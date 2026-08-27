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जयपुर पहुंचे सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, सप्त शक्ति कमान की ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा

जयपुर: थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने गुरुवार को जयपुर स्थित सप्त शक्ति कमान मुख्यालय का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने कमान की परिचालन तैयारियों, सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए चल रही पहलों और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की. सेना प्रमुख के दौरे के दौरान सप्त शक्ति कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा ने उन्हें मौजूदा ऑपरेशनल परिस्थितियों, बलों की तैयारियों, प्रशिक्षण गतिविधियों और युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों की विस्तृत जानकारी दी.

ऑपरेशनल तैयारियों और मिशन रेडीनेस पर जोर: लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा ने सेना प्रमुख को कमान की मौजूदा तैनाती और तैयारियों के साथ-साथ जवानों के प्रशिक्षण से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी दी. बैठक में बदलते सुरक्षा परिदृश्य के अनुरूप सैन्य क्षमताओं को लगातार उन्नत करने और हर परिस्थिति में मिशन के लिए तैयार रहने पर विशेष जोर दिया गया. जनरल धीरज सेठ ने कहा कि वर्तमान दौर में सुरक्षा चुनौतियां तेजी से बदल रही हैं. ऐसे में भारतीय सेना को चुस्त, अनुकूलनशील और तकनीकी रूप से सक्षम बनाए रखना आवश्यक है. उन्होंने आधुनिक तकनीक और उभरती सैन्य क्षमताओं को प्रशिक्षण प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से शामिल करने की जरूरत पर जोर दिया.

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'VIJAY' फ्रेमवर्क के तहत तकनीक आधारित सेना पर जोर: दौरे के दौरान सेना प्रमुख ने 'VIJAY' के तहत निर्धारित रणनीतिक प्राथमिकताओं को दोहराया. यह पांच सूत्रीय मार्गदर्शक ढांचा भारतीय सेना को तकनीक आधारित और भविष्य के लिए तैयार बल में बदलने की दिशा में केंद्रित है. उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध की प्रकृति लगातार बदल रही है और नई तकनीकों का प्रभाव युद्ध के हर क्षेत्र में बढ़ रहा है. ऐसे में प्रशिक्षण को भी पारंपरिक तरीकों तक सीमित नहीं रखा जा सकता. उन्होंने उभरती तकनीकों को प्रशिक्षण में शामिल करते हुए जवानों की क्षमताओं को लगातार विकसित करने पर जोर दिया, ताकि संघर्ष के विभिन्न स्तरों पर सेना अपनी निर्णायक बढ़त बनाए रख सके.