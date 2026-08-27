जयपुर पहुंचे सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, सप्त शक्ति कमान की ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा
थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने 'VIJAY' फ्रेमवर्क के तहत परिचालन तैयारियों और तकनीक-आधारित सैन्य प्रशिक्षण की समीक्षा की.
Published : August 27, 2026 at 10:38 PM IST
जयपुर: थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने गुरुवार को जयपुर स्थित सप्त शक्ति कमान मुख्यालय का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने कमान की परिचालन तैयारियों, सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए चल रही पहलों और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की. सेना प्रमुख के दौरे के दौरान सप्त शक्ति कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा ने उन्हें मौजूदा ऑपरेशनल परिस्थितियों, बलों की तैयारियों, प्रशिक्षण गतिविधियों और युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों की विस्तृत जानकारी दी.
ऑपरेशनल तैयारियों और मिशन रेडीनेस पर जोर: लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा ने सेना प्रमुख को कमान की मौजूदा तैनाती और तैयारियों के साथ-साथ जवानों के प्रशिक्षण से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी दी. बैठक में बदलते सुरक्षा परिदृश्य के अनुरूप सैन्य क्षमताओं को लगातार उन्नत करने और हर परिस्थिति में मिशन के लिए तैयार रहने पर विशेष जोर दिया गया. जनरल धीरज सेठ ने कहा कि वर्तमान दौर में सुरक्षा चुनौतियां तेजी से बदल रही हैं. ऐसे में भारतीय सेना को चुस्त, अनुकूलनशील और तकनीकी रूप से सक्षम बनाए रखना आवश्यक है. उन्होंने आधुनिक तकनीक और उभरती सैन्य क्षमताओं को प्रशिक्षण प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से शामिल करने की जरूरत पर जोर दिया.
Jaipur, Rajasthan | General Dhiraj Seth, Chief of the Army Staff (COAS), visited Headquarters Sapta Shakti Command, Jaipur, to review the operational preparedness and ongoing capability enhancement initiatives of the Command.— ANI (@ANI) August 27, 2026
The COAS was briefed by Lieutenant General Mohit… https://t.co/ZN6F91vBF5 pic.twitter.com/AaxWd6o2F6
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'VIJAY' फ्रेमवर्क के तहत तकनीक आधारित सेना पर जोर: दौरे के दौरान सेना प्रमुख ने 'VIJAY' के तहत निर्धारित रणनीतिक प्राथमिकताओं को दोहराया. यह पांच सूत्रीय मार्गदर्शक ढांचा भारतीय सेना को तकनीक आधारित और भविष्य के लिए तैयार बल में बदलने की दिशा में केंद्रित है. उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध की प्रकृति लगातार बदल रही है और नई तकनीकों का प्रभाव युद्ध के हर क्षेत्र में बढ़ रहा है. ऐसे में प्रशिक्षण को भी पारंपरिक तरीकों तक सीमित नहीं रखा जा सकता. उन्होंने उभरती तकनीकों को प्रशिक्षण में शामिल करते हुए जवानों की क्षमताओं को लगातार विकसित करने पर जोर दिया, ताकि संघर्ष के विभिन्न स्तरों पर सेना अपनी निर्णायक बढ़त बनाए रख सके.
राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे जी से भारतीय सेना के थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ जी ने शिष्टाचार भेंट की। pic.twitter.com/X8bkld4kxa— Lok Bhavan Rajasthan (@LokBhavanJaipur) August 27, 2026
सप्त शक्ति कमान की तैयारियों की सराहना: सेना प्रमुख ने सप्त शक्ति कमान के सभी रैंकों की ओर से प्रदर्शित उच्च स्तर की ऑपरेशनल तैयारी, पेशेवर दक्षता और प्रतिबद्धता की सराहना की. उन्होंने सैनिकों को राष्ट्र की सेवा में निरंतर सतर्कता बनाए रखने, पेशेवर उत्कृष्टता के उच्च मानकों को कायम रखने और दृढ़ संकल्प के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने जवानों से हर परिस्थिति में सजग रहने और बदलती सुरक्षा चुनौतियों के अनुरूप अपनी क्षमताओं को लगातार बेहतर करने का आह्वान किया.
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राज्यपाल और मुख्यमंत्री से भी मुलाकात: जयपुर दौरे के दौरान सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से भी मुलाकात की. इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी मुलाकात की. राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठकों में सिविल-मिलिट्री समन्वय और सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई. बैठक का उद्देश्य राज्य प्रशासन और सेना के बीच बेहतर तालमेल और सहयोग को और मजबूत करना रहा.
आज मुख्यमंत्री निवास पर भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ जी ने भेंट की।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) August 27, 2026
मातृभूमि की रक्षा में सदैव समर्पित हमारे वीर जवानों के अदम्य साहस, शौर्य और कर्तव्यनिष्ठा पर पूरे देश को गर्व है। उनका समर्पण और राष्ट्र के प्रति अटूट निष्ठा हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है।@adgpi pic.twitter.com/JxmiCkSTKv
सेना प्रमुख का यह दौरा ऐसे समय में हुआ है, जब भारतीय सेना अपनी परिचालन क्षमताओं के आधुनिकीकरण, तकनीकी सशक्तीकरण और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों के अनुरूप प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दे रही है. सप्त शक्ति कमान की तैयारियों की समीक्षा के साथ जनरल धीरज सेठ ने सैनिकों को उच्च स्तर की तत्परता और पेशेवर दक्षता बनाए रखने का संदेश दिया.
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