अस्पताल पहुंचे. प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें कोटा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है. फिलहाल टाइगर खतरे से बाहर हैं.
हयात खान 'टाइगर' का कहना है कि डोरली गांव में करीब 5 फीट लंबे कोबरा आने की सूचना बुधवार को मिली थी. रेस्क्यू करने के लिए मौके पर पहुंचे तो एक पक्की दीवार के नजदीक कोबरा मौजूद था. जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश की उसने हाथ पर काट लिया. उन्होंने बचने की कोशिश की, लेकिन कोबरा की फुर्ती के आगे बच नहीं पाए. बाद में उन्होंने कोबरा को पकड़ लिया और कैद कर लिया. इसके बाद इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे.
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हयात खान सैकड़ों की संख्या में क्रोकोडाइल, अजगर, कोबरा और मॉनिटर लिजर्ड से लेकर कई वन्य जीव का सुरक्षित रेस्क्यू कर चुके हैं. इटावा और खातौली इलाके में रेस्क्यू के लिए पहुंचते हैं. आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी उन्हें बुलाया जाता है और जाते भी हैं. इस दौरान उनके कई फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए हैं, जिनमें वे रेस्क्यू किए गए क्रोकोडाइल को कंधे पर लिए दिख रहे हैं. विदेश से भी लोग उनसे मिलने के लिए आ चुके हैं.